Esmerlere Yakışan Saç Renkleri Nelerdir? İşte, Esmerler Tene Yakışan Saç Renkleri

Tarçınlı kahve

Esmerinize biraz kırmızı eklemenin iyi bir yolu olan tarçınlı kahve, sonbahar ve kış aylarında gözde renklerden olacak. Esmer renk paletine eklenen bu sıcaklık, birçok farklı cilt üzerinde dikkat çekici durabilir. Bu rengi denemek isteyenler; formüllerinin temeli olarak bir kahverengi tonu kullanabilirler ve bu yeni parıltıyı yaratmak için karışıma ince bronzlar ve kırmızılar ekleyebilirler.