Feng Shui Nedir, Nasıl Yapılır? Feng Shui Felsefesine Göre Enerji Veren En İyi Bitkiler ve Çiçekler
Adını sıkça duyduğumuz Feng Shui Felsefesi, hayat enerjimizi ortaya çıkaran bir Çin öğretisidir. Feng Shui’ye göre zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmamızın, hayata karşı daha iyi hissetmemizi ve olumlu şeyleri çekmemizi sağladığına inanılır. Siz de yepyeni bir yaşama kendinizi hazırlamak istiyorsanız feng shui’yi evinize uyarlayabilir ve enerjinizi değiştirebilirsiniz. Peki, Feng Shui nedir, nasıl yapılır? İşte, Feng Shui Felsefesine göre enerji veren en iyi bitkiler ve çiçeklerin bazıları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Her rengin ve her eşyanın bir enerjisi olduğuna inanılan Feng Shui felsefesinde, bu enerjileri doğru kullanmak yaşam kalitesini de artırmaktadır. Doğada bulunan her nesnenin bir anlamı olduğuna inanılan Feng Shui’de doğadaki uyumu sağlamak esastır. Peki, ama nasıl? İşte Feng Shui hakkında merak edilenler ve Feng Shui felsefesine göre enerji veren en iyi bitkiler ve çiçekler…
2
Feng Shui nedir?
Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir.
Feng şui, eski bir Çin yerleşim uygulaması olup, çevreyle uyumunu sağlamaya yönelik, uzayda mekânın ayarını yapmaya yönelik bir uygulamadır.
Bir yerin "iyi bir feng şui"ye sahip olması oranın doğayla uyum içinde olması, "kötü bir feng şui"ye sahip olması ise oranın doğayla uyumsuz olmasıdır. Feng şui bir dekorasyon stili değildir. Daha çok ana hatları birçok dekorasyon stili ile uyumlu bir disiplindir. İnsanlar genel olarak iyi bir feng şuiye sahip veya sahip değil diye tanımlanmazlar. Feng Shui bilimi evrensel ve gezegen üzerindeki her insan ile uyumlu olduğuna inanılır.
3
Feng Shui nasıl yapılır?
Aşağıda belirttiğimiz bazı yöntemler Feng Shui Felsefesi’ne göre evinizin havanızı değiştirerek size pozitif enerji yükleyebiliyor.
Buzdolabı ve fırını yan yana koymayın.
Bereketin simgesi olarak yatak odanızın güneydoğu köşesine para koyun.
Evinizde eski, küflü, kırık, bozulmuş veya çatlamış hiçbir eşya bulundurmayın.
Kapının tam girişine ayna koymayın.
Meyve sepetini boş bırakmayın.
Evinizde en fazla 2 renk kullanın.
Evinizi her daim temiz ve düzenli tutmak feng shui öğretisinin temel ilkelerindendir.
Dış kapınızı farklı bir renge boyatın. Kırmızı renk refah seviyenizi yükseltirken, mavi renk huzurlu bir yaşamı, yeşil renk kişisel gelişimi, kahverengi ise istikrarlı olmayı sağlar.
Yemek masasını yuvarlak seçin.
4
Feng Shui Felsefesine göre enerji veren en iyi bitkiler ve çiçekler
Batı tarzda, modern yaşam alanları çoğunlukla metal detaylarla doludur. Bunu ahşaplarla ve ev bitkileriyle dengelemek evinizin enerjisini uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. Feng shui danışmanı Karen Rauch Carter'a göre, bitkiler ayrıca "yorgun, zayıf veya cansız alanları canlandırabilir" ve olumlu kişisel değişim ve büyümeyi teşvik edebilir. İşte Feng Shui’ye göre evinizin enerjisini değiştiren çiçeklerden bazıları…
5
Yasemin ve şakayık ilişkileri güçlendirir.
Feng shui ilkelerine göre, eviniz için ne tür bir bitki seçtiğiniz ve bu bitkiyi nereye yerleştirmeye karar verdiğiniz, beslemeye çalıştığınız enerji türüne veya olumlu değişime doğrudan katkıda bulunabilir.
Tutkuyu teşvik etmek veya duygusal ilişkileri güçlendirmek istiyorsanız, yasemin veya şakayık seçin. Güneye bakan bir pencereye yerleştirildiğinde, yatıştırıcı kokusuyla yasemin romantik duyguları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Romantizmi teşvik eden kırmızı şakayıklar ise tutku ve arzuyu sembolize eder. Beyaz şakayıkların doğurganlığa yardımcı olduğu söylenir ve pembe şakayıklar romantik şansınız için harikalar yaratabilir.
6
Zenginliği ve refahı çekmek için para ağacını kullanın.
Evinizin güneybatı bölgesine bir para ağacı yerleştirmenizi önerilir. Zenginlik ve refahı simgeleyen para çiçeği özellikle yeni bir iş açmak gibi büyük bir dönüm noktasında hayatınıza şans getirebilir.
Para ağacına bulamıyorsanız, yeşimi tercih edebilirsiniz. Yumuşak, yuvarlak şekiller de iyi şansı çeker. Yeşim çiçeğinin canlı yeşil, pozitif enerji saçan yaprakları, büyümenin ve bir ticari girişimin yeterince alamayacağı bir şey olan "sürekli genişleyen enerjinin" simgesidir. Öte yandan yeşim bitkiniz çiçek açıyorsa, bu güçlü ve sağlıklı arkadaşlıkların bir işaretidir.
7
Bambu Feng Shui'de şans içindir.
Bambu, iyi şansı ve pozitif enerjileri sembolize eder ve onu çok amaçlı feng shui bitkiniz yapar. Teşvik etmek istediğiniz şans türüne göre evinizde sergilenecek bambu sapı sayısını seçin.
Bir vazodaki iki sap, romantizmi güçlendirmeye gidecek. Mutluluğu teşvik etmek istiyorsanız üç sap seçin. Beş sap akademik mükemmelliği artıracak ve yaratıcılığı artıracaktır. Yedi, aile bağlarını ve sağlığı güçlendirir. Sekiz, zenginliğe ilham vermek için iyidir. Ve nihayet dokuz, size her yönden iyi şans getirecek.
8
Zambaklar stresi azaltır ve pozitif enerjiyi teşvik eder.
Zambaklar düşük ışıklı, serin ortamlara yerleştirilmelidir. Benzen, formaldehit ve trikloretilen gibi toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olarak evinizin içindeki havayı tam anlamıyla detoks edebilirler
Evden çalışıyorsanız barış zambakları sizin için mükemmel bir bitki olabilir. Bu zarif bitki ev ofis alanınıza harika bir katkı sağlar ve enerji dengesizliklerini düzeltmeye yardımcı olur. Ayrıca zambakları banyonuza da koyabilirsiniz.
9
Aloe vera kötü enerjilerden korur.
Aloe vera evin çevresine dinç, koruyucu enerjilerle katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, aloe güçlü bir hava temizleyici olup genelde kötü şansa karşı koruyucudur.