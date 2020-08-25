G Noktası Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

G noktası ile ilgili pek çok araştırma yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Birçok uzman G noktasının orgazma ulaşmada büyük bir rol oynadığını söylese de bu konu hâlâ tartışılıyor. Öte yandan pek çok çift fe G noktası hakkında pek bir bilgiye sahip değil.