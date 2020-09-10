Esmer Tenlere Özel Makyaj İpuçları

Doğru vurgulamalar ve ışık oyunlarından oluşan makyaj sanatı, her ten rengine göre farklılık gösteriyor. Açık tenler ışığı başka yansıtırken, esmer tenliler de bambaşka bir şekilde yansıtıyor. Cilt rengine uygun yapılan makyaj, mükemmel bir görünüm yakalamayı kolaylaştırıyor. Eğer esmer bir tene sahipseniz aşağıdaki ipuçlarına bir göz atın deriz.