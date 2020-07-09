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GeriAşk Erkeğinizi Kendinize Hayran Bırakmanın 5 Yolu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Erkeğinizi Kendinize Hayran Bırakmanın 5 Yolu
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Erkeğinizi Kendinize Hayran Bırakmanın 5 Yolu

Hangi kadın, partnerinin kendisine deli olmasını istemez ki? İşte bu noktada devreye giriyoruz ve erkeğinizi kendinize hayran bırakmanın 5 basit yolunu açıklıyoruz!

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11. Vücudunuzu sevin
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1. Vücudunuzu sevin

Önce kendinizi sevmelisiniz. Hangi bedene sahip olursanız olun, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeli ve sevmelisiniz. Herkes iyi hissettiği bedende olmalı. İsterseniz spor salonunda saatler harcayın, isterseniz göbeğiniz olsun. Önemli olan sizin ne istediğiniz. Siz kendinizi severseniz emin olun partneriniz de sizi fazlasıyla sever.

22. Öz güven önemlidir
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2. Öz güven önemlidir

Öz güven, yukarıda belirttiğimiz ‘kendini sevmek’ maddesiyle tamamen doğru orantılı. Öz güven hayatınızın her alanında olması gereken bir şey. Özel hayatınızda, kariyerinizde, sosyal ilişkilerinizde öz güvenli bir duruş sergilemeniz, partnerinizin size hayran olmasını sağlar. Unutmayın kendi ayakları üzerinde durabilen öz güvenli bir kadından daha fazla seksi bir şey yoktur.

33. Kararlı davranın
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3. Kararlı davranın

Karakterinizi, fikirlerinizi kimse için değiştirmeyin. Eğer bir şey sizin için doğru ise onu savunmaktan vazgeçmeyin. Bir düşünün, Rihanna tüm dünyada ‘kötü kız’ olarak bilinir ancak ona hayran olmayan çok az erkek vardır.

44. Harekete geçin
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4. Harekete geçin

İlk adımı her zaman erkeklerden beklemeyin. Erkekler de en az kadınlar kadar ilgi istiyor. Eğer bir erkekten hoşlanıyorsanız, onun size gelmesini beklemeyin. Duygularınızı belli edin ve ilk adımı atın. Aynı şey ilişkiniz için de geçerli. Her zaman onun sizi aramasını, sürprizler yapmasını beklemeyin. Ansızın iş yerine giden bir çiçek tıpkı kadınlar gibi erkekleri de mutlu eder.

55. Erkekler sadakati seviyor
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5. Erkekler sadakati seviyor

Sadakat, bir ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Erkekler de sadakate oldukça önem verirler. Unutmayın bir ilişkide güven ve sadakat birbirine bağlıdır. Kimse arkasını döndüğü anda başka işler çeviren biriyle beraber olmak istemez.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels

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