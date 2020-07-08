Evde Bakım: Shanina Shaik Cildine Nasıl Bakıyor?

Işıl ışıl bir cilt, makyajsız görünüm, fit bir vücut... Genlerinden gelen güzelliği doğru bakım ritüelleri ile birleştiren Shanina Shaik'in sırlarını keşfediyoruz!
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Günaydın maskesi+kahvesi
Shanina Shaik'in güne dinç başlama adımları; duş, taze demlenmiş bir fincan kahve ve göz altı maskesi.
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Dekolte maskesi
Model, cilt maskelerinin önemini fazlasıyla biliyor. Shaik, yüzü için ayırdığı zamanı dekolte bölgesine de veriyor ve iki bölgeye birden maske uyguluyor.
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Akik roller tutkunu
Son zamanlarda bir hayli moda olan akik roller, Shanina Shaik'in de favorisi. Model, sabahları cildine akik roller ile masaj yapıyor.
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Maske+roller
Shanina Shaik, akik roller'ı sadece cildine masaj yapmak için kullanmıyor. Bakım ürünlerini de roller ile uyguluyor be cildinde sarkma, ödem oluşmasına engel oluyor.
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Ev yapımı maske
Model için maskenin önemini çok iyi biliyor demiştik. Gördüğünüz gibi maskeler Shaik'in vazgeçilmezlerinden. Öyle ki hazır aldığı ürünlerin yanı sıra evde kendisi de maskeler yapıyor ve bunları kullanıyor.
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Nemlendirici
Shanina Shaik, cilt bakımı işini çözmüş görünüyor. Bakım uzmanlarına ve güzellik merkezlerine ihtiyaç duymadan cildine oldukça iyi bakan model, nemlendiricinin olmazsa olmaz bir ürün olduğunun da farkında.
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Güzellik bir bütündür
Shanina Shaik, bu mantık ile hareket ediyor ve sadece cilt bakımı yapmanın tek başına yeterli olmayacağını biliyor. Evde bile olsa asla aksatmadığı egzersiz antremanları ile fit vücudunu her daim koruyor.