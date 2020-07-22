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GeriAşk Eski Sevgilinize Geri Dönmeden Önce Kendinize Bunları Sorun
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Eski Sevgilinize Geri Dönmeden Önce Kendinize Bunları Sorun
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Eski Sevgilinize Geri Dönmeden Önce Kendinize Bunları Sorun

Ayrılık çoğu kişinin yaşadığı en zorlu deneyimlerden biridir. Çoğu zaman ayrılmayı düşünen taraflar son ana kadar dayanır ve ilişkiyi kurtarmanın bir yolunu arar. Ancak beklenen an gerçekleşip ayrılık sürecine girildiğinde de bunun kolay bir dönüşü olmaz, ta ki ayrılan çiftlerden biri diğerine tekrardan yeşil ışık yakana kadar...

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Eski sevgiliyle tekrar bir ilişkiye başlamanın iyi bir seçim olup olmadığına dair kesin bir yargı yoktur. Eğer siz de şu an o aşamadan geçiyorsanız kendinize ve ‘potansiyel partnerinize’ bazı sorular sormanız gerekiyor.

2İlk başta neden ayrılmıştık Aynı yola tekrardan geri dönmeli miyim
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İlk başta neden ayrılmıştık? Aynı yola tekrardan geri dönmeli miyim?

İlişkiye başka bir şans vermeden önce öncelikle neden ayrıldığınızı hatırlayın. Acı verici olsa dahi bu adımı atlamamanız gerekiyor. Kafanızda nedenleri netleştirdikten sonra kendinize benzer şeyleri yaşamaya hazır olup olmadığınızı sorun. Tüm bunlar tekrar yaşanırsa neler olacağını iyi bir şekilde analiz edin.

3Sadece yalnız olduğum için mi böyle hissediyorum
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Sadece yalnız olduğum için mi böyle hissediyorum?

Mutsuzluk ve yalnızlık sizi eski sevgilinize yönlendiren duygular olabilir. O yüzden gerçekten bu kişiyle tekrar birlikte mi olmak istiyorsunuz yoksa yalnız olduğunuz için tanıdık bir limana mı ihtiyaç duyuyorsunuz analiz edin.

4Eski sevgilim hakkında hala sevdiğim şeyler neler
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Eski sevgilim hakkında hala sevdiğim şeyler neler?

Neden ayrıldığınızı düşündükten sonra eski sevgilinizde sevdiğiniz şeyleri de düşünmeyi ihmal etmeyin. Bu kişide gerçekten sevdiğiniz şeyleri listeleyin ve bunların ayrılık sebebinizden daha önemli olup olmadığını değerlendirin.

5Eğer bu ilişkiye geri dönersek neler değişir
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Eğer bu ilişkiye geri dönersek neler değişir?

Daha önce ayrıldığınız için eski sevgilinizle ilişkinizin aynı şekilde devam etmesi pek mümkün olmaz. Bu bir nevi yeni bir ilişkiye başlamak gibidir.

6Karar vermeden önce başka insanlara da danışmalı mıyım
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Karar vermeden önce başka insanlara da danışmalı mıyım?

Ayrılık dönemlerine en yakından tanık olan kişiler genellikle arkadaşlar ve aile üyeleridir. Bu sürecinizde yakınınızda olan kişilere bunun nasıl bir fikir olduğunu sorun ve onların cevaplarını dinledikten sonra neyin sizin için daha iyi olduğuna karar verin. 

7Neden tekrar birlikte olmak istiyorsun
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Neden tekrar birlikte olmak istiyorsun?

Eski sevgiliniz size sadece “Yalnız hissediyorum” gibi bir cevap verirse bu çok da tatmin edici değildir. Ondan tekrar bir arada olmanızın en önemli sebeplerinin ne olduğunu dinleyin.

8Sence daha önce neden yürütemedik
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Sence daha önce neden yürütemedik?

Daha önce ilişkinizi neden yürütemediğinizi bir de ondan dinleyin. Hali hazırda kendi düşüncelerinizin farkındasınızdır ancak tekrar bir ilişkiye başlamak istiyorsanız karşınızdaki kişinin de düşüncelerini dinlemelisiniz.

9Açık iletişim kurup birbirimize karşı her zaman dürüst olacak mıyız
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Açık iletişim kurup birbirimize karşı her zaman dürüst olacak mıyız?

Bunu daha önce de duymuşsunuzdur; ilişkideki en önemli detay iletişimdir. Birbirinize karşı dürüst olacağınız konusunda açık olmalısınız.

10İletişimimizi nasıl geliştirebiliriz
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İletişimimizi nasıl geliştirebiliriz?

Eğer tüm bu soruların cevabını aldıysanız son soruyla durumu netleştirebilirsiniz. Böylece eski partnerinizin yeni ilişkide nasıl bir tutum izleyeceğine dair aklınızda belli şemalar oluşacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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