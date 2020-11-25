Evlenmeye Hazır Olmadığınızın İşaretleri

Evlilik kararı, hayatınızdaki en önemli adımlardan biridir. Evlilik kararı almadan önce, hayatınızda böyle büyük bir değişime hazır olup olmadığınızdan emin olmalısınız. Peki bunu nasıl anlarsınız?
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1
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Partnerinizden daha fazla özerklik mi istiyorsunuz?
Herkesin yalnız zamana ve kendi kararlarını verme özgürlüğüne ihtiyacımız vardır. Bununla birlikte, evlendikten sonra, kendinize öncelik vermekle ilişkinize öncelik vermek arasında bir denge kurmanız gerekir. Özerklik harika bir şey ve kesinlikle aşk hayatınız tarafından hapsedilmiş gibi hissetmemelisiniz.
2
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Bekar olmak tamamen istediğiniz şeyi istediğiniz zaman yapmakla ilgilidir, ancak o günler evlendiğinizde büyük çoğunlukla sona erer. Evliliğin zorluklarından biri zaman zaman teslim olmaya hazır olmaktır. Evlilik esaret değildir ancak bazen fedakarlık yapabilmektir. Zaman zaman teslim olmaya hazır değilseniz, evliliğe de hazır değilsiniz demektir.
3
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Para hakkında konuşmuyorsanız
Evliliklerin en stresli yanlarından biri mali durumu yönetmektir. Evlilikte maddi konuları açıkça konuşmak çok önemlidir. Eşinizle para hakkında konuşmadıysanız, evlenmeye hazır değilsiniz. Bunun nedeni, paranın toplumumuzda tartışmama eğiliminde olduğumuz tabu konularından biri olması. Para hakkında nasıl hissettiğimiz ve nasıl para harcadığımız değerlerimizi yansıtır. Değerleri tartışmayan çiftler bir sonraki aşamaya geçmeye hazır değillerdir.
4
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Ayrıca eşinizin para yönetimine de güvenmelisiniz. Partnerinize şifreler ve finansal bilgiler konusunda güvenmiyorsanız, bu da düğümü bağlamaya hazır olmadığınızın bir başka işaretidir. Dürüstlük ve güven olmadan iyi bir ilişki olamaz. Her ikisi de zaman alır. Kendinize veya diğer kişiye güvenmiyorsanız, yavaşlayın. İçinize bakın ve güvenin neden eksik olduğunu görün.
5
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Sırlarınız varsa
Elbette ki herkesin sizinle ilgili her şeyi bilmesi gerekmez, bazı şeyler yalnızca sizi ilgilendirir. Ancak ilişkide kendinizi saklama ihtiyacı duyuyorsanız bu iyiye işaret değildir. Partnerinizin sizi yargılayabileceğinden veya reddedeceğinden korktuğunuz için sır tutuyorsanız, o zaman evlilik taahhüdünde bulunmaya hazır değilsiniz. Sağlıklı bir yaşam için mutlak güven şarttır.
6
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Uzun vadeli bir planınız yoksa
Evlenmek, birlikte bir gelecek inşa etmeye hazır olduğunuz anlamına gelir. Evlenmeye hazır olmadığınızın bir başka işareti de, ilişkiniz için uzun vadeli bir vizyonu tartışmamış olmanızdır. Hepimiz farklı beklentilerle ilişkilerimize geliriz. İlişkiler ve evlilik, farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir.
7
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Kendinizi nerede yaşarken görüyorsunuz? Çocuk sahibi olmak ister misiniz? Tek eşli misiniz yoksa çok eşli mi? Partnerinizle 10 ya da 20 yıl içinde hayatınızın nasıl olacağını düşünmek için zaman harcamadıysanız, muhtemelen evliliğe hazır değilsinizdir.
8
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Boşanma önemli değil gibi görünüyorsa
Evlilik sadece bir kağıt parçasına imza atmak değildir. Aile, sosyal, mali ve manevi anlamda hem yasal hem de duygusal bir ortaklıktır. Özellikle çocuğunuz olduktan sonra evlilik boşanma ile silinebilecek bir şey değildir.
9
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Öte yandan kimse boşanmak için evlenmez. İşler yolunda gitmezse boşanmak tabii ki bir çözüm olabilir ancak daha evlenmeden boşanmakla ilgili düşüncelere sahip olmak evliliğe hazır olmadığınızın ciddi bir işaretidir.
10
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Şüpheleriniz mi var?
Bu hayatta emin olmanız gereken bir şey varsa o da doğru kişiyle evleniyor olduğunuzdur. Herhangi bir şüpheniz varsa kararınızı yeniden değerlendirmelisiniz. Bu ilişkiyi aşkı bulmak için son şans olarak mı görüyorsunuz? Partnerinizi incitmekten korktuğunuz için mi evleniyorsunuz? Bunları iyi düşünün ve öyle karar verin.