Ã‡ikolatalÄ± ve sade kruvasan (Pain au Chocolat) Hemen her FransÄ±zâ€™Ä±n, gÃ¼n iÃ§inde mutlaka tÃ¼kettiÄŸi bir hamur iÅŸi olan kruvasanlarÄ± listemizin baÅŸÄ±na koyuyoruz.Â FransÄ±zlar, kruvasanÄ± Ã§oÄŸu zaman kahvaltÄ±da kahvenin yanÄ±nda tercih ederler. Ve sade olanlarÄ± da genellikle Ã§ilek, yaban mersini ve ahududu reÃ§elleri ile birlikte seviyorlar. Her sabah Ã¼lkenin her yerinde taze kruvasanlar piÅŸirilir ve FransÄ±zlar genellikle ailenin bir Ã¼yesini tÃ¼m aile iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k taze baget ve kruvasan satÄ±n almasÄ± iÃ§in yerel fÄ±rÄ±na gÃ¶nderir.