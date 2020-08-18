Gelin Adaylarına Evde Düğün Hazırlığı İçin Öneriler

Evde egzersizlerle kendinizi formda tutun Bu dönemde evde kalmayı sıkıcı ya da umutsuzluğa yönlendirici bir şey olarak görmemek gerekiyor. Bu süreci kendimize vakit ayırdığımız, yapmaktan hoşlandığımız yeni şeyler keşfettiğimiz ve yeni hobiler edindiğimiz bir dönem olarak değerlendirmeliyiz. Yine bu süreçte gelin adaylarına tavsiyem evde yapabilecekleri egzersizlere yönelerek kendilerini formda tutmaları. Bu şekilde hem motivasyonlarını arttırabilir hem de bu süreci bedenlerine ve mental olarak kendilerine yatırım yaptıkları bir zaman dilimi olarak görebilirler.