Erkeklerin Cinsellikte Yaptığı 10 Hata

Cinsellik insan yaşamında vazgeçilmez bir durumdur. Ancak insanlar bu konuda eksik ve yanlış birçok bilgiye sahiptirler. Mahremiyet içeren bu konunun kimden öğrenileceği de her zaman soru işareti olmuştur. Çoğu erkek cinselliği, ergenlik döneminde yaşıtlarıyla konuşarak öğrenir. Ancak bu öğrendiği bilgiler, kendisi kadar cinsellik deneyimi olan akranlarındandır.
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Bunun yanı sıra internet, filmler ve medyadan bilgi edinirler. Bu bilgilerin bir kısmı abartılı, gerçek dışı ve yanlıştır. Ve bu eksik yanlış bilgilerle cinsellik yaşarlar. Ve en tuhafı bu bilgilerin mutlak doğru olduklarına inanırlar.
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Bunun sonucu olarak, cinsellikte bazı hatalı tutumlarının farkına bile varmazlar. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, eşleriyle iyi bir cinsellik yaşamak isteyenler için uzak durulması gereken hataları açıkladı...
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1. Eşle cinsellik konusunda konuşmamak
Birçok erkek cinselliğin doğal olarak olduğunu düşünür. Bu konuda konuşmaktan kaçınır. Oysaki cinsellikte karşı tarafın istekleri ve arzuları olabilir. Biliyoruz ki; uzun süredir evli olan çiftler bile karşı tarafın zevk aldığı yerleri bilmezler. Sevişmeler dışında da cinsellik konuşulmalı. Kadının cinsellikte beklentilerini ve isteklerini sormak gerekir. Bu sayede daha çok zevk veren, doyumlu cinsellik yaşanabilir.
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2. Kadın her durumda cinselliğe hazır olduğunu düşünmek
Cinsellik diğer birçok isteğimiz gibi zaman zaman olmayabilir. Eşle ilgili sorunlar olduğunda, yorgunluk durumlarında, moral bozukluğunda, depresyon gibi durumlarda cinsel istek azalabilir. Eşinizin cinsel isteği olmadığında ısrar etmeden önce, bu durumu mutlaka onunla konuşun. Sorunların çözümü sizleri birbirinize karşı yaklaştıracaktır. Birbirini önemseyen çiftlerin cinsel yaşantıları daha mutlu olur.
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3. Eşine özen göstermemek
Cinsellik yakınlaşmanın en doruk noktasıdır. Kadının bedeniyle ilgili, aşırı olumsuz yorum yapmak onu cinsellikten uzaklaştırır. Gün içerisinde eşinize ilgi göstermezseniz, aşağılarsanız, konuşmazsanız veya kötü davranırsanız birbirinize yakınlığınız azalacaktır. Güzel sözler söylemek kadını iyi hissettirir. Yakınlık hissetmeyen kişilerin cinselliği doyumlu yaşaması oldukça güçtür. Bu durum sadece görev olarak yapılacaktır.
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4. Ön sevişmeye yeterince zaman ayırmamak
Erkekler kendini cinselliğe hazır hissettiğinde, alelacele cinselliğe başlar. Cinsel birleşme öncesi sevişme süresinin uzun olması kadının cinselliğe daha hazır hale gelmesini sağlar. Kadınların; erkeklere göre uyarılması biraz daha fazla zaman almaktadır. Bu nedenle ön sevişmeye zaman ayırın. Aceleci davranmayın.
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5. Erken boşalmayı dikkate almamak
Birçok erkek erken boşalma sorunuyla karşı karşıyadır. Ancak karşı tarafla bunu konuşmak istemez. Bu sorunu görmezden gelir. Cinsel birleşme; 2 dakikanın altında sürüyorsa erken boşalma sorunu olabilir. Bu durumda eşinizin orgazm olması oldukça zordur. Böyle bir sorun varsa mutlaka yardım alın.
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6. Temizliğe özen göstermemek
Pek çok erkek kişisel temizliğine çok özen göstermiyor. Cinsellikten önce dişler fırçalanabilir, duş alınabilir. Kendi temizliğine dikkat etmek, karşınızdakinin sizden rahatsız olmasını engeller. Ter kokan bir erkek karşı tarafa cazip gelmez.
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7. Sadece kedisinin tatminine odaklanmak
Erkekler çoğu zaman sadece kendi cinselliklerine odaklanırlar. Eşinin orgazm olmasını önemsemezler. Böyle durumlarda bir süre sonra karşı taraf kendisini cinsel açıdan doyumlu hissetmez. Bunun sonucu olarak cinsellikten uzaklaşır ve soğur. Cinselliğin iki kişiyi de memnun etmesi gerektiğini unutmamak gerekir.
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8. Kadının hamilelik korkusunu görmezden gelmek
Erkekler cinselliğe hazır olduklarında, hızlıca cinselliğe başlamak isterler. Ancak kadının hamile kalma korkusu varsa bunu önemsemek gerekir. Hamilelik açısından riskli durum olduğunda, kadının korkularını azaltmak için prezervatif kullanılabilir. Böyle durumlarda ben bunu istemiyorum deyip, kadının korkularını dikkate almamak karşı tarafın cinselliğe isteğini azaltabilir.
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9. Kadının istemediği davranışlarda ısrar etmek
Cinsellik iki kişiyle yaşanır. Erkek; kadının cinsellikte istemediği, haz almadığı şeylere zorlarsa kadın cinsellikten soğur. Cinsellik yaşanırken kimse kimseye istemediği şeye zorlamamalıdır. Kadının acı duyduğu, güvensiz hissettiği veya sevmediği cinsel pozisyonlara zorlamak karşı tarafı cinsellikten uzaklaştırır. Israrcı olmak sadece cinsellikten soğutur.
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10. Seviştikten sonra arkasına dönüp uyumak
Cinsellik yaşandıktan sonra eşinize sarılın, sevginizi ifade edin. Arkanıza dönüp yatarsanız, kadın kendini kullanılmış gibi hissedebilir. Böyle bir niyetiniz olmadığı düşünülürse, bundan vazgeçin. Bu bir sonraki cinselliğin yaşanmasına engel olur. Karşı tarafa oldukça saygısız bir davranış olur. Saygının ve sevginin olmadığı durumlarda cinsellikte olmaz.