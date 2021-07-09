Gastrit Nedir, Neden Olur? Gastrit Belirtileri ve Tedavisi

Gastrit tedavisine geçilmeden önce hastalığın oluşum nedenine de bakılır. Eğer hastalığın oluşumuna mide asitleri yol açıyor ise midede bulunan asitleri gidermek için kişiye öncelikle ilaç verilir. Verilen bu ilaç ile mide asidi giderilmeye çalışır.



Eğer gastrit oluşumuna helicobakter pylori bakterisi yol açıyor ise kişiye en az 2 tane farklı antibiyotik takviyesi ve sadece iki hafta kullanılması gereken ilaç önerilir.



Gastrit sorunu olan kişi eğer kan sulandırıcı ve anti romatizmal ilaçlar kullanıyorsa, bu ilaçları bırakması gerekir veya kullanım gerekliliği tekrar gözden geçirebilir.