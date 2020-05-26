MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Evde Baştan Ayağa Kişisel Bakım Nasıl Yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Evde Baştan Ayağa Kişisel Bakım Nasıl Yapılır?
Kişisel Bakım

Evde Baştan Ayağa Kişisel Bakım Nasıl Yapılır?

Covid-19 salgınının ülkemizde görünmesiyle birlikte birçoğumuz evlerimize kapandık, işlerimizi evimize taşıdık ve ev yaşamına adapte olduk. Bu sürede güzellik salonlarına ya da dermatologlara gidemedik ama kişisel bakımımızdan da ödün vermedik. Evde egzersiz ve pratik yemek tarifleri gibi evde kişisel bakım tüyoları da bu sürede en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki evde baştan ayağa kişisel bakım nasıl yapılır?

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın birinci adımı doğru cilt temizleme alışkanlığı edinmektir. Gelin evde düzenli uygulamamız gereken adımlara tek tek bakalım...

2YÜZ TEMİZLİĞİ İLK SIRADA
Abone Olgoogle-news

YÜZ TEMİZLİĞİ İLK SIRADA

Yüz temizliği hem güzellik ve bakımın ilk adımı, hem de hijyenik bir harekettir. Sağlıklı, ışıltılı ve taze bir cilde sahip olmak için yüzü kirlerden, salgılardan arındırmak vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmelidir.

EN UYGUN YÜZ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYIN!
3
Abone Olgoogle-news

Sabah ve akşam yüzünüzü yıkayın. Ilık su ve yüzünüze uygun temizleme ürünü kullanın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra hafif nemli bırakın.

EN İYİ TEMİZLEYİCİLER İÇİN TIKLAYIN!
4PEELİNG YAPIN
Abone Olgoogle-news

PEELİNG YAPIN

Düzenli olarak uyguladığınız peeling, cildinizi aydınlatır. Peeling ürünüyle dairesel hareketler yaparak nazik bir şekilde baskı uygulayın ve masaj yapın. Boynunuzu unutmayın. Ardından cildinizi suyla temizleyin.

CANLANDIRICI PEELİNG ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYIN!
5MASKE UYGULAYIN
Abone Olgoogle-news

MASKE UYGULAYIN

Yüz temizliğinin önemli bir bölümü maskedir. Özellikle kil özlü ürünler, tıkalı gözenekleri açarak cildi aydınlatmaya yardımcı olurken, su bazlıları ise cildi nemlendirir.

EN UYGUN FİYATLI MASKELER İÇİN TIKLAYIN!
6CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN
Abone Olgoogle-news

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Her gün mutlaka düzenli nemlendirici kullanın. Özellikle yağlı cildi olanlar cildinin yağlanacağından korkarak nemlendirici kullanmıyor. Ancak bu cildin daha fazla yağlanmasına neden oluyor. Gözenekleri tıkamayacak özellikte yağsız bir ürün tercih etmelisiniz.

NEMLENDİRİCİ KREMLER İÇİN TIKLAYIN!
7
Abone Olgoogle-news

Karma cilt:Süt/jel tipi temizleyiciler, düşük alkollü tonikler ve su bazlı nemlendiriciler kullanılmalıdır.

Kuru cilt: Süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, nemle yağ depo edici maskeler kullanılmalıdır.

CANLANDIRICI NEMLENDİRİCİLER İÇİN TIKLAYIN!
8
Abone Olgoogle-news

Yağlı cilt:Jel tipi temizleyiciler, alkollü tonikler ve su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir.

Hassas cilt:Süt tipi temizleyiciler, alkolsüz tonikler, alerji giderici kremler ve su bazlı hafif nemlendiriciler kullanılmalıdır.

9KURU FIRÇALAMA YAPIN
Abone Olgoogle-news

KURU FIRÇALAMA YAPIN

Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik. Son dönemlerde bir hayli popüler olan kuru fırçalama, kan akışını hızlandırarak cildi tazeliyor. Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor.

10
Abone Olgoogle-news

Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu selülit karşıtı kremle ya da cilt tipinize uygun bir ürünle nemlendirmeyi unutmayın.

EN UYGUN SELÜLİT KREMLERİ İÇİN TIKLAYIN!
11DERMAROLLER KULLANIN
Abone Olgoogle-news

DERMAROLLER KULLANIN

Dermaroller üzerinde minik iğnecikler olan cilt üzerinde gezdirilerek uygulanan bir silindirdir. Cilt yüzeyine temas eden iğneler, derinin alt tabakasına mikro kanallar açar.

