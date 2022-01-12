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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Esmerlere Yakışan Saç Renkleri Nelerdir? İşte, Esmerler Tene Yakışan Saç Renkleri
Saç
Fotoğraflar: iStock

Esmerlere Yakışan Saç Renkleri Nelerdir? İşte, Esmerler Tene Yakışan Saç Renkleri

Saç rengimiz tarzımızı hatta görünümümüzü doğrudan değiştiren ince bir detaydır. Ancak saç rengi değişikliğine giderken ten rengini de göz ardı etmemek gerekir. Bu konuda en çok kararsızlığa düşenlerin ise esmerler olduğunu kabul etmek gerekir. Peki, esmerlere yakışan saç renkleri nelerdir, İşte, esmer tenlilere en çok yakışan renk seçenekleri...

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Genellikle esmer tenli kadınların çok fazla renk seçeneği olmadığı düşünülür. Fakat koyu tonlu saç renklerinde bile birbirinden sıcak renkler görünümünüzü tamamlamak için size yardımcı olabilir. Bu sezonun gözde renklerini de göz önünde bulundurduğunuzda mutlaka size en çok yakışanı bulacağınıza eminiz. İşte esmerlere yakışan saç renkleri...
2Balyajlar

Balyajlar

Balyajlar 90'ların birçok trendi geri geliyor ve buna önemli vurgular da dahil. Saçınızın ön kısmına biraz gölge attırmanız, yüzünüzdeki vurguyu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Hem de böylelikle kahverengi saçınıza bir renk katmış olursunuz.
3Karamel ışıltı

Karamel ışıltı

Kahverengi saça bir başka boyut eklemenin yolu da karamel ışıltılardan geçiyor. Özellikle saçlarınızın uç kısımlarında yoğunlaşan karamel ışıştılar görünümüzünü ışıldatmanın harika bir yoludur.
4Karamel mocha

Karamel mocha

Bu renk, sarışınlaşmadan saçınıza biraz parlaklık katmanın en güzel yoludur. Yüzünüzün etrafında daha açık renkte olan karameller yüzünüze vurgu yapmanızı sağlayacaktır.
5Kızıl- kahve

Kızıl- kahve

Bu görünüm, daha derin tonlarda çok sert bir değişiklik olmaksızın eğlenceli ve baş döndürücü görünüyor. Karamelin tonlarından olan bu renk size sıcak bir görünüm katar.
6Kestane rengi

Kestane rengi

Bu, değişiklik isteyen ama rahatlık alanından fazla uzaklaşmak istemeyenler için mükemmeldir. Saçınızı köklerde daha koyu tutun ve bunaltıcı olmayan bir boyut için uçlara biraz açıklık katın.
7Küllü kahve

Küllü kahve

Küllü kahve, tam olarak esmerleşmeden biraz boyut ve hafiflik isteyen esmerler için harika bir renktir. Bunun için; yüz çerçevesinin ve uçlarının saçının geri kalanından biraz daha açık olduğundan emin olun.
8Kumlu bej- bronz

Kumlu bej- bronz

Sarışın olma fikri cazip geliyor ama esmer köklerinizi geride bırakmak istemiyor musunuz? Öyleyse sarışın ve kahverenginin orta tonları olan bronzu deneyin. Jennifer Lopez'in de tercih ettiği bu renk için profesyonel saç tasarımcılarına ihtiyaç duyabilirsiniz.
9Tarçınlı kahve

Tarçınlı kahve

Esmerinize biraz kırmızı eklemenin iyi bir yolu olan tarçınlı kahve, sonbahar ve kış aylarında gözde renklerden olacak. Esmer renk paletine eklenen bu sıcaklık, birçok farklı cilt üzerinde dikkat çekici durabilir. Bu rengi denemek isteyenler; formüllerinin temeli olarak bir kahverengi tonu kullanabilirler ve bu yeni parıltıyı yaratmak için karışıma ince bronzlar ve kırmızılar ekleyebilirler.
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