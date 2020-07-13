Evde Saç ve Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Erkeklerin saçlarına yaptığı en büyük kötülük marketlerden aldıkları ucuz saç şekillendiriciler kullanarak saçlarına kimyasal bir işlem yaparak dökülme ve kepeklenme sorununa yol açmış olurlar. Aslında yapılması gereken şudur: Saç yapısına uygun şekillendiriciler seçilmeli bu ürünler de saçlara kolay şekil ve doğal hacim vermelidir. Erkeklerin saçlarını her gün şampuan kullanarak yıkaması saç şekillendirmek için kullandıkları ürünlerin kepeklenme yapmasını önlemek adına yapacakları en iyi uygulamadır.