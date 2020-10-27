Gelmiş Geçmiş En İyi Demet Akbağ Filmleri!

Nadide Hayat (2015) Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Nadide Hayat, eğlendirirken hem de öğretiyor. 30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide Hanım kendine hobiler bulmaya çalışır. Hiçbir şeyden keyif alamayınca gazetede gördüğü bir haberler kendini önce okul sıralarında daha sonra da mavi sularda bulur. Bir grup genç ve kaptan ile yeni bir başlangıca yelken açar! Başrolde Demet Akbağ'ı izlediğimiz filmde usta oyuncuya Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı eşlik ediyor.