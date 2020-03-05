Farklılıkları İle ‘Fark’ Yaratan Muhteşem Kadınlarımız

Bizi biz yapan şey farklılıklarımız. Farklı yönlerimizi kabullendiğimiz, sevdiğimiz zaman çok daha mutlu insanlar oluyoruz. Dünyada bunun örneğini sergileyen ve hepimize ilham olan, yüzümüzü güldüren muhteşem kadınlarımız var.
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Onlar bedenlerini, hastalıklarını, kilolarını, yaşlarını kabul edebilmiş, insanlara da “Bizi böyle kabul edeceksiniz, çünkü ben buyum ve kendimi olduğum gibi seviyorum” deme cesaretini gösterebilmiş kadınlar… İşte karşınızda farklılıkları ile fark yaratan muhteşem kadınlarımız…
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Tara Lynn
Son yıllarda biz kadınlar, güzellik kalıplarını yıkmak için mücadele ediyoruz. Bize uygun görülen ‘0 beden, ince bel, büyük göğüsler, düzgün bacaklar’ zorunluluğunu kırmaya çalışıyoruz. “Bedenimle değil, zekâm ile yargılayın” diyor, vücutlarımızı tek kalıba sokmak isteyenlerin karşısında duruyoruz.
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Bu mücadelenin en güzel savaşçıları ile büyük beden modeller. 37 yaşındaki Tara Lynn da büyük beden bir model.
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ABD’li büyük beden model Tara Lynn, bu hali ile o kadar beğeniliyor ki, sosyal medyada kendini kilolu gören kadınlara önemli bir moral kaynağı oluyor.
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Winnie Harlow
Winnie Harlow’u hemen hepimiz tanıyoruz. Bu da aslında onun başarısını yeterince gözler önüne seriyor. 4 yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan vitiligo hastalığına sahip olan Harlow, şimdilerde en ünlü modeller listesinde başlarda yer alıyor.
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Bu günlere hiç de kolay gelmeyen, ilkokul zamanlarında arkadaşlarının hastalığı yüzünden kendisi ile çok fazla dalga geçtiğini, zorbalığa maruz kaldığını söyleyen modelin kariyer yükselişi de yine o dalga geçilen hastalığı ile oldu.
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Mükemmel bir fiziği olan ve siyahi tenindeki beyaz lekelerin onu farklı kılması America’s Next Top Model yarışmasına katılmasına sebep oldu. Winnie’nin kaderi bu yarışmayla bir anda değişti. 2015’te Londra Moda Haftası podyumunda yürüdü. Birçok önemli derginin kapağında yer aldı. Ardından BBC’nin 100 Kadın’ından biri seçildi.
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2019’da Victoria Secret’ın meleği olmaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarısı ile vitiligo hastalığına sahip herkese ilham kaynağı olan Winnie Harlow’un Instagram’da da 7,7 milyon takipçisi bulunuyor.
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Baddie Winkle
İşte karşınızda en yaşlı Instagram fenomeni: Baddie Winkle! Kendisi tam 91 yaşında ve hayat enerjisi, renkli kişiliği, muhteşem pozları, kendine olan inancı ile tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor.
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Torununun kızı Kennedy Lewis’in kıyafetlerini giydiği birkaç fotoğrafı Twitter’a yükleyen ve bunun ardından popüler olan Baddie Winkle’nin şimdi ise Instagram’da 3,9 milyon takipçisi bulunuyor. Birçok dergiye poz veren, bir kozmetik markası ile koleksiyon hazırlayan en yaşlı ama en renkli model, ‘Baddiewinkle’s Guide to Life’ isimli bir kitap da yazdı.
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Kitabında kendi yaşamını anlatan Winkle, mutluluğun tarifini şöyle veriyor; “Mutlu bir hayatın anahtarı tam olarak benim bu halim. İnsanlara gülümse! Yolda gördüğün herhangi biri olsa bile. Çoğu zaman cevap olarak yine bir gülümseme alırsın.”
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“Olduğun değil, hissettiğin yaştasındır” lafının hakkını en çok veren kişi bizce kesinlikle Winkle.
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Mirian Njoh
Albino kraliçesi Mirian Njoh ile tanıştınız mı? Mirian Njoh soydan geçen bir metabolizma hastalığı olan ve renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanan albino hastalığına sahip.
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Ancak bu hastalık onu yıldırmadı, hayallerinin peşinden koşmasına engel olmadı. Modellil, stilistlik, fotoğrafçılık yapan bir de blog yazan Njoh, “Önceleri kendimi beğenmiyordum. Okulda çok fazla hakarete maruz kaldım ve bu da öz güvenimi sarstı. Kendimi çok uzun zaman sonra toplayabildim. Ancak bugün geldiğim noktadan çok mutluyum” diyor.
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Sabina Karlsson
Çillerle kaplı bir yüz, alışılmış model ölçülerinin dışına çıkan bir vücut, egzotik saçlar, dişler arasında boşluk… İsveçli model Sabina Karlsson, kesinlikle kalıpları yıkan isimlerden.
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Cipriana Quann
Kabarık Afro saçlarından utandıkları için sürekli düzleştiren Cipriana ve ikiz kardeşi TK Wonder, doğal halleri ile barışınca bir anda sosyal medya fenomeni haline geldiler. “Saçlarımdan nefret ediyordum ve onları kendim için büyük bir engel olarak görüyordum” diyen Cipriana Quann, kendini olduğu gibi kabul edince hayatı değişenlerden.
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Madeline Stuart
Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olan Down sendromu bulunan Madeline Stuart’ın hikayesi herkesin ders alması gereken cinsten. 23 yaşındaki Madeline Stuart’ın hayallerini gerçekleştirmesine Down sendromu bile engel olamadı.
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2014 yılında annesine model olmak istediğini söyleyen, bunun için çok çalışan Stuart, 2015 yılında ilk kez podyuma çıktı. Dünyanın Down sendromlu ilk süper modeli olan Madeline Stuart, Forbes Dergisi tarafından 'oyun değiştirici' seçildi.
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Vogue, Cosmopolitan gibi dünyaca ünlü dergilere pozlar verdi, New York Moda Haftası’nda yürüdü. Azmi ve başarısı ile kendi ülkesi Avustralya başta olmak üzere tüm dünyaya ilham kaynağı oldu, olmaya da devam ediyor.