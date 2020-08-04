Erkeklerin Seksle İlgili Gizli Korkuları

Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler bizi daha fazla endişeye sevk eder. Her ne kadar cinselliğin mekanik bir yönü olsa bile, birçok şey beynimizde şekillenir. Cinsel isteğin oluşması, uyarılma ve orgazm beynimizde oluşur. Doğal olarak zihnimizdeki sorular cinselliği etkileyecektir.