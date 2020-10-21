Evcil Hayvanları Olanların Uyması Gereken Covid-19 Tedbirleri
Covid-19 virüsünün insanlardan evcil hayvanlara bulaşabildiği, ancak evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına ilişkin bir kanıt olmadığı ve bulaşma riskinin son derece düşük olduğu bildirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Özön, evcil hayvanı olanların, kendileri gibi evcil hayvanları için de uyması gereken Covid-19 tedbirlerini sıraladı.
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1
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Covid-19 virüsünün yaygınlaşması; “Evcil hayvanlarımızdan bize veya bizden onlara Covid-19 bulaşır mı?’ sorusu sıkça gündeme taşıdı.
Yapılan çalışmalara göre; kediler ve köpekler de dahil olmak üzere dünya çapında az sayıda evcil hayvanın, çoğunlukla Covid-19'lu kişilerle yakın temastan sonra, virüsle enfekte olduğu saptandı.
2
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Şu ana kadar virüsün insanlara evcil hayvanların derisinden, kürkünden veya kılından bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Bu nedenle, evcil hayvanların Covid-19'u insanlara yayma riskinin son derece düşük.
3
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Koronavirüsler geniş bir virüs ailesidir, köpek ve kedi koronavirüsleri gibi bazı koronavirüsler yalnızca hayvanları enfekte eder ancak insanları enfekte etmez.
4
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Enfekte evcil hayvanlar hastalanabilir ya da herhangi bir semptomu olmayabilir. Hastalanan evcil hayvanların çoğu hafif geçirebilir ve tamamen iyileşirler.
5
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“Hastaysanız evcil hayvanlarınızı koruyun”
Hastayken evcil hayvanınıza bakmanız veya hayvanların yanında olmanız gerekiyorsa, mutlaka maskenizi takın ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Evcil hayvanınızla sarılma, öpülme veya yalama, yiyecek paylaşma ve aynı yatakta uyumak gibi temastan kaçının. Covid-19 hastasıysanız ve evcil hayvanınız hastalanırsa, evcil hayvanınızı veteriner kliniğine kendiniz götürmeyin.
6
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Evcil hayvanınız varsa ne yapmalısınız?
*Hayvanları, yiyeceklerini, atıklarını veya malzemelerini elledikten sonra ellerinizi yıkayın.
*Evcil hayvanınızın sağlığı hakkında sorularınız varsa veterinerinizle konuşun.
7
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*5 yaş ve altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin ve yaşlı yetişkinlerin bazı hayvanların taşıyabileceği mikroplardan hastalanma olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın.
*Covid-19'u olan kişilerin virüsü hayvanlara yayma riski olduğu için, evcil hayvan sahipleri evcil hayvanlarının evlerinin dışındaki insanlarla etkileşimini sınırlamalı.
8
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*Kedileri mümkün olduğunca içeride tutun ve dışarıda serbestçe dolaşmalarına izin vermeyin.
*Diğerlerinden en az 2 metre uzakta bir tasma ile köpekleri gezdirin.
*Çok sayıda insanın toplandığı halka açık yerlerden kaçının.
9
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*Evcil hayvanlara maske takmayın. Maskeler hayvanınıza zarar verebilir.
*Evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla etkileşime girmesine izin vermeyin.
10
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*Evcil hayvanlara diğer aile üyelerine yaptığınız gibi davranın.
*Evdeki bir kişi hastalanırsa, o kişiyi evcil hayvanlar da dahil olmak üzere herkesten ayırın.