MAHMURE ÖZEL
Evinizi Geniş Göstermek İçin 6 Etkili Yöntem
Ev dekorasyonu, yaşadığınız alandan keyif almanıza yardımcı olan oldukça önemli bir iştir. Eğer küçük bir eve sahipseniz birkaç basit yöntem ile yaşama alanınızı genişletebilirsiniz.
Aydınlatma
Akıllıca yapacağınız ışık kullanımı sayesinde evinizi daha geniş gösterebilirsiniz. Ayrıca duvar ve tavana aynı renkte boya uygularsanız tavanın daha yüksek görünmesini sağlarsınız.
Aynalar
Aynaların birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan biri de evi geniş göstermek amaçlı kullanmaktır. Aynayı, geniş göstermek istediğiniz yerlere koyarak başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Aynalar, odaya gelen tüm ışığı yansıtarak alan yansımasına neden olur. Böylece göz yanılması oluşturarak evinizi geniş olduğunu hissedersiniz.
Çizgili desenler tercih edin
Boyuna çizgili desenler, mekanı yüksek ve geniş göstermede yardımcı olur. Çizgili bir halıyı tercih ederek veya alçak bir kanepeye enine çizgili yastıklar ekleyerek geniş bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Tablolara yer açın
Duvara tablo asmak evinizi ve odaları daha geniş göstermenizi sağlayacak önemli bir adımdır. Manzara resimleri veya ileriye doğru giden bir yol gibi sonsuzluk hissi oluşturacak tablolar kullanabilirsiniz. Fakat bunu yaparken tüm duvarları tablo ile doldurmak pek hoş olmaz. Bu nedenle belirleyeceğiniz birkaç duvarı tablolar ile dekore edebilirsiniz.
Kaynak Fotoğraflar: iStock
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