Evde Yapabileceğiniz Kolay Dezenfektan Tarifleri

Aloe veralı dezenfektan Aloe vera jel, ¾ fincan izopropil alkol ve 10 damla kadar esans için seçtiğiniz uçucu yağı büyük bir kapta bir kaşık yardımıyla birleştirin, saf alkolle çıplak ten temasını önlemek için eldiven kullandığınızdan emin olun.



Temiz bir kaşıkla elde ettiğiniz karışımı jel kıvamına gelene kadar çırpın. Düzgün bir şekilde birleştirilip istenen kıvam elde edildiğinde, kolay kullanım için karışımı bir huni kullanarak boş bir sprey şişesine dikkatlice dökün.



Güvenlik önlemleri için şişeye “El Temizleyicisi” etiketi yapıştırmayı unutmayın.