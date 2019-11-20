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GeriCinsellik Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Orgazm olmak erkekler için de en az kadınlar için olduğu kadar önemli. Peki erkek orgazmını ne kadar iyi biliyorsunuz?

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Süresinden tetikleyici noktasına, faydalarından rol yapmasına kadar erkek orgazmı hakkında bilmediğiniz 10 gerçeği anlatıyoruz…

2Süresi sandığınız kadar uzun değil
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Süresi sandığınız kadar uzun değil

Erkeklerin orgazm süresinin uzun sürdüğü düşünülür. Ancak meselenin gerçeği şu; bir erkeğin orgazmı 5 ila 30 saniye arasında sürer.

3Tetikleyici nokta
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Tetikleyici nokta

Erkeklerin orgazmı için tetikleyici nokta frenulum yani penis başının altıdır. Burada pek çok sinir buluşur. Erkeklerin seksten daha fazla zevk alması ve orgazma ulaşması için en etken yer burasıdır.

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4Eş zamanlı değil
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Eş zamanlı değil

Erkek orgazmı hakkında yanlış bilinen şeylerden biri de boşalma ile orgazmın aynı anda olduğudur. Boşalma, bazen orgazmdan sonra meydana gelebiliyor.

5Beyinde başlar
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Beyinde başlar

Orgazm, kadınlarda da erkeklerde de beyinde başlar. Boşalma, bir omurilik refleksidir. Erkeklerin bazılarında orgazm, ilk boşalma kasılmasından önce gerçekleşir. Bazılarında ise boşaldıktan sonra…

62 dakikada zirvede
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2 dakikada zirvede

Erkekler, 2 dakika ya da daha kısa bir sürede zirveye ulaşabiliyorlar. Araştırmalar, kadınların sadece yarısının bunu yapabildiğini söylerken aynı zamanda erkeklerin sürekli doruğa ulaşabildiğini de belirtiyor. Yine de üzülmeyin, çünkü erkek orgazmları kadınlarınkinden çok daha kısa.

7Şanlıysanız tekrar ve tekrar yapabilir
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Şanlıysanız tekrar ve tekrar yapabilir

Birçok erkek için, orgazm olduktan sonra yeni bir ilişkiye hazır olması süresi birkaç dakika ile bir saate kadar değişir. Son yapılan araştırmalar ise oldukça ilginç bir noktaya değiniyor.

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Araştırma, bir erkeğin orgazmdan yaklaşık 3-5 dakika sonra tekrar seks yapmaya devam edebilmesi için deyim yerindeyse bir 'mutant' olması gerektiğini söylüyor. Özetle; erkeklerin ikinci sekse hazır olması için birazcık zamana ihtiyaçları var.

9Yağlanma orgazmı etkileyebilir
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Yağlanma orgazmı etkileyebilir

Yapılan araştırmalar, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan erkeklerin boşalma sırasında daha az sperm ürettiğini ortaya koydu.

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Karın bölgesindeki yağlanma, testislerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu da sperm üretimini tehlikeye sokuyor.

11Orgazm baş ağrısını azaltır
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Orgazm baş ağrısını azaltır

Orgazm olmak tıpkı kadınlardaki gibi erkeklerde de beyni endorfin ile doldurur. Endorfin ise güçlü bir ağrı kesicidir.

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Araştırmacılar, olası bir migren atağı sırasında seks yapmanın ağrıyı ve mide bulantısını azalttığı yönünde çalışmalar yaptılar. Sonuç; orgazm sonrası geçen ağrılar, mutlu adamlar!

13Prostat kanserinden korur
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Prostat kanserinden korur

Bir araştırmaya göre, ayda 21 ve daha fazla orgazm olan erkeklerde prostat kanseri görülme riski daha düşüktür.

14Erkekler de rol yapıyor
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Erkekler de rol yapıyor

Bu zamana kadar hep kadınların orgazm taklidi yaptığından bahsettik. Peki ya erkekler?

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Erkeklerin yüzde 30’u orgazm taklidi yaparak partnerini mutlu etmeye çalışıyor.

16Erkeklerin de G noktası var
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Erkeklerin de G noktası var

Evet, yanlış duymadınız. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi G noktası bulunuyor ve bu nokta seksten çok daha fazla zevk almalarına yardımcı oluyor.

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Ancak erkeklerin pek çoğu G noktasına dokunulmasını çok istemez çünkü bu nokta anüse yakın bir bölgede yer alır. Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir.

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Çok nazik olmaya, hafif dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Aksi tardirde erkeğin canı yanabilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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