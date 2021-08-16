Evliliğe Hazır Olmadığınızı Gösteren İşaretler

Evlenmek, pek çoğumuz için büyük bir meseledir. Belki de bu nedenle evlenmekten korkar, bir türlü kendimizi hazır hissetmeyiz. Bir yandan da gönlünüze göre bir düğün, hatta beyaz gelinliğin hayalini kurarız. Peki ya herkes gittikten sonra partnerinizle baş başa geçireceğiniz bir hayata hazır mısınız? İşte size küçük bir test. Eğer kendinizi evliliğe hazır hissetmediğinizi düşünüyorsanız, bu işaretlere dikkat edin.
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1
Çiftlerin bu büyük gün için aylar öncesinden hazırlıklara başlaması, harcadıkları zaman ve maliyetin yanında bir de yorgunluk derken, evlilik gözünüzde büyüyor olabilir. Belki de tüm bunlara değecek bir yaşamınız olacaktır kim bilir… Peki siz evliliğe hazır mısınız? İşte yanıtı…
2
Partnerinizden daha fazla özgürlük istiyorsanız
Hepimizin yalnız kalmaya ve kendi kararlarımızı alma özgürlüğüne ihtiyacı var. Ancak, bir kez evlendikten sonra kendinize öncelik vermek ile ilişkinize öncelik vermek arasında bir denge kurmalısınız. Eğer bunu bir tutsaklık olarak görüyorsanız ve uzlaşma fikri bile cazip gelmiyorsa henüz evlenmek için hazır olmayabilirsiniz.
3
Bekar olmak, istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapmak demektir ancak evlendiğinizde o günler kısmen sona erer. Evliliğin zorluklarından biri bencil yollardan vazgeçmek ve tam olarak istediğinizi elde etmek için. yapamayacağınız senaryolarda gezinmeyi öğrenmektir. Bazen pes etmeye hazır değilseniz, evliliğe hazır değilsiniz demektir.
Bu nedenle, taviz vermeye istekli değilseniz, yalnız uçmaya devam etmek isteyebilirsiniz.
4
Para konuşmuyorsanız
Bir evlilikte mali durumu yönetmekten daha stresli çok az şey vardır. Ve banka hesaplarını yönetebilmek için para konusunda sağlıklı iletişim becerilerine sahip olmalısınız.
Eşinizle para hakkında konuşmadıysanız, evlenmeye hazır değilsiniz demektir. Bunun nedeni, paranın toplumumuzda tartışmaya meyilli olduğumuz tabu konulardan biri olmasıdır, ancak para hakkında nasıl hissettiğimiz ve parayı nasıl harcadığımız değerlerimizi yansıtır ve değerleri tartışmayan ortaklar bir sonraki taahhüt alanına girmeye hazır değildir.
5
Ayrıca eşinizin para yönetimine de güvenmelisiniz. Eşinize finansal bilgiler ve şifreler konusunda güvenmiyorsanız, bu, evliliğe hazır olmadığınızın bir başka işareti olabilir. Dürüstlük ve güven olmadan iyi bir ilişki olamaz. İkisi de zaman alır. Kendinize veya karşınızdakine güvenmiyorsanız, yavaşlayın. İçinize bakın ve güvenin neden eksik olduğunu görün.
6
Sırlarınız varsa
Herkesin sizin hakkınızda her şeyi bilmesi gerekmiyor, bazı şeyler sadece sizi ilgilendirir. Ama bir evlilikte kendini gizli tutmak kötü bir fikirdir. Eşinizin sizi yargılamasından veya reddetmesinden korktuğunuz için sırlar saklıyorsanız, o zaman evliliğe hazır değilsiniz. Sağlıklı bir yaşam için mutlak güven şarttır, sadece uzun vadeli bir ilişki zamanın testine dayanabilir.
Yine de bu, kendinizle ilgili her küçük şeyi ifşa etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ancak, mali durumunuz, zamanınızı kiminle geçirdiğiniz veya kötü alışkanlıklarınız gibi konularda eşinize karşı dürüst olamıyorsanız, bu, evliliğe hazır olmadığınızın işaretidir.
7
O halde çok fazla sır saklamak, duygusal bir olgunlaşmamışlığı ortaya çıkarır. Her zaman mahremiyet hakkınız olsa da şeffaflık olmadan evliliği sürdürmek, ilişkinizdeki duygusal yakınlığı derinleştirmeye hazır olmadığınızı gösterebilir. Bu yüzden dengenizi bulun ve partnerinizi bu şekilde zor durumda bırakmayın.
8
Uzun vadede bir planınız yoksa
Evlenmek, birlikte çalışmayı, planlamayı ve gerçekleştirmeyi gerektiren bir gelecek inşa etmeye hazır olduğunuz anlamına gelir. Hayatınızdan ne istediğinizi bilmelisiniz. Ve eğer yapmazsan, durmalı ve evlenme kararını düşünmelisiniz. Evlenmeye hazır olmadığınızın bir başka işareti, ilişkiniz için uzun vadeli bir vizyon tartışmamış olmanızdır. Hepimiz ilişkilerimize ailelerimize, kökenimize ve deneyimlerimize göre farklı beklentilerle geliyoruz. İlişkiler ve evlilik, farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir.
