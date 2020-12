Çikolatalı ve sade kruvasan (Pain au Chocolat) Hemen her Fransız’ın, gün içinde mutlaka tükettiği bir hamur işi olan kruvasanları listemizin başına koyuyoruz. Fransızlar, kruvasanı çoğu zaman kahvaltıda kahvenin yanında tercih ederler. Ve sade olanları da genellikle çilek, yaban mersini ve ahududu reçelleri ile birlikte seviyorlar. Her sabah ülkenin her yerinde taze kruvasanlar pişirilir ve Fransızlar genellikle ailenin bir üyesini tüm aile için günlük taze baget ve kruvasan satın alması için yerel fırına gönderir.