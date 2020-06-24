Fitness'ın En Eğlenceli Hali: Zumbanın Vücuda Faydaları
Fitness'ın En Eğlenceli Hali: Zumbanın Vücuda Faydaları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Zumba nedir?
Zumbanın vücuda olan faydalarına geçmeden önce tam olarak ne olduğuna, ne zaman ve nerede ortaya çıktığına bir göz atalım.
2
Abone Ol
Zumba, 90'lı yıllarda Kolombiyalı dansçı Alberto Beto Perez tarafından ortaya çıkarılan, içinde Latin esintilerinin yer aldığı bir dans-fitness programıdır.
3
Abone Ol
Fitness hareketlerini dans kareografisi ile yapmak olarak da tanımlanan zumbada, samba, salsa, mambo gibi danslar ile squat ve lunge gibi egzersizler harmanlanır.
4
Abone Ol
Zumba 'kardiyo egzersiz' denilen, belli yaş gruplarına belirlenmiş nabız aralıklarında yaptırılan yağ yakımı sağlayan egzersizlerden biridir.
5
Abone Ol
Zumbayı herkes yapabilir mi?
Zumba, yukarıda da belirttiğimiz üzere bir dans fitness egzersizidir. Sağık durumu sebebi ile doktorların kısıtlama yapmadığı herkes rahatlıkla zumba yapabilir. Zumbada yaş sınırlaması yoktur ve kendinizi iyi hissettiğiniz sürece yapabilirsiniz.
6
Abone Ol
Zumbanın vücuda faydaları
Bol hareketli bir zumba dersi ortalama 600 ile 1000 arasında kalori yakmanızı sağlıyor.
7
Abone Ol
Zumba yaparken farkında olmadan bütün vücudunuz çalışıyor ve böylece sıkılaşıyor.
8
Abone Ol
Zumba, canlı hareketleri ile morali yükselten endorfinleri salgılayamaya yardımcı oluyor, psikolojik olarak da iyi hissettiriyor.
9
Abone Ol
Zumba dersi boyunca yaptığınız hareketler koordinasyonunuzu geliştiriyor.
10
Abone Ol
Düzenli zumba dersler sonrası duruşunuz düzeliyor.