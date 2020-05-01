Evdeyken Okuyabileceğiniz En İyi Gerilim Kitapları
Evde geçirdiğimiz vakti keyifli hale getirebilmenin en iyi yollarından biri şüphesiz kitap okumak. Gerilim severleri buraya alalım! Size harika gerilim kitapları önereceğiz.
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İşte okurken kendinizi kaptıracağınız 8 gerilim kitabı...
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Ölü Ruhlar Ormanı - Jean Christophe Grange
Genç ve yalnız bir kadın olan Yargıç Jeanne Korowa, tesadüfen şahit olduğu bir psikiyatri seansı sayesinde Paris'te işlenen tüyler ürpertici seri cinayetlerin failini keşfetmiştir. Ama elinde hiçbir kanıt yoktur ve katilin peşine tek başına düşmek zorundadır. Böylece Guatemala, Nikaragua ve Arjantin'de soluk soluğa ve kanlı bir takip başlar.
Abby DiMatteo geleceği parlak, başarılı bir hekimdir. Boston Bayside Hastanesi’nin organ nakli ekibine kabul edilince dünyalar onun olur. Ülkenin en seçkin cerrahlarıyla birlikte çalışacaktır artık. Ancak bu mutluluğu, kalp nakli bekleyen on yedi yaşındaki hastası için uygun bir kalp bulunduğu halde, organın başka bir hastaya, hem de nakil Genç kadın daha da derinlere daldıkça akıl almaz gerçeklerle karşılaşacak, en yakınındaki insanlar bile onun için büyük bir tehlike kaynağı haline gelecektir. Bu kitap Tess Gerritsen adını tüm dünyaya duyuran roman...
İnanılmaz ölçüde karışık ve özgün bir roman kahramanı Nicholai Hel. Yarı Rus, yarı Alman asıllı koyu bir Amerikan düşmanı. Şanghay'da doğmuş, bir Japon generali tarafından büyütülmüş; bir Japon bilgesinden de "Go" oyunu öğrenmiş. Bask dili dahil yedi dili ana dili gibi konuşuyor. Plastik kartla ya da kurşun kalemle bir insanı rahatlıkla öldürebilecek ustalıkları da edinmiş. Üstün düzeydeki "yakın algılama " yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemeyen bu profesyonel terörist avcısı, terörcü, korkusuz mağaracı, yenilmez savaşçı ve gerçek feylosof, günün birinde emekli olarak yaşadığı şatosundan çıkıyor; amansız ve acımasız bir dövüşe katılmak üzere...
Gece Avı: Bir Dedektif Erika Foster Romanı - Robert Bryndza
Londra'yı bir sıcak hava dalgası vurmuştu. Bu sıcağın ortasında Dedektif Erika Foster'a bir cinayet ihbarı gelmişti. Cinayet mahalline geldiğinde karşısındaki kurbanın başına bir poşet geçirilerek boğulmuş, çıplak bir şekilde yatağına başlanmış bir adam olduğunu gördü. Birkaç gün sonra aynı şekilde öldürülen bir kurban daha bulundu. Erika ve ekibi cinayetin derinine inmeye başladıklarında, cinayeti işlemeden önce her şeyi en ufak detayına kadar hesap eden bir katille karşı karşıya olduklarını anlamıştı.
Sıradan bir hayat süren yaşlı tarihçi Erik Frankel çalışma odasında ölü bulunur. Evi, kitaplarla ve özel bir merakla biriktirdiği Nazi dönemi eşyalarıyla doludur. Ekip, cinayeti aydınlatmak üzere işe koyulurken, dedektif Patrik babalık iznindedir. O, evde kalıp çocuk bakacak, eşi Erica ise yeni kitabını tamamlayacaktır. Ama çiftin çatı katında, Erica'nın annesinden kalan sandıkta buldukları kanlı bir zıbına sarılı madalya, her ikisinin de aklını kurcalamaktadır. Belki de yaşlı adamın ölümü, sandıktaki gizemin de anahtarıdır.
New York'un sessiz sakin kasabası White River'da bir keskin nişancı dehşet saçıyor ve öldürülen polisin telefonuna bir uyarı mesajı geliyor. Kimsenin kimseye güvenmediği soruşturmaya danışmanlık yapması için çağrılan Gurney'in ise elinde gizemli bir nottan başka bir şey yok.
Bir parktaki oyun alanında ayak tabanlarına üç farklı harf dağlanmış iki cesedin bulunmasıyla işler daha da karmaşık bir hal alırken yetkililerin resmi açıklamalarıyla ters düşen Gurney, kasabayı labirent gibi sarmış olaylar silsilesini tek başına çözmeye kararlı. Yaklaşmakta olan fırtına herkesi yakmadan cevaplaması gereken bir soru var: Bu akıl dışı bulmacada gözden kaçırdığı şey ne?
Bir fabrikanın grevdeki işçileriyle dayanışma için soygun yapan bir grubun adi soygunculara dönüşmelerinin hikayesini anlatan Hayat Berbat, ısıtmayan bir güneşin sıcaklığını kenar mahalle dilberi Gina'da bulan yetim sokak çocuğu Andre'nin yürek burkan öyküsü Güneş Bize Haram, ve boyundan büyük işlere kalkışan Paul Blondel'in soluk soluğa firarını konu alan Ecel Terleri.
Birbirinin benzeri cinayetler işlenmektedir. Bu cinayetlerin ortak noktaları, katillerinin öldükten sonra hayata döndürülmüş ve uzun süre komada kalmış insanlar olmasıdır. Öldürülen kişiler de, onların komaya girmesine sebep olan kişilerdir. Bir tür intikam cinayetleridir bunlar. Ancak bu kişiler gerçekten katil midir? Yoksa sadece verilen emirleri uygulayan birer piyon mudurlar? Avrupa'nın birbirinden uzak kentlerinde işlenen bu cinayetler nasıl bu denli benzerlik içermektedir? Yoksa katil tek bir kişi midir? Kendini şeytanın yerine koyan, kendini şeytan sanan biri. Belki de şeytan gerçekten yeryüzüne inmiştir.