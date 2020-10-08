Evde Spor Nasıl Yapılır? İşte Püf Noktaları...

Günümüz şartlarında iyice hareketsiz kalan şehir insanının evde yapabileceği birçok egzersiz var. Antrenör, Spor Eğitmeni Esranur Kaplan, evde spor yapmak isteyenlerle önemli ipuçları paylaşıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şehir insanının en büyük dertlerinden biri hareketsizlik… Günümüz şartlarında insanlar daha da hareketsiz kaldı. Hareketlerin azalmasının sonucu yalnızca kilo almak değil elbette. Hareketsizlik kas gücünü kaybetmemize ve vücut dayanıklılığımızda kayıplar yaşamamıza neden oluyor. Peki hareketsizliğin en etkili ilacı ne?
2
Abone Ol
Aslında birçok insan bu sorunun yanıtının ‘spor ve egzersiz’ olduğunu biliyor. Egzersiz kas gücü ve vücut esnekliğini geliştirirken, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Aynı zamanda kalp damar sistemini iyileştirirken vücut dayanıklılığını da artırır. Denge, nefes, gevşeme ve güçlendirme egzersizleriyle ilgili kendinize hedefler koyarak, haftalık- aylık programlar yapmalısınız.
3
Abone Ol
5’er dakikalık ev yürüyüşleri
Açık havada olduğu gibi evde de yapılabilecek birçok egzersiz var. Evde koridorda günde birkaç kez 5’er dakikalık yürüyüşler yapılabilir. Uzun süre oturmak yerine arada bir kalkıp adım atmak kalp sağlığı için de oldukça faydalıdır.
4
Abone Ol
Evde geçirilen zamanlarda küçük su şişeleri, thera bantlar, bir kilogram ağırlıklar ile kollar ve bacakların çalıştırılması da kalp sağlığına katkı sağlarken, bağışıklık sistemini de güçlendirir.
5
Abone Ol
Dans edin, ip atlayın
Evde ya da açık havada yapılacak egzersizlerin haftada 3 ya da 5’e bölünmesi öneriliyor. Gün içinde en az 30 dakika yürüyüş egzersizlerini hayatımıza katmamız gerekiyor. Evde yapılacak temel egzersizler; dans etmek, ip atlamak, pilates, yoga, thera bant ve küçük dambıl gibi ağırlıklarla çalışmaktır.
6
Abone Ol
Ayrıca germe, denge, nefes egzersizleri, gevşeme ve güçlendirme egzersizleriyle ilgili kendinize hedefler koyarak, haftalık, aylık programlar yapabilirsiniz. Kas gücünü artırmak için ise haftada en az 2 gün egzersiz yapılmalı. Kronik hastalığı olan kişiler egzersizlere daha çok dikkat etmeliler.
7
Abone Ol
Evde hangi egzersizler yapılabilir?
Side plank ile yan karın kaslarınızı çalıştırın: Karın kası egzersizleri arasında yer alan ‘side plank’ hareketi, kas direncini artırırken koordinasyon ve denge yeteneğinizi geliştirir. Side plank hareketini yapmak için; bacaklarınız dik ve ön kolunuz vücudunuza dik olacak şekilde yan yatın. Karın kaslarınızı içinize çekerken, yerden yavaşça kalkın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.
8
Abone Ol
Şınav çekin, formda kalın:
Push-up denilen şınav hareketi, dünyada bilinen ve uygulanan yaygın bir jimnastik egzersizi… Kolları kullanarak, vücudun kaldırılıp indirildiği bu hareket, kol ve karın kaslarının çalışmasında oldukça etkili…
9
Abone Ol
Kalçalarınızı sumo squat ile çalıştırın:
‘Sumo squat’ düzenli olarak yapıldığında iç bacakların ve kalçanın çalıştırılmasında etkili olur. Hareketi yapmak için, bacaklarınızı açabildiğiniz kadar açın. Ayak parmak uçlarınız en az 45 derecelik açıdayken dışa bakacak şekilde pozisyon alın.
Ayaklarınızı hiç hareket ettirmeden, dizinizden kalçalarınıza kadar olan bölge yani üst bacaklarınız yere tamamen paralel oluncaya dek eğilin. Eğilme sırasında ayaklarınızı ve sırtınızı sabit tutmaya çalışın. Ardından pozisyonunu koruyarak yeniden doğrulup ayağa kalkın.
10
Abone Ol
Bacaklarınızı bu egzersizle çalıştırın:
Evde bacak egzersizi yapmak için ‘side lunge’ iyi bir seçenek. Ayaktayken vücudunuz düz pozisyonda durun. Kollarınızı yere paralel olacak şekilde açın. Kullanacağınız bacağınızın tarafında doğru yatay bir adım atın.
11
Abone Ol
Duruşunuzu bozmadan bacağınızı kırın ve yere eğilin. Diğer bacağınız için aynı egzersizi uygulayın. Side lunge bacak ve kalça kaslarınızı etkin bir biçimde çalıştırırken, yan bacak kaslarınızın gerilmesine ve esneklik kazanmasına katkı sağlar.
12
Abone Ol
Karın yağlarınızı crunch ile eritin:
Sıkı ve yağsız bir karın bölgesine sahip olmanın yolu ‘crunch’ egzersizi yapmaktan geçiyor. Egzersizi yapmak için düz bir zemine yatın ve bacaklarınızı dizlerinizden kırın. Ardından ayaklarınızı topuklarınızın üstünde duracak şekilde hafifçe kaldırın.
13
Abone Ol
Elleriniz başınızın altındayken gövdenizdeki kürek kemikleri kalkacak şekilde doğrulmaya çalışın. Burada en önemli nokta, kemiklerinizin tamamen havada durması ve ayaklarınızın yerde sabit bir şekilde durmasıdır. Crunch egzersizleri ile karın yağlarınızın kasa dönüşmesi sağlanırken daha fit bir görünüme kavuşabilirsiniz.
14
Abone Ol
Düzenli egzersiz yapmanın faydaları
Kilo kontrolü sağlar.
Düzenli uyku uyumanıza yardımcı olur.
Dengeli hormon sistemine sahip olabilirsiniz.
15
Abone Ol
Kendinizi daha fazla mutlu ve enerjik hissedersiniz.
Depresyonla mücadelede düzenli egzersiz çok etkilidir.
Sağlıklı eklemlere sahip olabilirsiniz.
16
Abone Ol
Dolaşım sisteminiz daha düzgün çalışır.
Kalp damar sağlığınıza katkı sağlar.
Güçlü kardiyovasküler sisteme kavuşursunuz.
17
Abone Ol
Daha az ilaca başvurarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşursunuz.
Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz.
Kaliteli yaş alıp, yaşıtlarınızdan daha genç görünebilirsiniz.
18
Abone Ol
Vücut dengenizi korur ve yaralanma riskinizi azaltır.
Ailenizden geçen kronik rahatsızlıklardan kurtulabilirsiniz.