Evde Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Tırnak Bakımı İçin Pratik Yöntemler

İlk olarak tırnakların ve tırnak etlerinin güzelce temizlenebilmesi için ellerin mutlaka ılık ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. Bunun için ellerinizi ılık su ve hoş kokulu bir sabun içerisinde 10 dakika bekletebilirsiniz.



Tırnak bakımında bitkisel yağları da tercih edebilirsiniz. Lavanta yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi bitkisel ve pek çoğu hoş kokulu bitkisel yağları manikür suyunuza ekleyerek daha yumuşak, kolayca törpülenen ya da kesilen tırnaklara ve tırnak etlerine sahip olabilirsiniz.