Erkekler Neleri Daha Çok İster?
Bazen bilerek veya bilmeyerek yaptığınız küçük şeyler, onun yüzünü güldürmeye yeter. Ama sözünü ettiğimiz sadece destekli bir sutyen giymek gibi basit ve tahmin ettiğiniz şeyler değil...Bakın erkekler en çok neleri istiyorlar?
Yakışıklı bir erkek olduğunu sizden duymayı
Güzel gözükmek sizi mutlu ediyor ama erkek arkadaşınız bunu ancak ağzınızdan duyduğu zaman hissedebiliyor. Ona iltifat ederek, fiziksel özelliklerinin farkına varmasını sağlayın. Bunun için kol kaslarına dokunabilir veya gözlerine iltifat edebilirsiniz.
Önerilerini dinlemeyi
İşinizle ilgili dertlerinizi veya anne- babanızla aranızda geçenleri anlattığınız zaman, dinlemeleri gerektiğinin farkında olan erkekler yine de birçok soruna çözüm getirebileceklerine inanıyorlar.
Erkeklerin "keşke bunları daha az yapsalar" dedi şeyler...
• Güzel gözükmemizi isteseler de bir dondurma yemeye çıkarken bile hazırlanmamızın 45 dakika sürmesinden nefret ediyorlar.
• Dekolte kıyafetler! Üzerimizde kıyafetlerimiz varken her şeyi görebiliyor olmak, çıplak görme hayal ve isteklerini kaybetmelerine sebep oluyor.
• Seksi olmak için çok uğraşan kızlardan hoşlanmıyorlar. Erkekler basit yaratıklardır ve onları yatakta tatmin etmek için çok fazla şeye ihtiyaç yoktur aslında.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock
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