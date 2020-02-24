Evinizi Geniş Göstermek İçin 6 Etkili Yöntem

Tablolara yer açın Duvara tablo asmak evinizi ve odaları daha geniş göstermenizi sağlayacak önemli bir adımdır. Manzara resimleri veya ileriye doğru giden bir yol gibi sonsuzluk hissi oluşturacak tablolar kullanabilirsiniz. Fakat bunu yaparken tüm duvarları tablo ile doldurmak pek hoş olmaz. Bu nedenle belirleyeceğiniz birkaç duvarı tablolar ile dekore edebilirsiniz.



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