Erkeklerin En Büyük Cinsel Korkuları

Cinsellik zaman zaman kaygıları da barındıran bir durumdur. Şu unutulmamalıdır ki her ne kadar cinselliğin mekanik bir yönü olsa bile, birçok şey beynimizde şekillenir. Cinsel isteğin oluşması, uyarılma ve orgazm beynimizde oluşur. Doğal olarak da zihnimizdeki sorular cinselliği etkileyecektir. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.
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Erkekler cinsellikte bir problem yaşadıklarında, bunun kalıcı bir soruna dönüşeceğini ve kendisini yaşam boyu etkileyeceğini düşünürler. Bu da cinsel yaşamı olumsuz yönde etkiler. Ayrıca cinsellikle ilgili yanlış bilgilerimiz bizi daha fazla endişeye sevk eder.
İşte erkekte cinsel yaşamı etkileyen 10 endişe ve yapılması gerekenler:
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1. “Ya sertleşemezsem..”
İnsanlar günlük yaşamın stresinden etkilenirler. İlaçlar, yorgunluk, eşin isteksiz olması, gerginlik gibi nedenler sertleşme soruna neden olabilmektedir. Bu durumlarda, cinsellik başlamasına rağmen erkete sertleşme ya hiç olmaz ya da yeterince oluşmaz. Kişi bunun yaşam boyu devam edeceğinden kaygı duyar. Daha sonraki seferlerde erkek cinselliğe odaklanma yerine sertleşmesine odaklanır. Dolayısıyla en ufak bir sorun kişinin sertleşme kaybına neden olabilir. En önemli çare sertleşme yerine, cinselliğe odaklanmaktır. Eğer buna rağmen sertleşme olmazsa mutlaka bir cinsel terapiste başvurmalıdırlar.
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2. “ Ya erken boşalırsam..”
Erken boşalma erkeklerin cinsel yaşantısının ilk dönemlerinde doğaldır. Aynı eşle uzun süre ilişkilerde giderek süre uzar. Ancak bazılarında, bu süre yeterince uzamaz. Bu kişiler cinsel yaşantılarında oldukça kaygı duyarlar. Bu nedenle bazen cinsellik esnasında birden fazla boşalma deneyerek ikinci veya üçüncüsünde süreyi uzatmaya çalışırlar. Burada kişi cinsellik yerine boşalmasına odaklanmıştır. Eşin bu konuda olumsuz tutumu, daha büyük sorun olabilir.
Bazıları bunu engellemek için geciktirici spreyler veya ilaçlar kullanırlar. Ancak bunlar cinselliğin kalitesini düşürmektedir. Eğer kişi bu konuda sorun yaşarsa mutlaka cinsel terapistten yardım almalıdır.
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3. “Cinsellikte bir defadan daha fazla boşalamıyorum.”
Erkeklerin cinselliğinde önemli bir bilgi, kişi bir kez boşalma yaşadıktan sonra tekrar sertleşmesi için belli bir zaman gerekir. Bu süre 24 saati aşmazsa doğal olarak değerlendirilmelidir. Bir gecede birden fazla sayıda boşalma da yaşanabilir. Ancak kulaktan dolma abartılı sayılar gerçek değildir. Kişi bunlara göre kendisini değerlendirmemelidir.
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4. “Cinsel performansım yeterli olacak mı?”
Ne yazık ki; cinsellikle ilgili yanlış ve kulaktan duyma bilgiler nedeniyle kişiler performans kaygısı yaşarlar. Bunların nerdeyse tamamı uydurma ve asla gerçek olmayan şehir efsaneleridir. Arada cinsellikte olan sorunlar doğaldır. Bundan sonra böyle olacak galiba şeklindeki düşüncelere kapılmamak gerekir. Bununla birlikte çift cinsellik hakkında birbiriyle konuşmaktan çekinmemelidirler. İsteklerini dile getirmelidirler. Bu sayede nelerin düzeltileceği ve nelerden endişe etmemek gerektiğini kişiler daha iyi anlayabilecekleridir.
