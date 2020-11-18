Farkında Olmadan Seks Hayatınızı Mahveden 5 Şey

Doğurganlık sorunları Kısırlık ile mücadele etmek, çocuk sahibi olmak isteyip olamamak gibi durumlar da cinsel dürtünüz üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Seksin zevkten çok çocuk sahibi olmak için yapılması mecbur hale gelen bir eyleme dönüşmesi libidonuzu düşürür.