Fazla Kilolar Hangi Hastalıklara Neden Oluyor?

İDEAL AĞIRLIĞA ULAŞABİLMEK İÇİN GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN Kilo vermek ya da kilo almak isteyen kişilerin kısa bir süre içinde yüksek hedefler koymaları süreçten uzaklaşıp eskisi gibi kalmalarına neden olabiliyor. Örneğin vermeniz ya da almanız gereken 20 kg var ve 2 ayda bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Sizin için ideal olan bu değilse pes etmeyin. 2 ay gibi bir süreç yerine 4-5 aya yayın. Ama hedefinize ulaşın. Mühim olan eskisi gibi kalmaktansa hedefe ulaşmaktır.



Fotoğraflar: İngimage