Gelin Adaylarına Evde Düğün Hazırlığı İçin Öneriler
Koronavirüs gündemi bahar aylarında hareketlenen düğün sezonunu da sekteye uğrattı. Düğünleri ertelenen ya da düğün hazırlık sürecini evlerinde kalarak geçirmek durumundaki birçok çift, kendini daha fazla telaş ve stres içinde buluyor. Geç kalma korkusu, gündemden olumsuz yönde etkilenen ruh hali ve süreçteki kaygı bozuklukları gelin adaylarının ciltlerinin yorgun ve cansız bir hale gelmesine neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık, düğün günlerinde kendilerini en iyi halinde, ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilt ile görmek isteyen gelinlerin evdeki süreci nasıl daha iyi değerlendirebilecekleri konusundaki tavsiyelerini aktardı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs gündemi, düğün hazırlıklarının hızlandığı bahar aylarında evlilik hazırlığı yapan birçok çifti de etkiledi. Düğün mekanlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin kapandığı, herkesin evinde kalması gereken bu dönemde, birçok çift stres ve endişe yaşıyor. Psikolojik yorgunluğun arttığı bu günler, gelin adaylarının ciltlerinin cansız ve yorgun bir hale gelmesine de neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık, bu sürecin geçici olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi ve gelin adaylarının bu süreci evde en iyi şekilde geçirmesi için tavsiyelerde bulundu.
2
Abone Ol
Düğün ertelendi diye sağlıklı beslenmekten taviz vermeyin
Düğünleri ertelenen ya da sürecin gidişatı nedeniyle mevcut tarihinde düğünlerini gerçekleştiremeyeceğini düşünen gelin adaylarının bu dönemde strese bağlı olarak yeme düzenlerinde değişimler gözükebilir; kendilerini mutlu etmek amacıyla sağlıksız besinlere yönelmeleri söz konusu olabilir. Önemli olan bunun geçici bir dönem olduğunu kabul etmek. Bu süreçte sağlıklı beslenmekten taviz verilmemeli, su tüketimine de yine aynı şekilde özen gösterilmeli.
3
Abone Ol
Evde egzersizlerle kendinizi formda tutun
Bu dönemde evde kalmayı sıkıcı ya da umutsuzluğa yönlendirici bir şey olarak görmemek gerekiyor. Bu süreci kendimize vakit ayırdığımız, yapmaktan hoşlandığımız yeni şeyler keşfettiğimiz ve yeni hobiler edindiğimiz bir dönem olarak değerlendirmeliyiz. Yine bu süreçte gelin adaylarına tavsiyem evde yapabilecekleri egzersizlere yönelerek kendilerini formda tutmaları. Bu şekilde hem motivasyonlarını arttırabilir hem de bu süreci bedenlerine ve mental olarak kendilerine yatırım yaptıkları bir zaman dilimi olarak görebilirler.
4
Abone Ol
Cildinizi tanıyın ve bu süreç geçtiğinde neler yapabileceğinizi öğrenin
Saçtan makyaja, gelinlikten fotoğrafa kadar yapılan birçok hazırlığın temelinde gelinlerin düğün gününü kusursuz bir güzellikte geçirme ve hayallerindeki düğüne en hazır hale gelme istediği yatıyor. Gelin adayları kendilerinde değiştirmek istedikleri ya da rahatsızlık duydukları sorunların çözümlerine yönelik bilgiler edinebilirler. Bu süreç geçtikten sonra neler yapabileceklerini araştıran gelin adaylarının mutlaka bir hekime danışmaları faydalı olacaktır.
5
Abone Ol
Gelinler için öne çıkan estetik uygulamaları
Gelin adayları bu süreç geçtiğinde kendilerini özel günlerine hazırlamak ve hayal ettikleri sağlıklı ve canlı görünüme yaklaşmak için kalan zamanlarını en efektif şekilde kullanması gerekir. Gelin estetiği; gelinlerin ciltlerindeki yorgunluğu en minimum seviyeye indirmeyi ve gelin adaylarının mutluluğunu, gözlerindeki parıltıyı, içlerindeki heyecanı kendilerinin en iyi haliyle dışarı yansıtmalarını amaçladığımız uygulamalardır. Bu sayede gelin adaylarının kendini daha iyi hissetmesi ve özgüvenlerinin artması da mümkün olacaktır.
6
Abone Ol
Abartılı düğün makyajlarından uzak, daha doğal gelinler
Gelin adayları düğün fotoğraflarında kusursuz görünmek için abartılı düğün makyajlarına yönelebiliyor. Bu durum da daha sonra pişmanlıkla sonuçlanabiliyor. Doğru yapılan cilt bakımları cildin gençliğini ve güzelliğini sağlıklı bir şekilde ortaya çıkardığı için abartılı makyaja gerek kalmıyor.
7
Abone Ol
Aynı zamanda medikal uygulamalar kadınların düğün günlerinde makyajın ve filtrelerin arkasına saklanmadan daha güzel düğün fotoğrafları elde etmesine de yardımcı oluyor.