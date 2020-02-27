Erkekler Neleri Daha Çok İster?

Sessizliğin keyfine varmayı Sessiz kaldıklarında, üzgün ya da mutsuz olduklarından değil, yalnızca o anın tadını çıkarmakta olduklarından öyle davranıyor olabilirler. Bunda tartışacak bir şey yok! Bunu böyle kabul ederseniz siz de daha rahat ve mutlu olursunuz.