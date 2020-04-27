Ev İşlerinde Sakatlanmamak İçin 15 Öneri

- Yüzeyin yüksek olması ise dirsek ve kolda zorlanmaya sebep olur. Tezgah yüksekliği dirsekten 5-10 cm aşağıda olmalıdır, ağır iş yapanlar için ise bu seviye10-25 cm’dir. Bu durumda tezgahınızı yıkmak yerine ayağınızın altına bir yükselti koymayı deneyin.



- Yüksek bir yere uzanmadan çalışabileceğiniz yüzey yükseklikleri omurganızın duruş sağlığı için her zaman en idealidir.