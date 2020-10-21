Evcil Hayvanları Olanların Uyması Gereken Covid-19 Tedbirleri

Covid-19 virüsünün yaygınlaşması; “Evcil hayvanlarımızdan bize veya bizden onlara Covid-19 bulaşır mı?’ sorusu sıkça gündeme taşıdı.



Yapılan çalışmalara göre; kediler ve köpekler de dahil olmak üzere dünya çapında az sayıda evcil hayvanın, çoğunlukla Covid-19'lu kişilerle yakın temastan sonra, virüsle enfekte olduğu saptandı.