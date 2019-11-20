Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

2 dakikada zirvede Erkekler, 2 dakika ya da daha kısa bir sürede zirveye ulaşabiliyorlar. Araştırmalar, kadınların sadece yarısının bunu yapabildiğini söylerken aynı zamanda erkeklerin sürekli doruğa ulaşabildiğini de belirtiyor. Yine de üzülmeyin, çünkü erkek orgazmları kadınlarınkinden çok daha kısa.