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GeriSpor Fitness Fitness'ın En Eğlenceli Hali: Zumbanın Vücuda Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Fitness'ın En Eğlenceli Hali: Zumbanın Vücuda Faydaları
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Fitness'ın En Eğlenceli Hali: Zumbanın Vücuda Faydaları

Fitness'ın En Eğlenceli Hali: Zumbanın Vücuda Faydaları

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1Zumba nedir
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Zumba nedir?

Zumbanın vücuda olan faydalarına geçmeden önce tam olarak ne olduğuna, ne zaman ve nerede ortaya çıktığına bir göz atalım.

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Zumba, 90'lı yıllarda Kolombiyalı dansçı Alberto Beto Perez tarafından ortaya çıkarılan, içinde Latin esintilerinin yer aldığı bir dans-fitness programıdır.

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Fitness hareketlerini dans kareografisi ile yapmak olarak da tanımlanan zumbada, samba, salsa, mambo gibi danslar ile squat ve lunge gibi egzersizler harmanlanır.

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Zumba 'kardiyo egzersiz' denilen, belli yaş gruplarına belirlenmiş nabız aralıklarında yaptırılan yağ yakımı sağlayan egzersizlerden biridir.

5Zumbayı herkes yapabilir mi
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Zumbayı herkes yapabilir mi?

Zumba, yukarıda da belirttiğimiz üzere bir dans fitness egzersizidir. Sağık durumu sebebi ile doktorların kısıtlama yapmadığı herkes rahatlıkla zumba yapabilir. Zumbada yaş sınırlaması yoktur ve kendinizi iyi hissettiğiniz sürece yapabilirsiniz.

6Zumbanın vücuda faydaları
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Zumbanın vücuda faydaları

Bol hareketli bir zumba dersi ortalama 600 ile 1000 arasında kalori yakmanızı sağlıyor.

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Zumba yaparken farkında olmadan bütün vücudunuz çalışıyor ve böylece sıkılaşıyor.

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Zumba, canlı hareketleri ile morali yükselten endorfinleri salgılayamaya yardımcı oluyor, psikolojik olarak da iyi hissettiriyor.

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Zumba dersi boyunca yaptığınız hareketler koordinasyonunuzu geliştiriyor.

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Düzenli zumba dersler sonrası duruşunuz düzeliyor.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock, Pexels

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