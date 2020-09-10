Esmer Tenlere Özel Makyaj İpuçları

Makyaj yaparken ten renginize uygun adımlar atıyor musunuz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Doğru vurgulamalar ve ışık oyunlarından oluşan makyaj sanatı, her ten rengine göre farklılık gösteriyor. Açık tenler ışığı başka yansıtırken, esmer tenliler de bambaşka bir şekilde yansıtıyor. Cilt rengine uygun yapılan makyaj, mükemmel bir görünüm yakalamayı kolaylaştırıyor. Eğer esmer bir tene sahipseniz aşağıdaki ipuçlarına bir göz atın deriz.
2
Abone Ol
Fondöten
Esmer ten rengini sahipseniz küçük renk farklarını kapatmak adına doğal görünüm sunacak bir fondöten tercih etmelisiniz. Cildiniz çok soluk değil ise fondöten kullanımını minimum seviyede tutabilirsiniz.
3
Abone Ol
Göz makyajı
Kahverengi ve yeşilin harika ton uyumlarından yararlanarak gözlerini belirginleştirebilirsiniz. Eyeliner ve yoğun maskara da bakışlarınızı derinleştirecektir.
4
Abone Ol
Yanaklar
Allık seçiminiz şeftali, toprak ve pembe tonlarda olabilir. Hem doğal görünümünüzü koruyacak hem de ten renginizi daha belirgin kılacak bu allık tonlarını günlük hayatınızda tek başına da kullanabilirsiniz.
5
Abone Ol
Elmacık kemikleri
Esmer ten rengine sahipseniz sarı tonlardaki highlighterları kullanmalısınız. Elmacık kemiklerinizi ortaya çıkaran bu dokunuş makyajınızı bir adım daha öteye taşıyacaktır.
6
Abone Ol
Dudaklar
Hem pastel tonlardaki hem de koyu tonlardaki rujları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bordo ve kahve tonlarındaki rujlar, ten renginizle güzel bir uyum sağlayacaktır.