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Farklı Koşullarda Faydaları Değişen 8 Gıda

Domatesleri çiğ yediğimizde ve onlarla salata yaptığımızda daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünce her ne kadar doğru olsa da domatesler piştiğinde midemiz için çok daha iyi bir besin haline geliyor. Tıpkı domatesler gibi hazırlanma şekillerine ve türlerine bağlı olarak faydaları değişen pek çok yiyecek var.