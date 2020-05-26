Evde Baştan Ayağa Kişisel Bakım Nasıl Yapılır?

YÜZ TEMİZLİĞİ İLK SIRADA Yüz temizliği hem güzellik ve bakımın ilk adımı, hem de hijyenik bir harekettir. Sağlıklı, ışıltılı ve taze bir cilde sahip olmak için yüzü kirlerden, salgılardan arındırmak vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmelidir.