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FransÄ±zlar En Çok Hangi TatlÄ±larÄ± Yiyor?
ÃœnlÃ¼ FransÄ±z restoranlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±nda 200'den fazla tatlÄ± yer alÄ±yor. BirÃ§oÄŸu dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na yayÄ±lan bu enfes FransÄ±z tatlÄ±larÄ±ndan en meÅŸhurlarÄ± hangileri biliyor musunuz?
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1
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Ä°ÅŸte sizlere makaronlardan, eklere, krem brÃ¼leâ€™den meÅŸhur Ã§ikolatalÄ± kruvasanlara kadar FransÄ±zlarÄ±n en Ã§ok tercih ettiÄŸi tatlar...
2
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Ã‡ikolatalÄ± ve sade kruvasan (Pain au Chocolat)
Hemen her FransÄ±zâ€™Ä±n, gÃ¼n iÃ§inde mutlaka tÃ¼kettiÄŸi bir hamur iÅŸi olan kruvasanlarÄ± listemizin baÅŸÄ±na koyuyoruz.Â FransÄ±zlar, kruvasanÄ± Ã§oÄŸu zaman kahvaltÄ±da kahvenin yanÄ±nda tercih ederler. Ve sade olanlarÄ± da genellikle Ã§ilek, yaban mersini ve ahududu reÃ§elleri ile birlikte seviyorlar. Her sabah Ã¼lkenin her yerinde taze kruvasanlar piÅŸirilir ve FransÄ±zlar genellikle ailenin bir Ã¼yesini tÃ¼m aile iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k taze baget ve kruvasan satÄ±n almasÄ± iÃ§in yerel fÄ±rÄ±na gÃ¶nderir.
3
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Ã‡ikolatalÄ± mus
Bu lezzetli FransÄ±z tatlÄ±sÄ±nÄ±Â dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki FransÄ±z restoranlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu menÃ¼sÃ¼ndeÂ bulabilirsiniz. Ã‡ikolatalÄ± mus, hafif bir tatlÄ± olduÄŸu iÃ§in herkesin damak tadÄ±na uyuyor.
Eklerler, Ã§oÄŸu FransÄ±z'Ä±n severek tÃ¼kettiÄŸi baÅŸka bir tatlÄ± Ã§eÅŸidi. Genellikle vanilya ve Ã§ikolata dolgulu olanlarÄ± bilinse de Fransaâ€™da her kafede en az 4 veya 5 Ã§eÅŸidi bulunuyor.
5
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Profiterol
Aslen, 16. yÃ¼zyÄ±lda FransÄ±z sarayÄ±na giden bir Ä°talyan pastasÄ± olan profiterol, sonralarÄ± FransÄ±zlar tarafÄ±ndan geliÅŸtirildi ve ÅŸimdi FransÄ±z halkÄ±nÄ±n en sevilen tatlÄ±larÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.Â
Ãœlkemizde de hemen herkesin bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu krema dolgulu tatlÄ± genellikle dondurma ile servis edilir.
6
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Meyveli turta
Meyveli turtalar sadece lezzeti deÄŸil, aynÄ± zamanda parlak gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle de dikkat Ã§ekiyor. FransÄ±zlarÄ±n en sevdiÄŸi tatlÄ±lardan biri olan turtalar, mevsime uygun meyvelerle Ã§eÅŸitlendirilebiliyor. Â
Krem Brule, adÄ± FransÄ±zlar ile beraber anÄ±lan en meÅŸhur tatlÄ±lardan biridir. Hafif bir tatlÄ± olan krem brule, 'yanmÄ±ÅŸ krema' olarak da adlandÄ±rÄ±labiliyor. Karamalize ÅŸeker ile kaplÄ± bir muhallebi olan bu tatlÄ±, zengin ve leziz dokusuyla hayran bÄ±rakÄ±yor.
8
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MilfÃ¶y (Mille Feuille) veya Napolyon
ABD'de Napolyon olarak bilinen FransÄ±zlarÄ±n romantik tatlÄ±sÄ± Mille Feuille, hafif ve yumuÅŸak dokusuyla her Ã¶ÄŸÃ¼nde yer alabiliyor. Bu hamur iÅŸini henÃ¼z denemediyseniz mutlaka listenize eklemenizi tavsiye ederiz.