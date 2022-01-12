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Esmerlere Yakışan Saç Renkleri Nelerdir? İşte, Esmerler Tene Yakışan Saç Renkleri
Saç rengimiz tarzımızı hatta görünümümüzü doğrudan değiştiren ince bir detaydır. Ancak saç rengi değişikliğine giderken ten rengini de göz ardı etmemek gerekir. Bu konuda en çok kararsızlığa düşenlerin ise esmerler olduğunu kabul etmek gerekir. Peki, esmerlere yakışan saç renkleri nelerdir, İşte, esmer tenlilere en çok yakışan renk seçenekleri...
Genellikle esmer tenli kadınların çok fazla renk seçeneği olmadığı düşünülür. Fakat koyu tonlu saç renklerinde bile birbirinden sıcak renkler görünümünüzü tamamlamak için size yardımcı olabilir. Bu sezonun gözde renklerini de göz önünde bulundurduğunuzda mutlaka size en çok yakışanı bulacağınıza eminiz. İşte esmerlere yakışan saç renkleri...
Karamel ışıltı
Kahverengi saça bir başka boyut eklemenin yolu da karamel ışıltılardan geçiyor. Özellikle saçlarınızın uç kısımlarında yoğunlaşan karamel ışıştılar görünümüzünü ışıldatmanın harika bir yoludur.
Kızıl- kahve
Bu görünüm, daha derin tonlarda çok sert bir değişiklik olmaksızın eğlenceli ve baş döndürücü görünüyor. Karamelin tonlarından olan bu renk size sıcak bir görünüm katar.
Küllü kahve
Küllü kahve, tam olarak esmerleşmeden biraz boyut ve hafiflik isteyen esmerler için harika bir renktir. Bunun için; yüz çerçevesinin ve uçlarının saçının geri kalanından biraz daha açık olduğundan emin olun.
Tarçınlı kahve
Esmerinize biraz kırmızı eklemenin iyi bir yolu olan tarçınlı kahve, sonbahar ve kış aylarında gözde renklerden olacak. Esmer renk paletine eklenen bu sıcaklık, birçok farklı cilt üzerinde dikkat çekici durabilir. Bu rengi denemek isteyenler; formüllerinin temeli olarak bir kahverengi tonu kullanabilirler ve bu yeni parıltıyı yaratmak için karışıma ince bronzlar ve kırmızılar ekleyebilirler.