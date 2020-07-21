Erkekler Neden Evlilikten Kaçar?

Evlilik sonrası ise artık sadece kendisini değil, eşini belki de çocuklarını düşünmesi gerekecektir. Bu durum da oldukça fazla sorumluluk demektir. Sadece kendinizin değil, eşinizin de ihtiyaçlarını, hastalıklarını, sosyal ihtiyaçlarını ve daha birçok konuyu düşünmesi gereklidir. Evliliği istemeyen erkekler çok da farkında olmasalar da aslında bu sorumlukları almak istememektedirler.