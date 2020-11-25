Evlenmeye Hazır Olmadığınızın İşaretleri

Sırlarınız varsa Elbette ki herkesin sizinle ilgili her şeyi bilmesi gerekmez, bazı şeyler yalnızca sizi ilgilendirir. Ancak ilişkide kendinizi saklama ihtiyacı duyuyorsanız bu iyiye işaret değildir. Partnerinizin sizi yargılayabileceğinden veya reddedeceğinden korktuğunuz için sır tutuyorsanız, o zaman evlilik taahhüdünde bulunmaya hazır değilsiniz. Sağlıklı bir yaşam için mutlak güven şarttır.