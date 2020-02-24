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GeriEv Dekorasyon Evinizi Geniş Göstermek İçin 6 Etkili Yöntem
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Evinizi Geniş Göstermek İçin 6 Etkili Yöntem
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Evinizi Geniş Göstermek İçin 6 Etkili Yöntem

Ev dekorasyonu, yaşadığınız alandan keyif almanıza yardımcı olan oldukça önemli bir iştir. Eğer küçük bir eve sahipseniz birkaç basit yöntem ile yaşama alanınızı genişletebilirsiniz.

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Evinizi olduğundan daha geniş göstermenin ipuçlarını paylaşıyoruz.

2Gereksiz eşyalardan kurtulun

Gereksiz eşyalardan kurtulun

Evinizi geniş göstermek için öncelikle ihtiyacınız olmayan ve işinize yaramayacak birçok eşyayı ortalıktan kaldırmanız veya çöpe atmanız gerekiyor. Bu şekilde eviniz daha düzenli olacak ve göz yoracak birçok eşyadan kurtulacaksınız.

3Aydınlatma

Aydınlatma

Akıllıca yapacağınız ışık kullanımı sayesinde evinizi daha geniş gösterebilirsiniz. Ayrıca duvar ve tavana aynı renkte boya uygularsanız tavanın daha yüksek görünmesini sağlarsınız.

4Aynalar

Aynalar

Aynaların birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan biri de evi geniş göstermek amaçlı kullanmaktır. Aynayı, geniş göstermek istediğiniz yerlere koyarak başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Aynalar, odaya gelen tüm ışığı yansıtarak alan yansımasına neden olur. Böylece göz yanılması oluşturarak evinizi geniş olduğunu hissedersiniz.

5Çizgili desenler tercih edin

Çizgili desenler tercih edin

Boyuna çizgili desenler, mekanı yüksek ve geniş göstermede yardımcı olur. Çizgili bir halıyı tercih ederek veya alçak bir kanepeye enine çizgili yastıklar ekleyerek geniş bir görüntü oluşturabilirsiniz.

6Kutular kullanın

Kutular kullanın

Dekoratif kutular tercih ederek işinize yaramayan eşyalarınızı kutuların içine koyabilirsiniz. Böylece hem alandan tasarruf edersiniz hem de evinizin dekorasyonunda etkili bir adım atmış olursunuz.

7Tablolara yer açın

Tablolara yer açın

Duvara tablo asmak evinizi ve odaları daha geniş göstermenizi sağlayacak önemli bir adımdır. Manzara resimleri veya ileriye doğru giden bir yol gibi sonsuzluk hissi oluşturacak tablolar kullanabilirsiniz. Fakat bunu yaparken tüm duvarları tablo ile doldurmak pek hoş olmaz. Bu nedenle belirleyeceğiniz birkaç duvarı tablolar ile dekore edebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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