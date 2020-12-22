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Farklı Koşullarda Faydaları Değişen 8 Gıda
Domatesleri çiğ yediğimizde ve onlarla salata yaptığımızda daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünce her ne kadar doğru olsa da domatesler piştiğinde midemiz için çok daha iyi bir besin haline geliyor. Tıpkı domatesler gibi hazırlanma şekillerine ve türlerine bağlı olarak faydaları değişen pek çok yiyecek var.
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İşte farklı koşullarda faydaları değişen 8 gıda...
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Muz
Uzmanlar, diyabet hastalarının olgunlaşmış muzlar yerine tam olgunlaşmamış daha sarı renkte olan muzlardan yemesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Çünkü muzlar olgunlaştığında içeriğindeki nişasta şekere dönüşmeye başlar.
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Mantar
Mantarlar pişirildikten sonra B vitamini kaybedebilse de, kazandıkları bazı büyük faydalar vardır. Öncelikle çiğ mantarlar sünger gibidir ve pişirilerek yok edilebilecek toksinleri emebilir. İkincisi, mantarlar piştiğinde içeriğindeki antioksidan miktarı artar. Antioksidanlar ise bizlere sayısız hastalıktan korumaya yarayan bir bileşendir ve sağlımız için çok önemlidir.
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Domates
Yukarıda da söylediğimiz gibi domatesi genelde kahvaltıda söğüş olarak ve salatalarımızın ana malzemelerinden biri olarak kullanıyoruz. Uzmanlar, C vitamini harikası bu besinin pişirildiğinde çok daha yüksek likopen seviyelerine sahip olduklarını söylüyorlar. Ayrıca domatesi pişirmek içeriğindeki lifleri yumuşatır ve böylece sindirimi daha kolay hale gelir.
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Havuç
Bu biraz şaşırtıcı ama beta karoten zengini olan havuçlar pişirildiğinde daha yüksek besin seviyelerine sahip oluyor. Pişen havuçlardaki beta-karoten miktarı artıyor. Uzmanlar, havuçları pişirirken kabuklarını üzerinde bırakmanın daha faydalı olduğunu söylüyor.
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Kabukları ile beraber pişen havuçlar, antioksidan gücünü üçe katlayabiliyor. Aynı zamanda havuçları bütün halde pişirmek gerekiyor çünkü doğramak bu sebzenin içindeki besinlerin hapsolmasını önler ve suya sızmasına neden olarak kayba yol açar.
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Peynir
Peynir mükemmel bir protein kaynağıdır ancak çeşitlerine göre faydaları da değişebilmektedir. Örneğin, mozzarella peyniri diğer peynirlerin çoğundan çok daha düşük sodyum ve kalori miktarına sahiptir. Ayrıca probiyotik görevi gören bakteriler içerir, böylece bağırsak sağlığını ve bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir.
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Bir diğer örneği ise mavi peynirden verebiliriz. Bu peynir çeşidi diğer peynirlerin çoğundan daha fazla kalsiyuma sahiptir.
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Ekmek
Araştırmalar, kızarmış ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğunu ortaya koydu. Bu indeksin kan şekeri düzeyiniz üzerinde etkisi vardır, bu nedenle şeker hastaları için daha iyi bir seçenektir.
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Ekşi maya ekmeği, diğer ekmek türlerine göre daha yüksek düzeyde antioksidan ve folat içerir. Ayrıca fitat seviyeleri daha düşük olduğundan vücudunuzun besinleri daha kolay emmesini sağlar.