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Erkeklerin Cinsellikte Yaptığı 10 Hata

Cinsellik insan yaşamında vazgeçilmez bir durumdur. Ancak insanlar bu konuda eksik ve yanlış birçok bilgiye sahiptirler. Mahremiyet içeren bu konunun kimden öğrenileceği de her zaman soru işareti olmuştur. Çoğu erkek cinselliği, ergenlik döneminde yaşıtlarıyla konuşarak öğrenir. Ancak bu öğrendiği bilgiler, kendisi kadar cinsellik deneyimi olan akranlarındandır.