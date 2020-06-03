Erkeklerin En Büyük Cinsel Korkuları

1. “Ya sertleşemezsem..” İnsanlar günlük yaşamın stresinden etkilenirler. İlaçlar, yorgunluk, eşin isteksiz olması, gerginlik gibi nedenler sertleşme soruna neden olabilmektedir. Bu durumlarda, cinsellik başlamasına rağmen erkete sertleşme ya hiç olmaz ya da yeterince oluşmaz. Kişi bunun yaşam boyu devam edeceğinden kaygı duyar. Daha sonraki seferlerde erkek cinselliğe odaklanma yerine sertleşmesine odaklanır. Dolayısıyla en ufak bir sorun kişinin sertleşme kaybına neden olabilir. En önemli çare sertleşme yerine, cinselliğe odaklanmaktır. Eğer buna rağmen sertleşme olmazsa mutlaka bir cinsel terapiste başvurmalıdırlar.