Erkekler Sevişirken Ne Hissediyor?

İhtiyacı olan his kokteylini ona verin



Bunun için şu üç hareketi deneyebilirsiniz. Kendinizi yukarı doğru kaldırın. Üzerine çıkın; böylece hem onu kızdıracak yavaş hareketler hem de onu delirtecek dönüşleri yapmak sizin elinizde olacak.



Son görev olarak, onu son noktaya taşıyacak sert sürtünmeleri yaratın. Gerektiğinde yavaşlayın, bu bekleme süresini ne kadar uzun tutarsanız patlama o kadar güçlü olacaktır. Ve tabii bu arada sizin durumunuz da garanti edilmiş olur.