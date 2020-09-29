Gardrop Modelleri - Sürgülü, Aynalı Ve Köşe Modern Gardırop Modelleri (2020)

Sürgülü gardırop modeli Gardıroplar büyük mobilyalar arasında yer aldığı için konulduğu yere sığması, odayı küçültmemesi tercih nedenleri arasındadır. Bunun yanı sıra gardırop içerisinde muhafaza etmek istediğiniz eşyalar da seçiminizi belirleyen etkenlerden biridir. Yeriniz dar ve uzun ise o zaman sürgü kapılı gardıroplar, kapılı gardıroplardan daha kullanışlı olabilir çünkü kapılı gardıropların kapakları açıldığında alan iyice daralacaktır. Eğer sığdırmak istediğiniz eşyalar fazla ise altı kapılı gardırop modelleri sizin için daha uygun olabilir.