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GeriGüzellik Reçeteleri Evde Bakım: Shanina Shaik Cildine Nasıl Bakıyor?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Evde Bakım: Shanina Shaik Cildine Nasıl Bakıyor?
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Evde Bakım: Shanina Shaik Cildine Nasıl Bakıyor?

Victoria's Secret'ın Avustralyalı meleği Shanina Shaik, doğal güzelliği ile büyüleyenlerden... Karantina günlerinde cilt bakımını ihmal etmeyen model, güzellik sırlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Işıl ışıl bir cilt, makyajsız görünüm, fit bir vücut... Genlerinden gelen güzelliği doğru bakım ritüelleri ile birleştiren Shanina Shaik'in sırlarını keşfediyoruz!

2Günaydın maskesi+kahvesi
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Günaydın maskesi+kahvesi

Shanina Shaik'in güne dinç başlama adımları; duş, taze demlenmiş bir fincan kahve ve göz altı maskesi.

3Dekolte maskesi
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Dekolte maskesi

Model, cilt maskelerinin önemini fazlasıyla biliyor. Shaik, yüzü için ayırdığı zamanı dekolte bölgesine de veriyor ve iki bölgeye birden maske uyguluyor.

4Akik roller tutkunu
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Akik roller tutkunu

Son zamanlarda bir hayli moda olan akik roller, Shanina Shaik'in de favorisi. Model, sabahları cildine akik roller ile masaj yapıyor.

5Maske+roller
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Maske+roller

Shanina Shaik, akik roller'ı sadece cildine masaj yapmak için kullanmıyor. Bakım ürünlerini de roller ile uyguluyor be cildinde sarkma, ödem oluşmasına engel oluyor.

6Ev yapımı maske
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Ev yapımı maske

Model için maskenin önemini çok iyi biliyor demiştik. Gördüğünüz gibi maskeler Shaik'in vazgeçilmezlerinden. Öyle ki hazır aldığı ürünlerin yanı sıra evde kendisi de maskeler yapıyor ve bunları kullanıyor.

7Nemlendirici
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Nemlendirici

Shanina Shaik, cilt bakımı işini çözmüş görünüyor. Bakım uzmanlarına ve güzellik merkezlerine ihtiyaç duymadan cildine oldukça iyi bakan model, nemlendiricinin olmazsa olmaz bir ürün olduğunun da farkında.

8Güzellik bir bütündür
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Güzellik bir bütündür

Shanina Shaik, bu mantık ile hareket ediyor ve sadece cilt bakımı yapmanın tek başına yeterli olmayacağını biliyor. Evde bile olsa asla aksatmadığı egzersiz antremanları ile fit vücudunu her daim koruyor.

Kaynak Fotoğraflar: Instagram, Alamy

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