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GeriEv Dekorasyon Evde Bitki Bakmanız İçin 5 Harika Neden
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Evde Bitki Bakmanız İçin 5 Harika Neden
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Evde Bitki Bakmanız İçin 5 Harika Neden

Ev bitkileri sadece dekorasyonu güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığımıza da pek çok fayda sağlar. Hala evinizde bitki yoksa bu 5 nedeni okuduktan sonra fikriniz değişecek!

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Evde bitki bakmanız için 5 harika neden...

2Alerjileri azaltır
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Alerjileri azaltır

Evinizdeki tozlar hiç şüphesiz alerjileri de tetikliyor. Bu durumdan muzdarip iseniz evinizin bir köşesinde kurdele çiçeği bulundurun. Bu çiçeğin yaprakları oda içerisindeki toksinlerin %90’ını yok eder.

3İçinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarır
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İçinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarır

Evinize yerleştirdiğiniz bir kraton çiçeği, yapraklarının estetiği sayesinde size ilham kaynağı olacak ve yaratıcılığınızı geliştirecek.

4Havayı temizler
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Havayı temizler

Evde soluduğunuz havanın temiz olmasını istiyorsanız İngiliz sarmaşığı tam siz göre! Nasa bilim insanları bu sarmaşığın bir numaralı hava temizleyici bitki olduğunu açıkladı.

5Göz yorgunluğuna iyi gelir
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Göz yorgunluğuna iyi gelir

Patos sarmaşığının göz yorgunluğuna iyi geldiğini biliyor muydunuz? Masanızda bu bitkiyi bulundurun ve yorulduğunuzda uzun uzun bakın iyi geldiğini göreceksiniz.

6Sakinleştirir
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Sakinleştirir

Toprak ile uğraşmak her zaman insana iyi gelir. Öte yandan şehrin içinde çok fazla yeşil alan bulamıyoruz. Bulsak bile karantina sürecinde gönül rahatlığı ile gidemiyoruz. Evde bitki bakmak, o bitkilerin toprağı ile uğraşmak, sulamak, onlarla konuşmak insanları sakinleştiriyor, ruhsal olarak iyi geliyor.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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