Eşinizle on ya da 20 yıl sonra hayatınızın nasıl olacağını tasavvur ederek vakit geçirmediyseniz, muhtemelen evliliğe hazır değilsinizdir.
9
'Boşanmak önemli değil' gibi düşünmek
Daha önce de söylediğimiz gibi, evlilik çok önemli bir karar. Bu sadece bir kağıt parçası değil; özellikle de işin içinde çocuklar varsa, ailesel ve finansal yaşamlarınız üzerinde büyük etkisi olabilecek yasal bir ortaklıktır. Yani evliliği boşanarak silebileceğin bir şey olarak düşünmemelisin.
10
Boşanmaktan bahsetmişken: Boşanmayı daha imzayı bile atmadan düşünürseniz, evlenmeye hazır olmayabilirsiniz. İnsanlar, henüz başındayken “’işler yolunda gitmezse boşanabiliriz' diye düşündükleri için evlenmeye istekli olabilir. Bu muhtemelen, ilk etapta taahhütte bulunma konusunda ciddi şüpheleri olduğu ve muhtemelen evlenmemeleri gerektiği anlamına geliyor.
Boşanmış birine sorun, size bunun kolay olmadığını söyleyeceklerdir. Bu yüzden boşanma seçeneği masadan kaldırın ve hazır olana kadar evliliğe devam edin.
11
Doğru kişiyle doğru nedenle evlendiğinizden emin olun
Bu hayatta emin olman gereken bir şey varsa o da doğru kişiyle evlendiğindir. Herhangi bir şüpheniz varsa veya oyunda başka motivasyonlar varsa, kararınızı yeniden değerlendirmek isteyeceksiniz. Belki de aşkı bulmak için tek şansınızın bu olduğunu düşünüyorsunuz, bu işte bu kadar iyi ya da partnerinizi incitmekten veya hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsunuz. Korkudan veya başkalarını memnun etme çabasından dolayı evlenmek kesinlikle muhtemeldir. Hem de daha sonra kızgınlıkla bitecek bir evlilik…
Ayrıca hayatınızdaki diğer problemler için sihirli bir çözüm değildir. Bazı insanlar hayatlarında yanlış olan bir şeyi düzeltmek, hatta ilişkideki sorunları düzeltmek için evlenmeye motive olurlar. Başka birinin sizi kurtarmasını bekleyemezsiniz ve şu anki problemlerinizin evliliğe devam etmesi çok muhtemel.
Bu yüzden doğru kişiyle doğru nedenle evlendiğinizden emin olun: onlar doğru kişidir.
12
Sınırlarınızı netleştirmediyseniz
Her evliliğin sınırlara ihtiyacı vardır ve hiçbir evlilik onları nasıl belirledikleri konusunda birbirine benzemez. Bir çift için anlaşmayı bozan şey, bir başkası için kesin değildir. Bu nedenle, bunları tartışmadıysanız veya çözmediyseniz, başınız belada olabilir.
İlişkinizde sınırların ne olduğunu netleştirmediyseniz, evlenmeye hazır olmadığınızın en önemli işaretlerinden biridir. Bunlar; ev işlerinin bölünmesinden diğer insanlarla bağlantılara kadar her şeyi kapsayabilir. Açık sınırlar, evliliğinizi güvenli, eğlenceli ve dürüst tutmaya yardımcı olacak beklentileri belirler. Bu kurallar ve sınırlar olmadan, engebeli bir yolda emniyet kemeri olmadan gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz.
13
Partnerinize güvenmiyorsanız
Belki de evlenmemek için en temel ve en önemli neden, her şeyini biliyor olmanıza rağmen eşinize güvenememenizdir.
İçgüdünüz size partnerinize tam olarak güvenemeyeceğinizi veya inanamayacağınızı söylüyorsa, araları doldurmanın zamanı geldi demektir. Bu sezgi çok şeyi ifade ediyor olabilir. Bu nedenle, size bilmeniz gereken bir şey söylüyor olabilecekleri için bu kemiren duyguları görmezden gelmeyin.
Bunun yanında, tüm gerçeği biliyor olmanıza rağmen onlara güvenmiyorsunuz, umutsuzluğa kapılmayın. Bu ilişkinin sonu olduğu anlamına gelmez. Aslında, diyelim ki ilişkiler konusunda uzmanlaşmış lisanslı bir terapistle çalışmaya başlayarak, daha esnek, samimi ve tatmin edici bir evlilik kurabilirsiniz.
14
Evliliğin onları değiştireceğini düşünüyorsun
Evlilik, dönüştürücü ve yaşamı olumlayıcı olsa da sizi, yaşamınızı veya eşinizi temelden değiştirmeyecektir. Bu nedenle, onları tam olarak oldukları gibi almazsanız, eşinizle birlikte dalmak istemezsiniz.
Bir şekilde onları değiştireceğini düşünen biriyle evlenmek, bu kişiye bağlanmaya hazır olmadığınızın güçlü bir göstergesidir.
15
Bu yüzden acele etmeyin, güven oluşturun, sınırlar belirleyin, gelecek için plan yapın ve kendinize bir evlilikten (ve eşinizden) ne aradığınızı sorun. Bunların hiçbirinden emin değilseniz, muhtemelen bir cevabınız vardır.