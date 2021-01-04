Farenjit ve Covıd-19 Belirtileri Karışabiliyor! İşte Farkları...

Bu dönemde tedaviler geciktirilmemeli Pandemi döneminde Covid- 19’a yakalanma endişesiyle pek çok insan hastaneye gitmekten çekindiği için tedavilerini aksatabilmektedir. Bu durum da çok basit rahatsızlıkların ciddi hastalıklara dönüşmesine neden olabilmektedir. İnsanların kalabalık olarak bir arada bulunduğu her kapalı alan koronavirüsün kolayca bulaşmasını için yeterli olabilmektedir. Bu sebeple kapalı ya da açık olsun başka insanların bulunduğu her ortamda sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyularak hareket edilmesi gerekmektedir.