Evde Bitki Bakmanız İçin 5 Harika Neden

Sakinleştirir Toprak ile uğraşmak her zaman insana iyi gelir. Öte yandan şehrin içinde çok fazla yeşil alan bulamıyoruz. Bulsak bile karantina sürecinde gönül rahatlığı ile gidemiyoruz. Evde bitki bakmak, o bitkilerin toprağı ile uğraşmak, sulamak, onlarla konuşmak insanları sakinleştiriyor, ruhsal olarak iyi geliyor.



Kaynak Fotoğraflar: Alamy