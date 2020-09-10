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GeriMakyaj Esmer Tenlere Özel Makyaj İpuçları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Esmer Tenlere Özel Makyaj İpuçları
Makyaj
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels

Esmer Tenlere Özel Makyaj İpuçları

Makyaj yaparken ten renginize uygun adımlar atıyor musunuz?

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Doğru vurgulamalar ve ışık oyunlarından oluşan makyaj sanatı, her ten rengine göre farklılık gösteriyor. Açık tenler ışığı başka yansıtırken, esmer tenliler de bambaşka bir şekilde yansıtıyor. Cilt rengine uygun yapılan makyaj, mükemmel bir görünüm yakalamayı kolaylaştırıyor. Eğer esmer bir tene sahipseniz aşağıdaki ipuçlarına bir göz atın deriz.

2Fondöten
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Fondöten

Esmer ten rengini sahipseniz küçük renk farklarını kapatmak adına doğal görünüm sunacak bir fondöten tercih etmelisiniz. Cildiniz çok soluk değil ise fondöten kullanımını minimum seviyede tutabilirsiniz.

3Göz makyajı
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Göz makyajı

Kahverengi ve yeşilin harika ton uyumlarından yararlanarak gözlerini belirginleştirebilirsiniz. Eyeliner ve yoğun maskara da bakışlarınızı derinleştirecektir.

4Yanaklar
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Yanaklar

Allık seçiminiz şeftali, toprak ve pembe tonlarda olabilir. Hem doğal görünümünüzü koruyacak hem de ten renginizi daha belirgin kılacak bu allık tonlarını günlük hayatınızda tek başına da kullanabilirsiniz.

5Elmacık kemikleri
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Elmacık kemikleri

Esmer ten rengine sahipseniz sarı tonlardaki highlighterları kullanmalısınız. Elmacık kemiklerinizi ortaya çıkaran bu dokunuş makyajınızı bir adım daha öteye taşıyacaktır.

6Dudaklar
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Dudaklar

Hem pastel tonlardaki hem de koyu tonlardaki rujları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bordo ve kahve tonlarındaki rujlar, ten renginizle güzel bir uyum sağlayacaktır.

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