Farkında Olmadan Seks Hayatınızı Mahveden 5 Şey

Seks hayatınız istediğiniz gibi değil mi? Bu durumun birkaç farklı nedeni olabilir. Cinsel yaşamınızı mahveden şeyi bulmak, onu yoluna sokmanın ilk ve en önemli adımıdır. Gelin farkında olmasan seks yaşamınızı kötü etkileyen nedenlere bakalım...
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1
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Elektronik cihazlar
Bu, cinsel yaşamınıza müdahale eden bir numaralı şey olabilir. Akıllı telefonlar, iPad'ler, iPod'lar, dizüstü bilgisayarlar ve daha fazlası dünyamızı değiştirdi.
2
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Elektronik cihazlar pek çok işimizi halletmemize yardımcı olsa da aynı zamanda gerçek yaşamdan, sosyal ilişkilere girmekten uzak tutuyorlar. Bu cihazlarla çok fazla zaman geçirmek, seks hayatını da sekteye uğratıyor.
3
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Yorgunluk
Yoğun iş hayatı, evdeki işler, belki çocukların sorumluluğu, stres derken gün içinde epeyce yoruluyoruz. Bazen hayatın koşturması içinde o kadar bitkin düşüyoruz ki, kendimize bile zaman ayıramıyoruz. Bu noktada haliyle partnerimizi de ihmal ediyoruz. Tüm bunlar ise seks hayatını etkiliyor.
4
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Kendinize dinlenme alanı oluşturmalı, seksin bir görev değil belki de bir dinlenme şekli, iyi hissetme, mutlu olma hali olduğunu hatırlamalısınız.
5
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İlaçların yan etkileri
Cinsel dürtünüzü gerçekten etkileyebilecek bazı ilaçlar var. Özellikle antidepresanlar ve doğum kontrol hapları... İlaçların libidonuzu etkilediği herhangi bir durumda, doktorunuzla konuşmalısınız.
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Aynı yan etkiye sahip olmayacak, alabileceğiniz başka ilaçlar da olabilir. Değilse, doktorunuzun size yardımcı olacak bazı önerileri olabilir.
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Doğurganlık sorunları
Kısırlık ile mücadele etmek, çocuk sahibi olmak isteyip olamamak gibi durumlar da cinsel dürtünüz üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Seksin zevkten çok çocuk sahibi olmak için yapılması mecbur hale gelen bir eyleme dönüşmesi libidonuzu düşürür.
8
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Baskı altında hissetmek romantizmi öldürür. Çocuk sahibi olmak önemli olsa da partnerinizle olan ilişkinizin bu özel bölümünü korumak için duygusal bir bağ kurmanız önemlidir.
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Farklı zamanlarda yatmak
Bu her çift için geçerli olacak bir şey değil. Ancak birlikte yaşıyorsanız, farklı zamanlarda yatmak, seksin sık sık gerçekleşmemesinin bir nedeni olabilir. Birlikte yatmak size daha fazla seks fırsatı verir.