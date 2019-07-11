İyi Yaşam MAHMURE ÖZEL

Filtre Kahve Zayıflamaya Nasıl Yardımcı Olur?

Dünya nüfusunun yaklaşık % 80'i her gün çeşitli miktarlarda kahve içiyor. En favori içeceklerden biri olan filtre kahvenin kilo kaybına yardımcı olduğunu biliyor musunuz? Kafein bakımından zengin olan kahvenin kanseri önlemeye yardımcı olduğunu, hafif depresyon ve baş ağrısı gibi sorunlara iyi geldiğini biliyoruz. Ancak filtre kahvenin kilo kaybı bağlantısını çok az biliyoruz.