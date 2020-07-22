Eski Sevgilinize Geri Dönmeden Önce Kendinize Bunları Sorun

Karar vermeden önce başka insanlara da danışmalı mıyım? Ayrılık dönemlerine en yakından tanık olan kişiler genellikle arkadaşlar ve aile üyeleridir. Bu sürecinizde yakınınızda olan kişilere bunun nasıl bir fikir olduğunu sorun ve onların cevaplarını dinledikten sonra neyin sizin için daha iyi olduğuna karar verin.