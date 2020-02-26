Erkekler Sevişirken Ne Hissediyor?

Bir erkek hemen hemen her şeyden tahrik olabilir. Provokatif bir bakış, belli bir tondaki ses, ani bir okunuş...Hiç bir erkek uygunsuz bir yerde tahrik olmak istemez. Bu isteğini bastırma durumu heyecanını besler.
3
Vücudu
Erkeğin beyni seks moduna geçer geçmez vücudu sabırsızlıkla heyecanlanmaya başlar. Ateşi yükselir ve kanına karışmış olan kimyasal haberciler derisini son derece hassas bir hale getirir. Basitçe anlatmak gerekirse tüm bedeni tırmanan cinsel hazzını takip etmeye, dolayısıyla da sertleşmeye başlar.
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Onu delirtin
Kendini bırakıp tutmak arasında kararsız kaldığı bir evredeyken kontrolü kaybetmesini sağlayın. Erkek beyninin, fiziksel durum üzerinde büyük bir kontrolü vardır. Buradaki kilit nokta onu çıldıracak hale getirmek için kullanacağınız oyunlar olacaktır. Onunla ilgili açık saçık rüyalarınızı itiraf edin ya da uygunsuz bir yerde sizin için çıldırmasına yol açacak yerlerine dokunun.
5
Yumuşak olun
Şu anda en küçük hareketleri bile çok güçlü hissettiği için dokunuşlarınızı yumuşak ve tahmin edilemez bir boyutta tutmanız gerekir. "Bir dahaki sefere neresine dokunacağınız konusunda merak içinde kalmalı" diyor seks uzmanı Ava Cadell. Tırnaklarınızı vücudunda gezdirin, poposuna dokunun ya da dudaklarınızı yavaşça kasıklarında dolaştırın.
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2. adım: Patlamaya hazırlık
Beyni
O şu anda iki farklı tarafa çekiliyor; sizi memnun etmek için işleri yavaş ve duygusal tutması gerektiğini biliyor ama sizi tamamen ele geçirmek için de sabırsızlanıyor. Bu safhada erkekler şefkat ve içgüdüleri arasında dolaşırlar. Kendi fiziksel açlıkları o kadar baskın olur ki kadına odaklanmakta güçlük çekebilirler.
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Vücudu
Burada meydana gelen fiziksel değişimleri izlemeniz mümkün. Artık daha sert dokunuşlara cevap verdiğini ve acı eşiğinin iyice yükseldiğini, nefesinin hızlandığını gözlemlemeniz mümkün. Artık tamamen uyarılmış durumdadır, ne kadar tahrik olursa boşalmak için o kadar sabırsız hale gelecek ve beklemesi imkansızlaşacaktır. İşte tam bu an erkek için birleşme zamanıdır. Çünkü zevkinin tırmanması ancak birleşmeyle mümkün olabilir.
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Değişen isteklerini kontrol altına alın
Sizin de yoğunluktaki değişimi hissettiğinizi ona gösterin. Biraz sert davranın, neredeyse bir aslan terbiyecisi gibi davranmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Tutkusunu kaybetmemesi ve kışkırtılması gerekir.
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Ellerini yukarıda birleştirip, dudaklarına ateşli bir öpücük kondurun. Bu tutkulu dudak kilitleme, arzu iletişimini sağlayacaktır. Bir başka çıldırtıcı durum da bacaklarınızla bacaklarını kilitlemektir. Kürek kemiğine, omurgasına ve poposuna özen göstermeyi ihmal etmeyin.
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Vaat edilmiş topraklara girmesine izin vermeden önce tırnaklarınızı yavaşça vücudunda dolaştırın. Belindeki ve omurlarındaki sinirler doğrudan cinsel organlarına bağlıdır. O yüzden buraları harekete geçirmenin büyüleyici bir etkisi vardır. Bu aşamada son noktayı dilinizle koymanız zincirleme zevk dalgasını tetikleyecektir.
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3. adım: Dayanıklılık testi
Erkekler, eğer baş döndürücü bir final istiyorlarsa o yolu gitmeleri gerektiğini bilirler. O yüzden o hayvani dürtülerini bir kenara bırakıp olaydan zevk almaya çalışırlar ama çok fazla değil. Basitçe anlatmak gerekirse kafasının içinde bir 'dur' etkisi olmalıdır. Seksi olmayan şeyler düşünmek ona bu noktada yardımcı olacaktır.
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Ama kendini bir kez aşağılara çektiğinde tekrar hızlanması da uzun zaman alabilir. Bu noktada bir fantezi denizine atlayıp kendini tekrar kızıştırması gerekebilir. Bu arada olaydan kopup gittiğini hissedebilirsiniz. Vücudu "Bu safhada 'çeşit' erkekler için her şeydir.
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Fiziksel olarak aldığı zevk, beline, poposuna ve kasıklarına sıcak bir kemer gibi dolanmış durumdadır ve zevk dalgaları bu bölgelerden tüm vücuduna yayılır. Fiziksel olarak her an ayrı bir savaş içinde bulunduğundan erkek, farklı sürtünmeler, ritimler için büyük bir açlık duyar. Değişken hız ve pozisyonlar sayesinde hem aldığı zevk artar, hem de kendisini daha kolay kontrol eder.
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Şehvet denizinde yüzmesine yardım edin
Onun sizi geriden takip ettiğini hissediyorsanız açık saçık konuşma zamanı gelmiş demektir. Onunla birlikteyken kendinizi ne kadar seksi hissettiğinizi söyleyin ve bir takım isteklerde bulunun; 'daha fazla', 'daha sert' gibi...
15
İhtiyacı olan his kokteylini ona verin
Bunun için şu üç hareketi deneyebilirsiniz. Kendinizi yukarı doğru kaldırın. Üzerine çıkın; böylece hem onu kızdıracak yavaş hareketler hem de onu delirtecek dönüşleri yapmak sizin elinizde olacak.
Son görev olarak, onu son noktaya taşıyacak sert sürtünmeleri yaratın. Gerektiğinde yavaşlayın, bu bekleme süresini ne kadar uzun tutarsanız patlama o kadar güçlü olacaktır. Ve tabii bu arada sizin durumunuz da garanti edilmiş olur.
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4. adım: Patlama zamanı
Boşalmadan hemen önceki zamanda sevgilinizin beyni tamamen kapanır. O an hissettikleri tarafından ele geçirilmiş bir haldedirler ve akabinde inanılmaz bir rahatlama hissederler. Aklını seksten uzaklaştırmasına yardım eden 'prolaktin' salgılanmaya başlar.
17
Eğer yataktan fırlayıp "Hadi arabayı yıkayalım" diyen biriyle beraberseniz artık nedenini biliyorsunuz. Tabii çoğu adam seksten sonra uyuyup kalır; kendinden geçmesine yol açan aynı 'endorfin' seksten sonra onu uyutur.
18
Boşalmadan hemen önce bütün vücudunun sertleştiğini hissedebilirsiniz. Bütün enerjisini son vuruşlar için saklıyor gibidir. Patlamadan önceki gerginliktir bu. Normalde 0.8 saniye aralıklarla dört ya da beş kasılma olur ve bunların ilkleri en güçlü olanlarıdır.