Evde Filtre Kahve Demleme Yöntemleri

Aeropress yöntemi Evde kahve demleöenin bir diğer yolu ise Aeropress yöntemi. Aeropress için damak tadınıza göre kahve oranını ayarlayabileceğiniz gibi standart olarak 1:15 kahve-su oranı kullanabilirsiniz. Yani her bir gram kahve için 15 gram su demek oluyor.



Bir porsiyon aeropress filtre kahve demlemek için 15 gr kahve ve 225 gr su kullanmalısınız. Kullanacağınız suyun sıcaklığı 85-90 derece aralığında olmalıdır. Eğer kahve demlemek için hassas ısıtıcınız yok, normal kettle kullanıyorsanız suyu kaynattıktan sonra 3-4 dakika bekletip bu ısı aralığına getirebilirsiniz.