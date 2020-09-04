Erkeklerin bakım konusunda kadınlardan daha geride olduğunu düşünenleri yanıltacak erkekler çoğalmaya başladı. Bazıları var ki kadınlarda daha da çok saç bakımına önem veriyor. Erkeklerin bu denli saç sevgisinin olması sebebiyle kuaförler de artık farklı saç modellerinde uzmanlaştı. Önceden birkaç modelin dışına çıkmayan erkekler artık saçlarını bile boyatıyor. Tarz sahibi saçlara sahip bazı erkeklerin saçları kadınları bile kıskandırıyor. Son dönemlerde ise saç stillerini şekillendiren genellikle futbolcular. Farklı saç stillerine sahip futbolcular, erkeklerin de ilgi odağı oldu ve saçlarını onlara yakın kestirmeye başladı. Uzun saç modellerinde trend hafif boya iken kısa saç modellerinde ise trend üst kesimleri uzun bırakıp yanları tamamen inceltmek. At kuyruğu ve topuz saçlar da son zamanlarda erkeklerin tercihleri arasında yer alıyor. İşte son trend erkek saç modelleri...