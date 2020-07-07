Evde Bitki Bakmanız İçin 5 Harika Neden

Ev bitkileri sadece dekorasyonu güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığımıza da pek çok fayda sağlar. Hala evinizde bitki yoksa bu 5 nedeni okuduktan sonra fikriniz değişecek!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Evde bitki bakmanız için 5 harika neden...
2
Abone Ol
Alerjileri azaltır
Evinizdeki tozlar hiç şüphesiz alerjileri de tetikliyor. Bu durumdan muzdarip iseniz evinizin bir köşesinde kurdele çiçeği bulundurun. Bu çiçeğin yaprakları oda içerisindeki toksinlerin %90’ını yok eder.
3
Abone Ol
İçinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarır
Evinize yerleştirdiğiniz bir kraton çiçeği, yapraklarının estetiği sayesinde size ilham kaynağı olacak ve yaratıcılığınızı geliştirecek.
4
Abone Ol
Havayı temizler
Evde soluduğunuz havanın temiz olmasını istiyorsanız İngiliz sarmaşığı tam siz göre! Nasa bilim insanları bu sarmaşığın bir numaralı hava temizleyici bitki olduğunu açıkladı.
5
Abone Ol
Göz yorgunluğuna iyi gelir
Patos sarmaşığının göz yorgunluğuna iyi geldiğini biliyor muydunuz? Masanızda bu bitkiyi bulundurun ve yorulduğunuzda uzun uzun bakın iyi geldiğini göreceksiniz.
6
Abone Ol
Sakinleştirir
Toprak ile uğraşmak her zaman insana iyi gelir. Öte yandan şehrin içinde çok fazla yeşil alan bulamıyoruz. Bulsak bile karantina sürecinde gönül rahatlığı ile gidemiyoruz. Evde bitki bakmak, o bitkilerin toprağı ile uğraşmak, sulamak, onlarla konuşmak insanları sakinleştiriyor, ruhsal olarak iyi geliyor.