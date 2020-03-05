Farklılıkları İle ‘Fark’ Yaratan Muhteşem Kadınlarımız

Torununun kızı Kennedy Lewis’in kıyafetlerini giydiği birkaç fotoğrafı Twitter’a yükleyen ve bunun ardından popüler olan Baddie Winkle’nin şimdi ise Instagram’da 3,9 milyon takipçisi bulunuyor. Birçok dergiye poz veren, bir kozmetik markası ile koleksiyon hazırlayan en yaşlı ama en renkli model, ‘Baddiewinkle’s Guide to Life’ isimli bir kitap da yazdı.