12
Abone Olgoogle-news

Dermaroller uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur doğru cihaz ve iğne ucu seçimidir. Evde kullanılan dermaroller 0,25 mm uzunluktaki cihazlardır. Haftada iki kez cilt yenileyici ürünlerle birlikte kullanılabilir. İşlem öncesi cihaz sıcak su ile temizlenilmelidir.

EN UYGUN FİYATLI CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYIN!
13
Abone Olgoogle-news

Daha uzun iğneler için dermatoloji doktoruna danışılarak seçim yapılmalıdır. Ayrıca aktif sivilceler, sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarında, alerjik hassas ciltlerde kullanılmaması ve cilt doktoruna gidilmesi gerekir.

14DOĞRU ŞAMPUANI KULLANIN
Abone Olgoogle-news

DOĞRU ŞAMPUANI KULLANIN

Saç tipinize uygun doğru şampuanı seçtiğinizden emin olun. Şampuanlama sırasında, parmak uçlarınızla saç derinize hafif masajlar yaparak kan dolaşımını hızlandırın.

SAÇ TİPİNİZE UYGUN ŞAMPUANLAR İÇİN TIKLAYIN!
15TOPUKLARI ATLAMAYIN
Abone Olgoogle-news

TOPUKLARI ATLAMAYIN

Topuklarda oluşan çatlaklar yeterince derinleşirse ağrıya ve kanamaya neden olabilir. Bu yüzden çatlaklar ilerlemeden gerekli tedbirleri almalısınız. İlk yapmanız gereken iyi bir nemlendirici kozmetik krem almak. Duştan çıktıktan sonra ayaklarınız henüz nemliyken bu kremi topuklarınıza iyice yedirin ve cilde daha iyi nüfuz etmesi için pamuklu bir çorap giyin.

ÇATLAK KREMLERİ İÇİN TIKLAYIN!
16DİŞ BAKIMI İHMALE GELMEZ
Abone Olgoogle-news

DİŞ BAKIMI İHMALE GELMEZ

Uyku öncesi ve uykudan uyanıp yenen besinler çürük oluşum hızını 3 kat artırır. Sebebi uyku halinde çürük bakterilerinin normalden daha aktif olmasıdır. Uyku öncesi dişler fırçalanmalı, dişler etrafında plak kalmamalıdır.

17DİŞ İPİ ŞART
Abone Olgoogle-news

DİŞ İPİ ŞART

Fırçanın ulaşamadığı, dişlerin ara yüz bölgeleri diş çürüklerinin en çok görüldüğü bölgelerdir. Dişler fırçalandıktan sonra kesinlikle diş ipi kullanılmalıdır.

18AĞIZ ÇALKALAMA SULARI ÖNEMLİ
Abone Olgoogle-news

AĞIZ ÇALKALAMA SULARI ÖNEMLİ

Günde bir kez kullanılan ağız çalkalama suları çürük bakterilerinin faaliyetlerini yavaşlatacağından kullanımı son derece önemlidir.

EN UYGUN ÇALKALAMA SULARI İÇİN TIKLAYIN!
19YÜZ YOGASI YAPIN
Abone Olgoogle-news

YÜZ YOGASI YAPIN

Cildimize parlaklık kazandırmanın ve sarkmasını engellemenin en iyi yollarından biri düzenli yüz yogası uygulamak. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız yüz egzersizleri, cildinizi tazeler, kan akışını hızlandırır, cildimizin kolajen salgılamasını sağlar. Bu sayede cildiniz ışıltı ve canlılık kazanır.

20DÜZENLİ EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN
Abone Olgoogle-news

DÜZENLİ EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

Vücudumuzda bulunan 1 milyon ter bezlerini spor yaparak düzenli çalıştırırsak cilt matlıktan kurtulup, parlaklık kazanır. Derideki kapanan gözenekler sporla birlikte açılır, derideki yağlanma temizlenmiş olur. İnsan kendini daha zinde hisseder. Ruh sağlığı yerinde olunca bu durum cildine olumlu yansır. Bu nedenle düzenli spor cildi olumlu etkiler ve daha pürüzsüz ve güzel olmasını sağlar.

Fotoğraflar: İstock, İngimage, Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi