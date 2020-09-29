Gardrop Modelleri - Sürgülü, Aynalı Ve Köşe Modern Gardırop Modelleri (2020)
Gardıroplar, her evin vazgeçilmez mobilyaları arasında yer alır. Giysilerinizi muhafaza ederken aynı zamanda dekorasyonunuzun tamamlayıcısı olan bu parçalar, odanızın düzenli görünmesine katkı sağlar. Genellikle odalardaki diğer mobilyalarla uyum içinde olması tercih edilirken, kullanım alanlarını daraltmaması ayrıca önem taşır. Geniş yatak odalarında tercih edilen kapılı gardıroplar klasik görünüm sevenlerin beğenisini kazanıyor. Bunun yanında modern bir dekorasyondan yanaysanız, kullanımı rahat, sürgülü ve aynalı gardıropları tercih edebilirsiniz. Yine odanıza özel tasarlayabileceğiniz köşeli gardıroplar da bu yılın trendleri arasında. İşte her zevke hitap eden tasarımlardan oluşan 2020 gardırop modelleri…
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1
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Aynalı gardırop modeli
Evinizin hemen her köşesine uyum sağlayacak aynalı gardırop modelleriyle, şıklığı ve modayı aynı anda yakalamanız mümkün. Ekstra bir ayna detayına gerek kalmayan gardıroplar sayesinde, odanızda alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca odanız az ışık alıyorsa açık renklerde seçeceğiniz bir gardırop ile daha aydınlık bir görünüme kavuşabilirsiniz.
2
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Sürgülü gardırop modeli
Gardıroplar büyük mobilyalar arasında yer aldığı için konulduğu yere sığması, odayı küçültmemesi tercih nedenleri arasındadır. Bunun yanı sıra gardırop içerisinde muhafaza etmek istediğiniz eşyalar da seçiminizi belirleyen etkenlerden biridir. Yeriniz dar ve uzun ise o zaman sürgü kapılı gardıroplar, kapılı gardıroplardan daha kullanışlı olabilir çünkü kapılı gardıropların kapakları açıldığında alan iyice daralacaktır. Eğer sığdırmak istediğiniz eşyalar fazla ise altı kapılı gardırop modelleri sizin için daha uygun olabilir.
3
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Köşeli modern gardırop modeli
Eğer odanız yeterince büyük değilse, köşeli gardıroplar alan tasarrufu konusunda oldukça kullanışlı bir modeldir. Bu sayede daha çok eşyayı sığdırabilir, yer sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
4
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Ahşap gardırop modeli
Gardırobunuzun evinizin tarzıyla bütünleşmesi, zevk ve beğenilerinize uygun olması da oldukça önemlidir. Evinizde doğal bir görünüm elde etmek isterseniz kahve tonlarında seçeceğiniz bir gardırop ile ahşabın sıcak havasını evinize taşıyabilirsiniz.