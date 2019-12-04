Ev Yapımı 5 Kahve Maskesi Tarifi

Cilt canlandırıcı maske Malzemeler:



1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği



½ fincan şekersiz kakao tozu



1 bardak şekersiz badem sütü



1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)



1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)



Hazırlanışı:



Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın. Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz. Ardından limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın.



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