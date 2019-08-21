Evinizde Kolaylıkla Bakabileceğiniz 7 Harika Bitki
Evinizi bir bahçeye ya da şehrin ortasındaki bir ormana çevirmek son zamanlarda bir hayli popüler. Evlerde bitkileri daha fazla görmeye başladık. Siz de evinizi daha yeşil bir hale getirmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu haber tam sizlik!
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Evde kolaylıkla bakabileceğiniz 7 bitkiyi sıraladık. Evinizi yeşillendirmeye bu çok güzel görünen ve bakımı da kolay olan bitkilerle başlayabilirsiniz.