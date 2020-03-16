Gebeliği Önlemenin 15 Yolu

DOĞUM KONTROL HAPLARI Pek çok doğum kontrol markası bulunmaktadır ve reçeteye uygun olarak alındığında yüzde 99 üzerinde korunma sağlamaktadır.



Hapların iki farklı türü vardır:



Östrojen ve progestin içeren kombine haplar: Talimatlara uygun olarak günlük alınmalıdır. Hap paketi genellikle hormon olmayan haplar içerir. Bu hapları alırken kişi aylık döngüsünü yaşayacaktır.



Sadece progestin içeren mini haplar: Bu haplar alınırken hiç ara vermeden her gün aynı saatte alınmalıdır. Mini hap alan kişinin düzenlenmiş bir periyodu olması gerekmez.