Covid-19 salgınının ülkemizde görünmesiyle birlikte birçoğumuz evlerimize kapandık, işlerimizi evimize taşıdık ve ev yaşamına adapte olduk. Bu sürede güzellik salonlarına ya da dermatologlara gidemedik ama kişisel bakımımızdan da ödün vermedik. Evde egzersiz ve pratik yemek tarifleri gibi evde kişisel bakım tüyoları da bu sürede en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki evde baştan ayağa kişisel bakım nasıl yapılır?
Bu bir ilandır.
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Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın birinci adımı doğru cilt temizleme alışkanlığı edinmektir. Gelin evde düzenli uygulamamız gereken adımlara tek tek bakalım...
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YÜZ TEMİZLİĞİ İLK SIRADA
Yüz temizliği hem güzellik ve bakımın ilk adımı, hem de hijyenik bir harekettir. Sağlıklı, ışıltılı ve taze bir cilde sahip olmak için yüzü kirlerden, salgılardan arındırmak vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmelidir.
Düzenli olarak uyguladığınız peeling, cildinizi aydınlatır. Peeling ürünüyle dairesel hareketler yaparak nazik bir şekilde baskı uygulayın ve masaj yapın. Boynunuzu unutmayın. Ardından cildinizi suyla temizleyin.
Her gün mutlaka düzenli nemlendirici kullanın. Özellikle yağlı cildi olanlar cildinin yağlanacağından korkarak nemlendirici kullanmıyor. Ancak bu cildin daha fazla yağlanmasına neden oluyor. Gözenekleri tıkamayacak özellikte yağsız bir ürün tercih etmelisiniz.
Yağlı cilt:Jel tipi temizleyiciler, alkollü tonikler ve su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir.
Hassas cilt:Süt tipi temizleyiciler, alkolsüz tonikler, alerji giderici kremler ve su bazlı hafif nemlendiriciler kullanılmalıdır.
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KURU FIRÇALAMA YAPIN
Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik. Son dönemlerde bir hayli popüler olan kuru fırçalama, kan akışını hızlandırarak cildi tazeliyor. Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor.
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Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu selülit karşıtı kremle ya da cilt tipinize uygun bir ürünle nemlendirmeyi unutmayın.
Dermaroller üzerinde minik iğnecikler olan cilt üzerinde gezdirilerek uygulanan bir silindirdir. Cilt yüzeyine temas eden iğneler, derinin alt tabakasına mikro kanallar açar.
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Dermaroller uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur doğru cihaz ve iğne ucu seçimidir. Evde kullanılan dermaroller 0,25 mm uzunluktaki cihazlardır. Haftada iki kez cilt yenileyici ürünlerle birlikte kullanılabilir. İşlem öncesi cihaz sıcak su ile temizlenilmelidir.
Daha uzun iğneler için dermatoloji doktoruna danışılarak seçim yapılmalıdır. Ayrıca aktif sivilceler, sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarında, alerjik hassas ciltlerde kullanılmaması ve cilt doktoruna gidilmesi gerekir.
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DOĞRU ŞAMPUANI KULLANIN
Saç tipinize uygun doğru şampuanı seçtiğinizden emin olun. Şampuanlama sırasında, parmak uçlarınızla saç derinize hafif masajlar yaparak kan dolaşımını hızlandırın.
Topuklarda oluşan çatlaklar yeterince derinleşirse ağrıya ve kanamaya neden olabilir. Bu yüzden çatlaklar ilerlemeden gerekli tedbirleri almalısınız. İlk yapmanız gereken iyi bir nemlendirici kozmetik krem almak. Duştan çıktıktan sonra ayaklarınız henüz nemliyken bu kremi topuklarınıza iyice yedirin ve cilde daha iyi nüfuz etmesi için pamuklu bir çorap giyin.
Uyku öncesi ve uykudan uyanıp yenen besinler çürük oluşum hızını 3 kat artırır. Sebebi uyku halinde çürük bakterilerinin normalden daha aktif olmasıdır. Uyku öncesi dişler fırçalanmalı, dişler etrafında plak kalmamalıdır.
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DİŞ İPİ ŞART
Fırçanın ulaşamadığı, dişlerin ara yüz bölgeleri diş çürüklerinin en çok görüldüğü bölgelerdir. Dişler fırçalandıktan sonra kesinlikle diş ipi kullanılmalıdır.
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AĞIZ ÇALKALAMA SULARI ÖNEMLİ
Günde bir kez kullanılan ağız çalkalama suları çürük bakterilerinin faaliyetlerini yavaşlatacağından kullanımı son derece önemlidir.
Cildimize parlaklık kazandırmanın ve sarkmasını engellemenin en iyi yollarından biri düzenli yüz yogası uygulamak. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız yüz egzersizleri, cildinizi tazeler, kan akışını hızlandırır, cildimizin kolajen salgılamasını sağlar. Bu sayede cildiniz ışıltı ve canlılık kazanır.
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DÜZENLİ EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN
Vücudumuzda bulunan 1 milyon ter bezlerini spor yaparak düzenli çalıştırırsak cilt matlıktan kurtulup, parlaklık kazanır. Derideki kapanan gözenekler sporla birlikte açılır, derideki yağlanma temizlenmiş olur. İnsan kendini daha zinde hisseder. Ruh sağlığı yerinde olunca bu durum cildine olumlu yansır. Bu nedenle düzenli spor cildi olumlu etkiler ve daha pürüzsüz ve güzel olmasını sağlar.