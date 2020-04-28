Evde ve Hareketsizseniz Dikkat! Korona Eklemleri de Vuruyor

200’den fazla hastalığı içeren romatizma; kemik, kas, eklem, tendon ve bağların etrafındaki ağrı ve acıyı ifade etmek için kullanılıyor. Romatizmal hastalıklar, temelde iltihaplı ve iltihapsız olarak ikiye ayrılıyor. En sık görülen romatizmal hastalıklar kireçlenme, fibromiyalji, romatoid artrit, ankilozan spondilit, Behçet hastalığı, bağ dokusu hastalıklarıdır.

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, 40 yaş üzerindeki kişilerde sıklıkla görülüyor. Osteoartrit vücuttaki herhangi bir eklemde ortaya çıkabilir. Ancak sıklıkla eklemleri, elleri, omuzları, kalçayı, dizleri ve omurgayı etkiliyor.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Kireçlenme, yaşlanma nedeniyle eklem kıkırdağında oluşan değişikliklerden kaynaklanıyor ve hareketlerde kısıtlamaya, ağrıya neden oluyor. Kadınlarda kireçlenme riski daha yüksek. Ancak bunun nedeni bilinemiyor. Hormon farklılıklarının etken olabileceği düşünülüyor. Genetik faktörlerin yanı sıra özellikle sporcularda görülen yıllar içinden oluşan tekrarlayıcı küçük travmalar da diğer nedenler arasında. Tüm bu etkenler kişinin romatizmaya yakalanma riskini de ortaya koyuyor.

Sigara ve alkolden uzak durun

Romatizmaya yakalanmayı önlemek mümkün değil. Koronavirüs günlerinde daha sağlıklı olabilmemiz için beslenmemize ve mümkün olduğunca çok hareket etmeye özen göstermek gerekiyor. Yüzme ve yürüyüş gibi her zaman önerdiğimiz sporları yapmak şu an mümkün olmasa bile pilates ve yogaya başlayabilirsiniz. Bunun için dijital ortamda sunulan olanaklardan yararlanabilirsiniz. Böylece kilo almazsınız ve dolayısı ile eklemlerinize aşırı yük binmez. Ayrıca damar yapısını bozan sigara ve alkolden de uzak durmak gerekiyor.