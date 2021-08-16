Evliliğe Hazır Olmadığınızı Gösteren İşaretler

Doğru kişiyle doğru nedenle evlendiğinizden emin olun Bu hayatta emin olman gereken bir şey varsa o da doğru kişiyle evlendiğindir. Herhangi bir şüpheniz varsa veya oyunda başka motivasyonlar varsa, kararınızı yeniden değerlendirmek isteyeceksiniz. Belki de aşkı bulmak için tek şansınızın bu olduğunu düşünüyorsunuz, bu işte bu kadar iyi ya da partnerinizi incitmekten veya hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsunuz. Korkudan veya başkalarını memnun etme çabasından dolayı evlenmek kesinlikle muhtemeldir. Hem de daha sonra kızgınlıkla bitecek bir evlilik…



Ayrıca hayatınızdaki diğer problemler için sihirli bir çözüm değildir. Bazı insanlar hayatlarında yanlış olan bir şeyi düzeltmek, hatta ilişkideki sorunları düzeltmek için evlenmeye motive olurlar. Başka birinin sizi kurtarmasını bekleyemezsiniz ve şu anki problemlerinizin evliliğe devam etmesi çok muhtemel.



Bu yüzden doğru kişiyle doğru nedenle evlendiğinizden emin olun: onlar doğru kişidir.