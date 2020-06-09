Sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n artmasÄ±, beslenme hatalarÄ± ve Ã§evresel faktÃ¶rler erken menopoz iÃ§in zemin hazÄ±rlÄ±yor. KadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nda son derece Ã¶nemli bir dÃ¶nem olan menopozun erken yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na da neden olabildiÄŸini sÃ¶yleyen KadÄ±n HastalÄ±klarÄ±, DoÄŸum ve TÃ¼p Bebek UzmanÄ± Prof. Dr. Erkut Attar, erken menopozun Ã¶nlenmesi konusunda Ã¶nemli bilgiler verdi.
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1
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Erken menopoz nedir?
KadÄ±nlarÄ±n ortalama olarak 51 yaÅŸ civarÄ±nda menopoza girilmesi beklenirken, 40 yaÅŸÄ±ndan Ã¶nce adetten kesilmesi erken yumurtalÄ±k yetmezliÄŸi veya erken menopoz olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Erken menopoz dÃ¼zensiz adetlerle veya kadÄ±nÄ±n adetten aniden kesilmesi ile kendini belli ediyor.
2
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Erken menopoza giren kadÄ±nlarda doÄŸurganlÄ±k genel olarak olanaksÄ±z olarak kabul ediliyor. Bu nedenle doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ± adÄ±na yumurtalÄ±k rezervinin korunmasÄ± son derece Ã¶nem taÅŸÄ±yor. YarattÄ±ÄŸÄ± diÄŸer saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle de erken menopoz kadÄ±nlarda yaÅŸam sÃ¼resini kÄ±saltabiliyor.
3
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Neden oluyor?Â
Erken yumurtalÄ±k yetmezliÄŸinin nedeninin Ã§oÄŸunlukla saptanamÄ±yor. Genetik faktÃ¶rlerin bu durumda birince derecede sorumlu olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Teorik olarak Ã§evresel faktÃ¶rlerdeki deÄŸiÅŸiklikler, stres ve yaygÄ±n sigara kullanÄ±mÄ± gibi nedenlerle Ã¶zellikle son dÃ¶nemlerde erken menopoz riski artÄ±yor.
4
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Birinci derecede akrabalarÄ±nda erken menopoz gÃ¶rÃ¼len genÃ§ kÄ±zlarda ve yumurtalÄ±k kisti nedeniyle yapÄ±lan cerrahi giriÅŸimlerden sonra erken yumurtalÄ±k yetmezliÄŸi geliÅŸme riski artar. Bunun yanÄ±nda kanser tedavisi gÃ¶recek hastalar da ilaÃ§larÄ±n veya radyoterapinin etkisiyle erken menopoza girebilir.
5
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Sigara kullanÄ±mÄ± da erken menopoza zemin hazÄ±rlayan Ã¶nemli etkenlerin baÅŸÄ±nda geliyor. AyrÄ±ca kÃ¶tÃ¼ beslenme, saÄŸlÄ±ksÄ±z bir bÃ¼nyeye sahip olmak, gebelik sÄ±rasÄ±nda veya genÃ§ kÄ±zlÄ±k dÃ¶neminde geÃ§irilen kabakulak, tÃ¼berkÃ¼loz gibi enfeksiyonlar erken menopoza yol aÃ§abilir.
6
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FarklÄ± sorunlara zemin hazÄ±rlÄ±yor
DoÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±n kaybedilmesi dÄ±ÅŸÄ±nda erken menopoz durumunda kadÄ±nlarda farklÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± da ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Erken menopoz tedavi edilmediÄŸi takdirde yaÅŸam sÃ¼resini kÄ±saltÄ±yor. Bununla birlikte nÃ¶rolojik hastalÄ±klar daha yÃ¼ksek oranda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ve psikoseksÃ¼el problemler de artÄ±yor.
7
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Kalp hastalÄ±klarÄ±, kemik erimeleri, tiroid bezi yetmezliÄŸi, gerginlik, korku ve depresyon, gÃ¶z kuruluÄŸu sendromu ve gÃ¶zÃ¼n yÃ¼zey tabaksÄ±na ait sorunlar da erken menopoz yaÅŸayan kadÄ±nlarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi problemler arasÄ±nda yer alÄ±yor.
8
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Hastalar hekime geÃ§ baÅŸvuruyor
Erken menopoza giren kadÄ±nlar genellikle ya adetten tam olarak kesildiklerinde ya da Ã§ocuk isteÄŸi olduÄŸunda hekime baÅŸvuruyor. Bu aÅŸamada gelen hastalar iÃ§in doÄŸurganlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan maalesef yapÄ±labilecek bir ÅŸey olmuyor. Bu nedenle yumurtalÄ±k iÅŸlevlerinin Ã¶nceden belirlenmesi kadÄ±nÄ±n doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bilinmeli.Â
9
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Erken mÃ¼dahale ile gebelik ÅŸansÄ± var
Erken menopoz riski olan genÃ§ kÄ±zlar ve hastalar yapÄ±lan klinik inceleme ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme yÃ¶ntemlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel genetik incelemelerle saptanabiliyor. YumurtalarÄ±n veya yumurtalÄ±klarÄ±n dondurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nlemler alarak bu insanlarÄ±n ilerleyen dÃ¶nemde doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirse bile kendi yumurtalarÄ±yla gebelik elde etme ÅŸanslarÄ± korunabiliyor.
10
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Erken menopoza girmiÅŸ hastalarÄ±n ise kalp hastalÄ±klarÄ±, tiroid yetmezliÄŸi ve kemik erimeleri gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan korumak Ã¼zere tedavileri dÃ¼zenleniyor.
11
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Erken menopoz nasÄ±l geciktirilir?
Ã–zellikle ailesinde erken menopoz olan kadÄ±nlar olmak Ã¼zere toplumun bu konuda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ± gerekiyor.Â Sigara kullanÄ±mÄ±ndan kaÃ§Ä±nma, iyi beslenme, yumurtalÄ±klar Ã¼zerinde yapÄ±lan cerrahi tedavilerin niteliÄŸi ve tekniÄŸinin iyi belirlenmesi, tÃ¼berkÃ¼loz ve kabakulak gibi enfeksiyon hastalÄ±klarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, partner sayÄ±sÄ±nÄ±n az olmasÄ± gibi faktÃ¶rler erken menopozu geciktirebilir.
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Emzirme ve gebelik de erken menopoz oranlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmektedir. DoÄŸum yapan kadÄ±larda erken menopoz riski birinci gebelikte yÃ¼zde 8, ikinci gebelikte yÃ¼zde 16 ve Ã¼Ã§Ã¼nce gebelikte yÃ¼zde 22 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸer. Emzirme sÃ¼resi ile erken menopoz arasÄ±nda iliÅŸki vardÄ±r. 25 ay boyunca emziren kadÄ±nlarda emzirmeyen veya 1 aydan az emziren kadÄ±nlara gÃ¶re erken menopoz riski yÃ¼zde 28 daha azdÄ±r.