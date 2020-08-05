Gebelik Diyabeti Nedir? Gebelik Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Testlerin doğru sonuçlanması için akli melekeleri yerinde olan hastanın kendisine izah edilen davranışları (açlık süresi, test öncesi ilaç kullanılması ya da ilacın bırakılması, fiziksel efor veya istirahat, gibi) yapması ve uygulaması gerekir; bu konularda hekim/tedavi kurumunun takip yetki ve sorumluluğu yoktur, bu hususlar bizzat hasta tarafından yapılması gerekenlerdir. Bu davranışların hasta tarafından uygun biçimde yapılmaması testin hatalı bulunmasına, dolayısıyla tanının ve tedavinin hatalı veya yetersiz olmasına yol açabilir. Her laboratuvar testinde hastanın bizzat kendisinin sorumluluğu vardır. Bu husus ilginçtir ki çok yerde işlenmez ve bu konu ihmal edilir; sonuçta test belki de defalarca tekrar edilmek zorunda kalınır. Glukoz yükleme de nispeten sık kullanılan bir test olmasına rağmen hasta uyum hataları nedeniyle hatalı bulunabilenlerden birisidir.



Fotoğraflar: İngimage, İstock