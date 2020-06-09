Hastalar hekime geÃ§ baÅŸvuruyor Erken menopoza giren kadÄ±nlar genellikle ya adetten tam olarak kesildiklerinde ya da Ã§ocuk isteÄŸi olduÄŸunda hekime baÅŸvuruyor. Bu aÅŸamada gelen hastalar iÃ§in doÄŸurganlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan maalesef yapÄ±labilecek bir ÅŸey olmuyor. Bu nedenle yumurtalÄ±k iÅŸlevlerinin Ã¶nceden belirlenmesi kadÄ±nÄ±n doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bilinmeli.Â