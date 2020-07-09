Erkeğinizi Kendinize Hayran Bırakmanın 5 Yolu

4. Harekete geçin İlk adımı her zaman erkeklerden beklemeyin. Erkekler de en az kadınlar kadar ilgi istiyor. Eğer bir erkekten hoşlanıyorsanız, onun size gelmesini beklemeyin. Duygularınızı belli edin ve ilk adımı atın. Aynı şey ilişkiniz için de geçerli. Her zaman onun sizi aramasını, sürprizler yapmasını beklemeyin. Ansızın iş yerine giden bir çiçek tıpkı kadınlar gibi erkekleri de mutlu eder.