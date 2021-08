Feng Shui Nedir, Nasıl Yapılır? Feng Shui Felsefesine Göre Enerji Veren En İyi Bitkiler ve Çiçekler

Her rengin ve her eşyanın bir enerjisi olduğuna inanılan Feng Shui felsefesinde, bu enerjileri doğru kullanmak yaşam kalitesini de artırmaktadır. Doğada bulunan her nesnenin bir anlamı olduğuna inanılan Feng Shui’de doğadaki uyumu sağlamak esastır. Peki, ama nasıl? İşte Feng Shui hakkında merak edilenler ve Feng Shui felsefesine göre enerji veren en iyi bitkiler ve çiçekler…