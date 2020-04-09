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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>Gelmiş Geçmiş En Muhteşem Moda İkonları
Moda Trendleri
SELİN IRMAK KAÇMAZ

Gelmiş Geçmiş En Muhteşem Moda İkonları

Madonna, Lady Diana, Naomi Campbel, Michael Jackson, Prince... Hepsi moda dünyasına damgasını vurmuş efsane isimler.

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Gelmiş geçmiş en muhteşem moda ikonlarını yakında tanıyalım...

2Audrey Hepburn

Audrey Hepburn

Moda ikonu denince akla ilk gelen isim şüphesiz Audrey Hepburn. Film yıldızı ve insan hakları savunucusu Hepburn, gizemli, zarif ve asil tarzı ile moda tasarımcılarına ilham kaynağı oluyordu. Issac Mizrahi, Salvatore Ferragamo ve Hubert de Givenchy gibi birçok tasarımcıyı etkilediği de herkes tarafından biliniyor.

3Michael Jackson

Michael Jackson

'Pop müziğin kralı' olarak adlandırılan Michael Jackson, sadece bir müzik efsanesi değil aynı zamanda erkek moda ikonlarının başında geliyordu. Giydiği ceketler, loaferları, eldivenleri, bilek boyu pantolanları ile en az müzik kadar modada da efsaneydi. 

4Naomi Campbell

Naomi Campbell

90'ların efsane modellerinden biri olan Naomi Campbell, en prestijli dergilerinin kapaklarında çıkmayı başaran ilk siyahi model olarak adını tüm dünyaya duyurmuştu. Muhteşem uzun bacakları, kusursuz vücudu, başarılı modelliği ile podyumlarda fırtınalar estiren Campbell, Ralph Lauren ve Francois Nars gibi moda devlerinin vazgeçilmez modeli. Naomi Campbell, hala podyumlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

5Bob Dylan

Bob Dylan

Müzik dünyasının 'muhteşem'lerinden Bob Dylan, adını duyurduğu 60'lı yollarda sadece müziği ile değil tarzı ile de büyük ses getirdi. Blues ve fold melodilerini dünyaya yayarken ceket, tişört ve jean pantolon üçlüsü onun vazgeçilmez kombinleriydi. Daha sonra müziğini değiştiren müzisyen, müziği ile birlikte tarzını da değiştirdi. Rock and roll yapmaya başladı ve dar kesim pantolonlar, yün ceketler, puantiye baskılı kıyafetler giymeye başladı. Bob Dylan, tarzı ile tasarımcıların da gözdesiydi.

6Lady Diana

Lady Diana

Lady Diana olmadan moda ikonları listesi olur mu? Tabii ki hayır! Lady Diana, kesinlikle modaya yön veren bir isimdi. Yalın, zarif ve özgün stili ile dönemin moda anlayışını fazlasıyla etkiliyor, kadınlara ve tasarımcılara ilham kaynağı oluyordu. Öyle ki, şimdilerde bile Diana'nın stili ilham olmaya devam ediyor.

7Grace Kelly

Grace Kelly

Hollywood yıldızlığından bir prensese dönüşme hikayesi... Birçok filmde rol alan Akademi Ödüllü oyuncu Grace Kelly, Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek 'Monaco Prensesi' unvanını almıştır. Ancak Kelly'nin değişen tek şet unvanı oldu. Oyuncuyken naif tarzı ile ilgi odağı olmayı başaran Grace Kelly, prensesken de zarif çizgisini korudu ve her daim modacıların ilgi odağındaydı.

8Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Sadece müziğin değil modanın da 'Süper starı' Ajda Pekkan! Sahne kostümleri, günlük hayattaki stili ve zarif çizgisi ile her döneme damgasını vuran Pekkan, deyim yerindeyse yıllara meydan okuyor!

9Madonna

Madonna

Moda ikonu denince dünyanın her yerinde akla kim gelir; Madonna! 80'li yıllarda platin sarısı saçları, kocaman takıları ile hayatımıza giren Madonna, günümüze kadar sayısız tarz denedi. Yıldızın yaptığı her değişiklik ise trend haline geldi. Madonna, günümüzde ise hala kırmızı halı tercihleri, sahne kostümleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

10Nebahat Çehre

Nebahat Çehre

"Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme!" sözü ile hafızalara kazınan Nebahat Çehre, nam-ı diğer Firdevs Sultan, güzelliği ve şıklığı ile gönüllerimize taht kurdu. Günlük hayatında da oldukça zarif ve şık bir stile sahip olan 76 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyor.

11Prince

Prince

Prince'in modaya olan katkılarını kim inkar edebilir? Maskülen ve feminen tarzı bir arada kullanışı, muhteşem siyah bukleleri, tüylü fularları... Prince tüm bunların öncüsüydü!

12Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

Vücut hatlarını ortaya çıkaran dar kıyafetler, bol dekolteli elbiseler, şuh bakışlar... Marilyn Monroe üzerine ne giyerse giysin harika duruyordu. 36 yaşında hayata veda eden bu muhteşem kadın tüm moda trendlerine yön verdi hâlâ da hepimize ilham oluyor. Marilyn Monroe'nun 'dünyanın en güzel kadını' olarak adlandırılmasına hiçbirimiz itiraz edemeyiz!

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos

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