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5. “Son zamanlarda cinsel isteğim azaldı, yoksa cinselliğim bitiyor mu?”
Birçok erkek çevreden duyduklarından etkilenerek, her zaman cinselliğe hazır olmalıyım diye düşünür. En ufak isteksizlik kendisinde endişe yaratır. Oysaki cinsel isteksizlik dönem dönem normal olabilmektedir. Bunun geçici bir dönem olduğu bilinmelidir. Ayrıca bazen depresyon gibi psikiyatrik sorunlar, ilaçlar, stresli yaşam olayları, kayıplar nedeniyle bazen cinsellik kesintiye uğrayabilir. Sadece bu dönem uzarsa bu konuda profesyonel bir destek alınabilir.
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6. “Eşim beni istemiyor”
Birkaç cinsellikte kadının cinsel isteğinin olmaması, erkelerde eşleri tarafından istenmediğine dair düşünceler yaratabilir. Oysaki ilişkinin duygusal yönündeki eksiklikler, kadının depresyonu, gerginliği ve stresi de onda cinsel isteksizlik yaratıyor olabilir. Bu durumları konuşmak ve çözüm üretmek ve gerekirse onun yardım almasını sağlamak problemi çözer. Her reddedilme eşinizin sizi tamamen reddettiği anlamına gelmez.
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7. “ Cinsel birleşme öncesi eşim sevişmeyi uzatıyor, ben de boşalacağım diye endişe ediyorum.”
Erken boşalma problemi yaşayan erkekler, boşalma korkusu nedeniyle ön sevişmeyi kısa tutmak isterler. Oysaki kadının cinselliğe hazırlanması için ön sevişme gereklidir. Bu korku nedeniyle birçok erkek bu duruma konsantre olamaz ve hızlı davranırlar. Bu da cinselliğin doyumunu azaltır. Kaliteli bir cinsellik için erken boşalma problemi mutlaka tedavi edilmelidir.
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8. “Cinsel organım yeterince büyük değil mi?”
Erkek cinselliğindeki en büyük kaygı bu konudadır. Filmlerde, dergilerdeki gördükleri ile kişiler kendilerini kıyaslamaktadırlar. Sertleşme halinde penisin boyunun 9,5 cm olması cinsel doyum için yeterlidir. Anacak erkeklerin %55’i kendi penis boyundan memnuniyetsizdir. Dünya ortalaması ise 11,5 cm’dir. Gerçekten penis boyundan çok kişinin cinselliğe odaklanması daha önemlidir.
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9. “ Ya eşimi tatmin edemezsem”
Kaliteli bir cinsellikte doyum; çiftin cinselliğe odaklanması ve bu konudaki taleplerini ve istemediklerini birbirine söylemesi sayesinde mümkündür. Ancak bu konudaki endişeler daha çok ilk cinsellikte olur. Bu da doğaldır. Çift birbirini yeterince tanımaz ve doğal olarak isteklerini bilemez. Duygusal olarak yakın olmak ve cinselliği konuşulmaz bir durum olmaktan çıkarmak bu konuda iyi bir çözümdür. Performans kaygısı kişiyi olumsuz etkilemektedir.
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10. “ Ya eşim beni yeterince çekici bulmuyorsa”
Günümüzde medya tek tip; kaslı, yakışıklı erkek modelini ön plana çıkarmaktadır. Eskiye göre erkeklerin bakımlı olmasıyla ilgili birçok yayın bulunmaktadır. Ne yazık ki bu durum ancak çok az bir kişi için mümkündür.
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Tabi ki fiziğine dikkat etmek, temizlik alışkanlıkları önemlidir. Ancak iyi bir duygusal yaşantı, tek eşlilik, saygı, aşk, özen ve yakınlık mutlaka olmalıdır. Çekiciliği bunlar daha fazla etkilemektedir.