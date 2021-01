Farenjit ve Covıd-19 Belirtileri Karışabiliyor! İşte Farkları...

Covid-19 enfeksiyonunda belirtiler hastaya göre değişebiliyor Koku ve tat almada kayıp yaşama farenjitte görülen bir belirti değildir. Koku alma hissinin ve bağlantılı olarak tat alma hissinin kaybı ise her Covid-19 vakasında değil fakat bazı vakalarda görülebilmektedir. Tat ve koku duyumunun kaybı gibi her Covid vakasında boğaz ağrısına da rastlanmayabilir. Covid-19 enfeksiyonunun belirtileri de tam olarak netleşmiş durumda değildir. Belirtiler kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir. Bazı kişiler Covid-19 olduğunu bile fark etmezken, bazı vakalar can kaybıyla sonuçlanabilmektedir.