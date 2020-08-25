G Noktası Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Cinsel doyumda ve orgazma ulaşmada büyük bir rol oynayan G noktası hakkında sıklıkla yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Uzmanların son yıllarda çok tartıştığı G noktası hakkında merak edilen soruları ve cevapları veriyoruz.
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G noktası ile ilgili pek çok araştırma yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Birçok uzman G noktasının orgazma ulaşmada büyük bir rol oynadığını söylese de bu konu hâlâ tartışılıyor. Öte yandan pek çok çift fe G noktası hakkında pek bir bilgiye sahip değil.
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Orgazma ulaştırıp ulaştırmadığı konusu tartışılsa da G noktasının cinsellikte önemli bir yere sahip olduğu kesin. G noktası nedir? G noktası nasıl bulunur? Kadınlarda ve erkeklerde G noktası nerededir? ve daha pek çok sorunun cevabına bakalım.
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G noktası nedir?
G noktası, ilk kez 1944 yılında ABD’li Jinekolog ve Seksolog Ernst Grafenberg tarafından tanımlandı. Sayısız makalelerde G noktasından bahsedilmesine rağmen varlığı 1980’li yıllara kadar pek de kabul görmedi. Şimdilerde ise kadınların orgazma ulaşmalarında sahip olduğu önemli rol ile konuşuluyor.
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Kadınlarda G noktası nerededir?
G noktası, vajina ön duvarında bulunan ve uyarıldığında seksten daha fazla zevk almayı sağlayan bir bölgedir.
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Kadınlarda G noktası nasıl bulunur?
G noktanızı bulurken tek başınıza değil, partnerinizle hareket etmeniz daha etkili olacaktır. Partneriniz işaret ve orta parmaklarını kullanarak vajinanın içerisinde yukarıya doğru baskı uygulamaya başlasın. Ön vajinal duvarın birkaç santim üstüne yoğunlaşıp ritmik hareketlerle uyarmaya devam etsin.
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Daha detaylı anlatmak gerekirse; işaret ve orta parmağınız vajinaya girerken, başparmağınız ise dışarıda pubis kemiğinin üzerinde olsun. Vajina girişinden birkaç santim ilerideki bölgeye hafifçe basınç uygulayın.
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Vajinaya basınç uygularken parmaklar G noktası ile idrar yolunu sıkıştıracak. Eğer idrar yapma isteğiniz olursa durmayın çünkü bu his doğru yolda olduğunuzu gösterir. Uyarılmaya devam ettikçe idrar hissi, büyük bir zevke dönüşmeye başlayacaktır. En çok zevk aldığınız yeri bulduğunuzda ise G noktasını da bulmuş olacaksınız.
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G noktasını tek seferde bulamayabilirsiniz. Hemen pes etmeyin. Partnerinizi aldığınız zevke göre yönlendirin. Sizin tepkileriniz onun G noktasına daha kolay ulaşmasına yardım edecektir.
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G noktası ile orgazma ulaşırsanız, bunun klitoral orgazmdan farklı olacağını göreceksiniz. Fiziksel olarak alt bedeninizde kasılma ve idrar hissi yaşamanız olağan. Sonrasında ise büyük bir zevk aldığınızı hissedeceksiniz.
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G noktası çiftler için bir muamma
G noktası, her gün yeni bir bilginin ortaya çıktığı bir konu. Öte yandan çiftlerin çoğu G noktasını ilişkiye dahil etmiyor. Ann Summers tarafından yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin % 55’i partnerlerinin G noktalarını bulamıyorlar. % 36’lık kısım ise G noktasının ne olduğunu dahi bilmiyor!
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Erkeklerde G noktası nerededir?
Erkeklerin de G noktası olduğunu biliyor muydunuz? Erkekler de en az kadınlar kadar bu bölgenin uyarılmasından büyük zevk alırlar. Erkeklerde G noktası anüse yakın bir bölgede yer aldığı için dokunulmasını çok istemeyebiliyorlar.
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Erkeklerde G noktası nasıl bulunur?
Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir. Ancak çok nazik olmaya, hafif dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Aksi tardirde erkeğin canı yanabilir.