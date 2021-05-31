Fransız Askısı (Yüz Askılama) Nedir, Nasıl Yapılır? İşte, Fransız Askılı İle İlgili Merak Edilenler
Her zaman genç görünmek isteyen kadınlar, son dönemlerde Seda Sayan gibi ünlü oyuncuların da tercih ettiği Fransız askısını tercih ediyor. En çok tercih edilen estetik uygulamalardan biri olan Fransız askısını sizler için araştırdık. Fransız askısı nedir, nasıl yapılır diye merak edenlerdenseniz, işte Fransız askısı ile ilgili tüm merak edilenler…
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Yurt dışında oldukça yaygın bir estetik uygulaması olan Fransız askısı, son günlerde Türkiye’de de popülerlik kazanmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Fransız askısı uygulamasıyla daha genç görünmenin mümkün olması, merak uyandırmaya başladı. Çene dolgusu, elmacık kemiği işlemi derken son dönemim popüler işlemi ise ameliyatsız yüz gerdirme yöntemi olan Fransız askısına dair tüm merak edilenleri paylaşıyoruz.
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Fransız Askısı Nedir?
Fransız askısı, ameliyatsız bir yüz gerdirme işlemi olarak biliniyor. Fransız askısı bilinenin aksine, yalnızca estetik amaçlı yapılmıyor. Yüz felci geçiren kişiler de bu işlemi yaptırabiliyorlar. Diğer gerdirme işlemelerine oranla daha uzun ömürlü olan Fransız askısı son derece basit bir yöntem olarak biliniyor. Ancak uzman seçiminin tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi dikkatle yapılması oldukça önemli.
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Fransız Askısı Nasıl Yapılır?
Fransız askısında, iplerin yerleştirilmesi için askılama yapılacak olan bölgeler önceden belirleniyor.
Bu belirlenen yerlere ipler deri altından yerleştiriliyor.
İplerin ucu baş içinde kulak üzerine denk gelen yere yerleştirildiği için dikişe ihtiyaç duyulmayarak işlem sonlandırılıyor.
İşlem sırasında lokal anestezi uygulanıyor. Deriyi geren ipler deri altında kalıyor. Böylelikle acı hissedilmemiş oluyor.
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Fransız Askısı Ne Zaman Etkisini Gösteriyor?
Fransız askılama tekniği uygulandıktan sonra cilde kazandırılan gençleşme anında fark edilebiliyor. Ancak ciltteki şişkinliğin geçmesi işlemden sonra 2 ay kadar sürebiliyor. Bu nedenle 2-3 ay sonra Fransız askısı tam etkisini gösteriyor.
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Fransız Askısı Ne Kadar Sürede İyileşir?
Askılama işlemi yapılan kişi 24 saat içinde de günlük hayatına geri dönebiliyor. Ancak iplerin cilt ile yüzde 90 oranında tamamen bütünleşmesi 1 haftayı, iplerin yüz ile entegre çalışması ortalama 2-3 ayı alıyor.<> İşlem sonrası hafif morluk, şişlik, ağrı olabiliyor. Buz kompresi yapılabilir ve uzmanın önerdiği basit ağrı kesiciler kullanılabilir.
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Fransız Askısı Ne Kadar Süre Etkisini Sürdürür?
Fransız askısı uzun süre dayanabiliyor. Üstelik acısız bir işlem olduğu için diğer gerdirme işlemlerine kıyasla son derece basit. Daha çabuk iyileşiyor, daha acısız ve etkisini hemen gösteriyor. Bu nedenle Fransız askısı diğer estetik operasyonlara göre daha çok tercih ediliyor.
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Fransız Askısı Ücreti Ne Kadar?
Fransız askı işleminde elastik malzemeler kullanılıyor. Mimiklerde bozulmaya neden olmayan ve vücutla uyumlu olan bu askı materyalleri yapılacak askı miktarına göre fiyatlandırılıyor.