Erkeklerin Seksle İlgili Gizli Korkuları

Tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerin de cinsellikle ilgili bazı korkuları var. Nedir bu korkular? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney anlatıyor.
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1
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Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler bizi daha fazla endişeye sevk eder. Her ne kadar cinselliğin mekanik bir yönü olsa bile, birçok şey beynimizde şekillenir. Cinsel isteğin oluşması, uyarılma ve orgazm beynimizde oluşur. Doğal olarak zihnimizdeki sorular cinselliği etkileyecektir.
2
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Erkekler cinsellikte bir problem yaşadıklarında, bunun kalıcı bir soruna dönüşeceğini ve kendisini yaşam boyu etkileyeceğini düşünür. Bu da cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Ayrıca cinsellikle ilgili yanlış bilgilerimiz bizi daha fazla endişeye sevk eder.
3
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Erkeklerin seksle ilgili 10 gizli korkusu:
Sertleşme kaybı
İnsanlar günlük yaşamın stresinden etkilenir. İlaçlar, yorgunluk, eşin isteksiz olması, gerginlik gibi nedenler sertleşme sorununa neden olabilmektedir. Bu durumlarda, cinsellik başlamasına rağmen erkekte sertleşme ya hiç olmaz ya da yeterince oluşmaz. Kişi bunun yaşam boyu devam edeceğinden kaygı duyar.
4
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Daha sonraki seferlerde erkek cinselliğe odaklanma yerine sertleşmesine odaklanır. Dolayısıyla en ufak bir sorun kişinin sertleşme kaybına neden olabilir. En önemli çare sertleşme yerine, cinselliğe odaklanmaktır. Eğer buna rağmen sertleşme olmazsa mutlaka bir cinsel terapiste başvurmalıdırlar.
5
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Erken boşalma
Erken boşalma, erkeklerin cinsel yaşantısının ilk dönemlerinde doğaldır. Aynı eşle uzun süre ilişkilerde giderek süre uzar. Ancak bazılarında, bu süre yeterince uzamaz. Bu kişiler cinsel yaşantılarında oldukça kaygı duyar. Bu nedenle bazen cinsellik esnasında birden fazla boşalma deneyerek ikinci veya üçüncüsünde süreyi uzatmaya çalışırlar. Burada kişi cinsellik yerine boşalmasına odaklanmıştır.
6
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Eşin bu konuda olumsuz tutumu, daha büyük sorun olabilir. Bazıları bunu engellemek için geciktirici spreyler veya ilaçlar kullanırlar. Ancak bunlar cinselliğin kalitesini düşürmektedir. Eğer kişi bu konuda sorun yaşarsa mutlaka cinsel terapistten yardım almalıdır.
7
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Boşalma sayısı
Erkeklerin cinselliğinde önemli bir bilgi, kişi bir kez boşalma yaşadıktan sonra tekrar sertleşmesi için belli bir zaman gerekir. Bu süre 24 saati aşmazsa doğal olarak değerlendirilmelidir. Bir gecede birden fazla sayıda boşalma da yaşanabilir. Ancak kulaktan dolma abartılı sayılar gerçek değildir. Kişi bunlara göre kendisini değerlendirmemelidir.
8
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Performans kaygısı
Seksle ilgili yanlış ve kulaktan duyma bilgiler nedeniyle kişiler performans kaygısı yaşarlar. Bunların neredeyse tamamı uydurma ve asla gerçek olmayan şehir efsaneleridir. Arada cinsellikte olan sorunlar doğaldır. Bundan sonra böyle olacak galiba şeklindeki düşüncelere kapılmamak gerekir.
9
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Bununla birlikte çift cinsellik hakkında birbiriyle konuşmaktan çekinmemelidirler. İsteklerini dile getirmelidirler. Bu sayede nelerin düzeltileceği ve nelerden endişe etmemek gerektiğini kişiler daha iyi anlayabilecekleridir.
10
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Cinsel isteksizlik
Birçok erkek çevreden duyduklarından etkilenerek, ‘her zaman cinselliğe hazır olmalıyım’ diye düşünür. En ufak isteksizlik kendisinde endişe yaratır. Oysaki cinsel isteksizlik dönem dönem normal olabilmektedir. Bunun geçici bir dönem olduğu bilinmelidir.
11
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Ayrıca bazen depresyon gibi psikiyatrik sorunlar, ilaçlar, stresli yaşam olayları, kayıplar nedeniyle bazen cinsellik kesintiye uğrayabilir. Sadece bu dönem uzarsa bu konuda profesyonel bir destek alınabilir.
12
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Reddedilme korkusu
Birkaç cinsellikte kadının cinsel isteğinin olmaması, erkelerde eşleri tarafından istenmediğine dair düşünceler yaratabilir. Oysaki ilişkinin duygusal yönündeki eksiklikler, kadının depresyonu, gerginliği ve stresi de onda cinsel isteksizlik yaratıyor olabilir. Bu durumları konuşmak ve çözüm üretmek ve gerekirse onun yardım almasını sağlamak problemi çözer. Her reddedilme eşinizin sizi tamamen reddettiği anlamına gelmez.
13
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Ön sevişme
Erken boşalma problemi yaşayan erkekler, boşalma korkusu nedeniyle ön sevişmeyi kısa tutmak isterler. Oysaki kadının cinselliğe hazırlanması için ön sevişme gereklidir. Bu korku nedeniyle birçok erkek bu duruma konsantre olamaz ve hızlı davranırlar. Bu da cinselliğin doyumunu azaltır. Kaliteli bir cinsellik için erken boşalma problemi mutlaka tedavi edilmelidir.
14
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Boy sorunsalı
Sertleşme halinde cinsel uzvun boyunun 9,5 santimetre olması cinsel doyum için yeterlidir. Anacak erkeklerin yüzde 55’i bu konuda memnuniyetsizdir. Dünya ortalaması ise 11,5 santimetredir. Gerçekten cinsel uzvun boyundan çok kişinin cinselliğe odaklanması daha önemlidir.
15
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Cinsel doyum endişesi
Kaliteli bir cinsellikte doyum; çiftin cinselliğe odaklanması ve bu konudaki taleplerini ve istemediklerini birbirine söylemesi sayesinde mümkündür. Ancak bu konudaki endişeler daha çok ilk cinsellikte olur. Bu da doğaldır.
16
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Çift birbirini yeterince tanımaz ve doğal olarak isteklerini bilemez. Duygusal olarak yakın olmak ve cinselliği konuşulmaz bir durum olmaktan çıkarmak bu konuda iyi bir çözümdür. Performans kaygısı kişiyi olumsuz etkilemektedir.
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Fiziksel kaygı
Günümüzde medya tek tip; kaslı, yakışıklı erkek modelini ön plana çıkarmaktadır. Eskiye göre erkeklerin bakımlı olmasıyla ilgili birçok yayın bulunmaktadır. Ne yazık ki bu durum ancak çok az bir kişi için mümkündür.
18
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Tabii ki fiziğine dikkat etmek, temizlik alışkanlıkları önemlidir. Ancak iyi bir duygusal yaşantı, tek eşlilik, saygı, aşk, özen ve yakınlık mutlaka olmalıdır. Çekiciliği bunlar daha fazla etkilemektedir.