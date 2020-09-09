Gelişim İçin 7 Adımda Harekete Geçin

Hepimiz kendi bireysel yolculuğumuzda birer yolcuyuz. Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir ben olmak, daha huzurlu ve dengeli bir düzen ve kendimize değer vermek için de gelişimdeyiz diyerek bu yolculuğa devam etmeliyiz. Eğitmen, Yazar ve Gelişim Lideri Yasemin Sungur, gelişim yolculuğunda ihtiyacımız olan ve bizi harekete geçirecek 7 önemli adımı anlattı.