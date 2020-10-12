Evde Yapabileceğiniz Kolay Dezenfektan Tarifleri

Devam eden COVID-19 salgınıyla birlikte, çoğu mağaza raflarında el dezenfektanları neredeyse tükendi. Dezenfektanların, ellerinizdeki mikroplardan kurtulmaya çalışırken çok sık kullanılması halinde olumsuz etkilerinin olabileceğini unutmayın. Sabun ve su hala ellerinizde bulunan mikropları veya virüsleri öldürmenin en etkili yoludur, ancak her zaman sabun veya temiz suya erişemiyorsak, el dezenfektanı bir sonraki en iyi seçenek olabilir.
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1
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Bu durumda, yanımızda sürekli taşıyabileceğimiz, ev yapımı dezenfektan ürünleri sağlığımız için diğer mantıklı bir alternatif sunuyor. İşte evde yapabileceğiniz kolay el temizleyicileri için bazı tarifler ve bunları yaparken diğer bilmeniz gerekenler…
2
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Doğal dezenfektan için gerekli malzemeler
El dezenfektanınızı evde yaparken bazı temel malzemelere ve ürünlere ihtiyacınız olacak. İnternetten de alabileceğiniz, bulunması kolay malzemelerden oluşan bir liste sunuyoruz.
3
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İzopropil veya saf alkol
İzopropil alkol, el dezenfektanlarının önemli bir parçasıdır, maksimum etki için en az %75 ila %99 alkol kullanılması önerilir. Bu, el dezenfektanının ellerinizde bulunan çoğu mikrop ve virüsü öldürecek kadar güçlü olmasını sağlamak için gereklidir.
4
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Aloe Vera jel
%99 hacme sahip izopropil alkol, cildine çok zarar verebileceğinden, Aloe Vera jel eklemek alkolün sertliğini önlemeye yardımcı olur ve cildinizin kurumasını ve pürüzlü kalmasını önleyebilir.
5
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Uçucu yağlar
Lavanta yağları gibi uçucu yağlar eklemek, ev yapımı el dezenfektanınıza rahatlatıcı ve hoş bir koku katabilir.
6
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Kase, kaşık, çırpma teli ve huni
El dezenfektanı karışımınızı kirletmemek için bu aletleri kullanmadan önce iyice temizlediğinizden emin olun.
Sprey şişesi
Tamamlanmış ev yapımı el dezenfektanınızı yerleştirmek için bir kap veya sprey şişesi hazırlayın. El dezenfektanınızı kıvamına bağlı olarak uygun şişeye yerleştirin.
7
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Eldivenler
%99 oranındaki saf alkol yoğun olabileceğinden, çıplak cildi kolayca tahriş edebilir. Bu nedenle prosedür sırasında eldiven takmak, potansiyel olarak ciddi yaralanmaları ve yanıkları önlemeye yardımcı olabilir.
8
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Aloe veralı dezenfektan
Aloe vera jel, ¾ fincan izopropil alkol ve 10 damla kadar esans için seçtiğiniz uçucu yağı büyük bir kapta bir kaşık yardımıyla birleştirin, saf alkolle çıplak ten temasını önlemek için eldiven kullandığınızdan emin olun.
Temiz bir kaşıkla elde ettiğiniz karışımı jel kıvamına gelene kadar çırpın. Düzgün bir şekilde birleştirilip istenen kıvam elde edildiğinde, kolay kullanım için karışımı bir huni kullanarak boş bir sprey şişesine dikkatlice dökün.
Güvenlik önlemleri için şişeye “El Temizleyicisi” etiketi yapıştırmayı unutmayın.
9
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Gliserinli dezenfektan
12 oz. İzopropil alkol, 2 çay kaşığı gliserol, 1yemek kaşığı hisrojen peroksit ve 3 fl.oz kaynatılmış ve soğutulmuş suyu büyük bir kapta birleştirin.
Elbette tüm karışımlarda olduğu gibi eldiven kullanmayı ihmal etmeyin. Uygun oranları sağlamak için, belirtilen orandan daha az saf alkol içeren izopropil alkol kullanıyorsanız, su miktarını da azaltmalısınız.
Jel kıvamına gelen karışımı dikkatlice bir sprey şişesine boşaltın.