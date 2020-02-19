Gel Gidelim Güneylere: Ege ve Akdeniz'de Görülmesi Gereken 7 Muhteşem Plaj
3 tarafı denizlerle çevrili, deniz, kum, güneş cenneti biricik ülkemizin en muhteşem plajlarını ne kadar iyi biliyorsunuz? Hem kendi deneyimlerimizden hem de araştırmalarımızın sonuçlarından yola çıkarak Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 7 plajı listeledik.
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1
Listede gidip görmediğiniz yerler varsa hemen plan yapın, güneş yüzünü gösterdiği an yola koyulun!
2
İZTUZU PLAJI, DALYAN
'Kamplumbağa Plajı' olarak da bilinen İztuzu plajı, Dalyan'da bulunuyor. Tam 4,5 kilometre uzunluğa sahip olan plaj, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta'ların yumurtalarına da ev sahipliği yapıyor. İztuzu plajı, 2008'de Avrupa’nın En İyi Açık Alanı, 2011'de Avrupa'nın En İyi Plajı ve 2013'te Avrupa'nın En İyi 7. Plajı seçildi.
3
KAPUTAŞ, KAŞ
Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan bir kanyon ağzı plajı olan Kaputaş, kesinlikle Türkiye'nin en iyi plajlarından biri. Yer altından akan suların denizle birleştiği noktada yer alır, bu yüzden suyu bir hayli serindir. Keşfetmek için harika bir mağara da bu plajda yer alıyor: Mavi Mağara!
4
KABAK, FETHİYE
Özellikle son yıllarda gençlerin gözdesi haline gelen Kabak Koyu, el değmemiş bir yer arayanlar için muhteşem. Likya yolu üzerinde bulunan ve 'saklı cennet' tanımına birebir uyan Kabak, mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
Kim böyle romantik bir bölge ismine karşı koyabilir ki? Hele ki internette şöyle bir arayıp o muhteşem fotoğraflarını da gördüğü zaman! Vadiye varmadan önce tepe köylerden birinde durun ve o muhteşem manzarayı hafızanıza iyice kazıyın. Vadiye, ulaşmak için ise Ölüdeniz'den tekneye binmeniz gerekiyor.
6
PATARA, KAŞ
Sadece Türkiye değil dünyanın da en iyi plajları arasında yer alan Patara, 18 kilometre uzunluğundaki kumsalı ile göz kamaştırıyor. Patara Antik Kenti ve muhteşem doğası ile her yıl sayısız ziyaretçisini ağırlayan Patara'da gündüz yüzmeye doyamayacak, akşam üstü gün batımını izlemeye ise bayılacaksınız.
7
ÇIRALI, KEMER
Kemer'in ilçelerinden Ulupınar köyüne bağlı olan Olimpos Beydağları milli park sınırlarında yer alıyor. Tıpkı İztuzu plajı gibi Caretta Caretta'lara ev sahipliği yapan Çıralı, bir zamanlar Türkiye'nin gizli plajlarından biriydi. Zamanlar iyice tanınan ve şimdilerde turistlerin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan Çıralı, bohem ruhu en derinden hissedebileceğiniz harika bir alan.
8
PALAMUTBÜKÜ, DATÇA
Palamutbükü, Datça Yarımadası'nda Akdeniz'e kadar uzanan el değmemiş bir arazi üzerinde yer alıyor. Zeytin ve badem ağaçları, kır çiçekleri arasında parlak güneşin ve turkuvaz suların tadını çıkarabileceğiniz Palamutbükü plajı için 'akvaryum gibi' demek hiç de yanlış olmaz!