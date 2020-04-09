Gelmiş Geçmiş En Muhteşem Moda İkonları

Bob Dylan Müzik dünyasının 'muhteşem'lerinden Bob Dylan, adını duyurduğu 60'lı yollarda sadece müziği ile değil tarzı ile de büyük ses getirdi. Blues ve fold melodilerini dünyaya yayarken ceket, tişört ve jean pantolon üçlüsü onun vazgeçilmez kombinleriydi. Daha sonra müziğini değiştiren müzisyen, müziği ile birlikte tarzını da değiştirdi. Rock and roll yapmaya başladı ve dar kesim pantolonlar, yün ceketler, puantiye baskılı kıyafetler giymeye başladı. Bob Dylan, tarzı ile tasarımcıların da gözdesiydi.