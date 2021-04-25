Evde Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Tırnak Bakımı İçin Pratik Yöntemler
Tırnaklarımızın her daim parlak, güçlü ve sağlıklı olmasını isteriz. Fakat, gün içinde ellerimiz ve tırnaklarımız dış etkenlerden dolayı yıpranabiliyor. Bu nedenle evde tırnak bakımı uygulayabilirsiniz. Peki evde tırnak bakımı nasıl yapılır? İşte pratik yöntemler...
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1
Eller ve tırnaklar, gün içerisinde çeşitli maddelerle ve sık olarak suyla temas eder. Özellikle temizlik ürünleri gibi kimyasal içeren maddeler elleri ve tırnakları olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden tırnakların da bakıma ihtiyacı olur ve bu bakımı evinizde de kolayca uygulayabilirsiniz.
2
İlk olarak tırnakların ve tırnak etlerinin güzelce temizlenebilmesi için ellerin mutlaka ılık ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. Bunun için ellerinizi ılık su ve hoş kokulu bir sabun içerisinde 10 dakika bekletebilirsiniz.
Tırnak bakımında bitkisel yağları da tercih edebilirsiniz. Lavanta yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi bitkisel ve pek çoğu hoş kokulu bitkisel yağları manikür suyunuza ekleyerek daha yumuşak, kolayca törpülenen ya da kesilen tırnaklara ve tırnak etlerine sahip olabilirsiniz.
3
Tırnaklarınızı kestikten sonra ellerin bakımsız görünmesine yol açan uzun, koparılmış tırnak etlerini bir törpü ya da kürdan yardımıyla ittirip ardından özel makasıyla kesmeniz gerekir. Eğer tırnak etleriniz azsa sadece geriye doğru itmeniz yeterlidir.
Kırılan ve güçsüz tırnaklar için de limondan faydalanabilirsiniz. Tırnaklarınızın suda bekletip yumuşamasını sağladıktan sonra limon kabuğu ile masaj yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
4
Düzgün ve eşit tırnaklar için de törpü olmazsa olmaz. Bunun için kağıt ya da cam törpü kullanabilirsiniz. Böylece tırnaklarınıza zarar vermede törpüleyebilirsiniz.
Tırnakları törpüleyip, tırnak etlerini de arındırdıktan sonra bir el kremi yardımıyla hem ellerinizi hem de tırnaklarınızı masaj yaparak nemlendirebilirsiniz.