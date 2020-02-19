Gel Gidelim Güneylere: Ege ve Akdeniz'de Görülmesi Gereken 7 Muhteşem Plaj

KELEBEKLER VADİSİ, FETHİYE Kim böyle romantik bir bölge ismine karşı koyabilir ki? Hele ki internette şöyle bir arayıp o muhteşem fotoğraflarını da gördüğü zaman! Vadiye varmadan önce tepe köylerden birinde durun ve o muhteşem manzarayı hafızanıza iyice kazıyın. Vadiye, ulaşmak için ise Ölüdeniz'den tekneye binmeniz gerekiyor.