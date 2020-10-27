Gelmiş Geçmiş En İyi Demet Akbağ Filmleri!

Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularının başında gelen Demet Akbağ, bu zamanda kadar sayısız yapımda rol aldı. Hâlâ izlemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler için usta oyuncunun en iyi filmlerini sıralıyoruz!
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1
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İşte gelmiş geçmiş en iyi Demet Akbağ filmleri...
2
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Vizontele (2001)
Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biri olarak gösterilen Vizontele'de Demet Akbağ,'Siti Ana' karakterine hayat vermişti. Akbağ, filmin devamı olan 2004 yapımı 'Vizontele Tuuba'da da rol almıştı.
3
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Neredesin Firuze? (2004)
"İçim ürperiyor, ya evde yoksan......" şarkısı ile bütünleşen Neredesin Firuze? filmini izlediniz mi? Bu filmi eğer hâlâ izlemediyseniz inanın bize çok şey kabettiniz! Demet Akbağ'ı başrolde 'Firuze' karakterinde izlediğimiz filmin kadrosunda Haluk Bilginer, Şebnem Dönmez, Özcan Deniz, Ezel Akay, Cem Özer, Ata Demirer gibi usta isimler yer alıyor.
4
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Organize İşler (2005)
Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan, her daim omuz omza çalıştılar. Bu film de onlardan bir tanesi. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu, Türk sinema tarihinin bir diğer efsane filmlerinden olan Organize İşler'de Demat Akbağ'ı, 'Nuran Ocak' rolünde izliyoruz.
5
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Hükümet Kadın (2012)
Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu Hükümet Kadın, kocası Midyat Belediye başkanı olan ama kendisi okuma yazma dahi bilmeyen Xate adlı kadının bir gün kendini belediye başkanı olarak bulmasını konu alıyor. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu buluyor. Filmde Xate karakterine Demet Akbağ hayat veriyor.
6
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Kurtuluş Son Durak (2012)
Kadın dayanışmasına hazır mısınız? Ömrü boyu yatalak babasına bakmış olan Vartanuş (Demet Akbağ), mafya babası sevgilisinin kendisini oyladığını fark eden Goncagül (Nihal Yalçın), çocukları koca dayağına katlanan Gülnur (Ayten Soykök) ve onunla aynı acıyı çeken kızı Tülay ( Damla Sönmez), bütün bunların içerisinde hayata pembe gözlüklerle bakmaya çalışan kuafor Füsun (Asuman Dabak), evlilik hazırlığı yaparken terk edilen Eylem (Belçim Bilgin)... Kendilerini bir anda ilginç olayların içinde bulan bu kadınlar, beraber daha da güçlü olduklarını keşfedecekler...
7
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Kış Uykusu (2014)
Kapadokya'dan muhteşem kış manzaraları sunan, seyircisin deyim yerindeyse bir görsel şölen yaşayan Nuri Bilge Ceylan filmi Kış Uykusu, 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmıştı. Aynı festivalde FIPRESCI ödülüne de layık görülen filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Melisa Sözen'i izliyoruz. Demet Akbağ da filmde 'Necla' karakterine hayat veriyor.
8
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Eyvah Eyvah (2010)
Senaryosu Ata Demirer imzalı komedi filmi Eyvah Eyvah, ailecek izlenebilecek en keyifli filmler arasında yer alıyor. Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ile Firuzan'ın hayatının kesişmesini, birbirini izleyen eğlenceli olaylarla anlatan filmde Demet Akbağ, 'Firuzan' karakterine hayat veriyor. Akbağ, birkaç yıl arayla çekilen iki devam filminde de rol alıyor.
9
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Nadide Hayat (2015)
Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Nadide Hayat, eğlendirirken hem de öğretiyor. 30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide Hanım kendine hobiler bulmaya çalışır. Hiçbir şeyden keyif alamayınca gazetede gördüğü bir haberler kendini önce okul sıralarında daha sonra da mavi sularda bulur. Bir grup genç ve kaptan ile yeni bir başlangıca yelken açar! Başrolde Demet Akbağ'ı izlediğimiz filmde usta oyuncuya Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı eşlik ediyor.